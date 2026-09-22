> El Alzheimer no empieza el día del diagnóstico, empieza años antes

Salud

Así lo indicó una especialista, quien enumeró las decisiones que se toman a diario y que pueden alterar el rumbo de la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud reporta que 57 millones de personas en el mundo conviven con demencia y el Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de esos casos, mientras que en Argentina, donde envejece la población, el impacto crece cada año.

“Lo que confunde a muchos es que los primeros signos no son siempre olvidos evidentes, los primeros indicios no necesariamente aparecen como ‘neblinas mentales’”, señaló la psiquiatra María Luciana Ojeda en un informe.

Asimismo, añadió: “En algunos pacientes comienzan con cambios en la conducta, síntomas depresivos o ansiedad y, recién años después, se manifiestan las limitaciones en los dominios neurocognitivos que alarman. La enfermedad avanza por dentro, invisible, mientras afuera todo transcurre aparentemente normal”.

“Millones de personas siguen adelante cada día: van al trabajo, responden mensajes, publican en redes, pero cargan un cansancio invisible que necesitamos visibilizar como lo que es: un acelerador del deterioro neurológico más temido”, dijo y agregó: “En mi consultorio veo llegar casos cada vez más complejos y hay algo en lo que necesito ser clara: el Alzheimer no empieza el día del diagnóstico. Empieza años antes, en hábitos y condiciones de salud que sí podemos intervenir”.

La psiquiatra indicó que hay decisiones que tomamos hoy alteran el rumbo de la enfermedad y las mismas son: controlar la presión arterial; cuidar la diabetes; mantenerse activo y atender la salud mental.

La depresión que sigue funcionando “En mi especialidad vemos cada vez con más frecuencia un fenómeno que la clínica no debería ignorar: existe una forma de depresión que no paraliza. Permite ir al trabajo, responder mensajes, cumplir obligaciones, hasta publicar una foto feliz en redes”, expresó la especialista.

Además, señaló que “se estima que alrededor de 280 millones de personas en el mundo viven con alguna forma de depresión, pero esa cifra subestima la realidad. Muchos nunca llegan a una consulta porque siguen adelante y ese ‘seguir adelante’ es justamente lo que los mantiene sin diagnóstico”. Quienes la padecen reportan un patrón recurrente:

-Cansancio que el sueño no repara

-Dificultades para concentrarse

-Pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban

-Cambios sin explicación en el peso o el apetito

-Un vacío emocional difícil de nombrar

“Socialmente, retroceden: responden menos llamadas, se ausentan de reuniones, hablan menos. Pero como todo es compatible con la vida laboral y familiar, se convencen de que ‘no es para tanto’. Los que los rodean, desde afuera, no ven nada alarmante”, indicó Ojeda y añadió: “El obstáculo es cultural: vivimos en una sociedad que premia la fortaleza y castiga la vulnerabilidad”.

“Reconocer que algo no está bien se siente como un fracaso personal, no como lo que es: un pedido del organismo pidiendo atención. Las redes sociales profundizan esto: obligan a una imagen de vida perfecta. Quien no encaja aprende a disimular mejor. El resultado es una doble vida que gasta energía exponencial”, aseveró.

El silencio que construye enfermedad “Acá está lo que desde la psiquiatría necesitamos visibilizar con urgencia: ese desgaste que sigue funcionando, esa depresión que se disimula día tras día, está directamente vinculado con el riesgo de Alzheimer. No es una casualidad, no es una coincidencia, es una conexión neurobiológica que la clínica no debe ignorar”, señaló.

Además, la psiquiatra indicó: “La depresión no tratada daña el cerebro. Afecta la circulación sanguínea, incrementa la inflamación, interfiere en los mecanismos de protección neuronal y eso ocurre años, décadas antes de que aparezcan los primeros olvidos. Mientras la persona sigue ‘funcionando’, sigue ‘siendo fuerte’, el daño se acumula adentro”.

La especialista dijo luego que “es crucial entender que la depresión funcional es tan peligrosa como cualquier otra porque no se trata y no se trata precisamente porque parece que no hay nada que tratar”.

El número que cambia el enfoque: género y riesgo “Los datos de investigación muestran algo que la clínica ve reflejado cada día. Las mujeres con depresión tienen el doble de riesgo de desarrollar Alzheimer comparadas con quienes no sufren depresión y en los hombres, la cifra es aún más preocupante: el riesgo se cuadruplica”, aseguró Ojeda.

Además, remarcó que “la diferencia por género es contundente, no es un detalle académico, sino que es un riesgo concreto que varía según el sexo. Las mujeres enfrentan una vulnerabilidad aumentada; los hombres, una vulnerabilidad aún mayor” y dijo: “Este hallazgo reorienta completamente la forma en que pensamos la prevención. La salud mental no es un lujo. Es la base sobre la que se construye el cerebro del futuro”.

"Cada persona con Alzheimer experimenta la enfermedad de una manera única. La complejidad de este cuadro radica en que no hay un solo rostro, una sola progresión. ¿Qué sucede en el cerebro? Dos proteínas -beta-amiloide y tau- actúan de manera anómala, creando estructuras que bloquean y destruyen las neuronas. Las funciones que esas neuronas realizaban se desvanecen. Desde el nacimiento, la memoria acumula experiencias. Pero cuando las proteínas se comportan erróneamente, esa acumulación se detiene. El resultado: se recuerda el pasado lejano, pero se olvida al instante lo nuevo”, dijo.

Además, agregó: “Lo que deben saber quienes cuidan: existe una regla que parece simple, pero es compleja de aplicar. Nunca es bueno llevar la contraria a un enfermo de Alzheimer. Pueden crear un conflicto, y esa persona a los dos minutos ya ni se acuerda, pero ustedes sí recuerdan una situación en la que se ha violentado, sin que sea necesario”.

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“La alternativa es otra. Las conversaciones funcionan mejor cuando son simples, directas, cara a cara. Mirando a los ojos, sonriente, que vea la felicidad reflejada en ustedes. No es manipulación. Es proteger la dignidad dentro de la enfermedad”, expresó.

El camino: intervención temprana cambia todo La psiquiatra dijo que la depresión sin tratamiento no se resuelve sola ni con fuerza de voluntad. Puede derivar en formas más severas, con daños concretos en la salud física y mental. La intervención temprana altera el pronóstico y eso está ampliamente documentado en la literatura científica, a la vez que indicó que las alternativas con mayor respaldo son:

-Psicoterapia cognitivo-conductual

-Tratamiento psiquiátrico cuando corresponde

-Ejercicio físico regular, que actúa directamente sobre los neurotransmisores (dopamina, serotonina, adrenalina) vinculados a la regulación del estado de ánimo