¿Llegó la primavera? Este año el calendario se adelantó, pero habrá que esperar hasta el martes

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Este lunes 21 de septiembre vuelve a celebrarse el Día de la Primavera, aunque en términos astronómicos la nueva estación comenzará recién el martes 22 a las 21:05.

El 21 de septiembre tiene algo de ritual. Llegan las flores, los días empiezan a sentirse más largos, los parques recuperan movimiento y la primavera parece instalarse casi por decreto. Pero este año hay un pequeño detalle que obliga a mirar el calendario con un poco más de atención: la primavera astronómica todavía no comienza este lunes.

De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio de primavera de 2026 se producirá el martes 22 de septiembre a las 21:05, según la Hora Oficial Argentina. Ese instante marcará oficialmente el comienzo de la nueva estación en términos astronómicos.

Por eso, mientras millones de argentinos celebran este lunes el Día de la Primavera, el invierno todavía tendrá unas horas más de protagonismo.

Una fecha que no siempre coincide La explicación está en la diferencia entre la fecha que adoptamos socialmente para recibir a la primavera y el momento exacto en que se produce el equinoccio.

El equinoccio ocurre cuando el Sol se ubica sobre el ecuador terrestre y la duración del día y de la noche resulta prácticamente equivalente. Es un fenómeno que sucede dos veces al año y que marca el comienzo astronómico de la primavera y del otoño en los respectivos hemisferios.

La fecha, además, no permanece fija año tras año. Por eso, aunque el 21 de septiembre quedó instalado en la cultura argentina como el día de la primavera, en 2026 el cambio de estación llegará un día después.

Y hay otra particularidad: la primavera no necesita esperar al martes para empezar a hacerse notar. Desde el solsticio de invierno las horas de luz vienen aumentando progresivamente y ese cambio modifica el comportamiento de la naturaleza mucho antes de que llegue el equinoccio.

Cuando el cuerpo también percibe el cambio La llegada de la primavera no es solamente una cuestión del almanaque. El aumento progresivo de las horas de luz también genera modificaciones en los organismos.

La exposición a mayor cantidad de luz natural interviene sobre los ritmos biológicos y puede influir en los ciclos de sueño, vigilia y actividad. Investigaciones científicas encontraron además diferencias estacionales en algunos procesos relacionados con el cerebro y con sustancias vinculadas al estado de ánimo.

Eso no significa que exista una especie de “interruptor primaveral” que transforme automáticamente el humor de las personas. La llamada “fiebre primaveral” no constituye un diagnóstico médico y los especialistas advierten que las respuestas individuales frente al cambio de estación son mucho más complejas.

Lo que sí cambia de manera concreta es el escenario: hay más horas de luz, las plantas comienzan a modificar sus ciclos, los animales responden a los cambios ambientales y las personas incorporan progresivamente más tiempo de actividad durante el día.

Y el clima también tendrá su propio calendario Para los que esperan que la primavera llegue acompañada de temperaturas agradables, habrá que tener un poco de paciencia. El comienzo de la semana todavía tendrá características más cercanas al invierno, aunque el panorama cambiará rápidamente.

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Este lunes estará marcado por el viento del sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. El sol, sin embargo, comenzará a ganar espacio y ayudará a moderar la sensación de frío.

El martes, mientras la primavera astronómica espera hasta la noche para hacer su entrada oficial, el viento continuará siendo protagonista. La jornada tendrá una mínima de 5 grados y una máxima de 15, por lo que el abrigo todavía tendrá un lugar asegurado.

Del frío a los 29 grados El cambio más evidente llegará el miércoles. La rotación del viento hacia el sector norte permitirá una recuperación rápida de las temperaturas, con una mínima estimada en 6 grados y una máxima de 19.

El jueves marcará otro salto: la máxima podría alcanzar los 25 grados, anticipando el tramo más cálido de la semana.

El viernes y el sábado, en tanto, serán los días con mayor sensación primaveral, con temperaturas máximas que podrían acercarse a los 29 grados. El viento del este, sin embargo, será una señal de que la estabilidad no durará demasiado.

De acuerdo con el panorama previsto, el domingo podría llegar con un cambio en las condiciones y probabilidad de lluvias, con registros que podrían superar los 10 milímetros.

Así, la primera semana de la primavera tendrá un poco de todo: frío, viento, sol, una recuperación marcada de las temperaturas y finalmente una posible vuelta de la inestabilidad.

Primavera, sí; pero cada cosa a su tiempo Este lunes, entonces, habrá flores, festejos, encuentros y una ciudad que ya empieza a sentir el cambio de estación. Pero si la pregunta es estrictamente astronómica, la respuesta tiene una hora precisa: la primavera 2026 comenzará el martes 22 de septiembre a las 21:05.

El calendario popular se adelanta, el cielo espera unas horas más y el clima parece decidido a hacer su propia interpretación de la estación. Primero llegará el viento y el frío; después, casi de golpe, las temperaturas primaverales.