La espera terminó: el Vaticano difundió la agenda que cumplirá el Papa León XIV en Argentina

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Misas multitudinarias, encuentros con trabajadores, jóvenes, personas con discapacidad, representantes religiosos y una visita a la cárcel de Devoto serán parte de una intensa recorrida pastoral.

La Argentina volverá a recibir a un Papa después de casi 40 años. Entre el 8 y el 11 de noviembre, León XIV recorrerá distintos escenarios del país en una visita que tendrá una fuerte dimensión pastoral y que permitirá el reencuentro de los argentinos con un Pontífice en territorio nacional por primera vez desde la histórica presencia de Juan Pablo II en 1987.

Robert Francis Prevost llegará a Buenos Aires el domingo 8 por la tarde, procedente de Uruguay, para iniciar una visita que combinará celebraciones religiosas, encuentros institucionales y espacios destinados a escuchar a distintos sectores de la sociedad.

El primer gesto estará vinculado con la historia argentina. León XIV rendirá homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre y luego se trasladará a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

La primera jornada continuará en el Palacio Libertad, donde el Pontífice se encontrará con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Allí pronunciará su primer discurso en el país.

Al finalizar el día se trasladará a la Nunciatura Apostólica, en la avenida Alvear, que será su lugar de alojamiento durante la estadía.

Una agenda que pone el foco en los más vulnerables El lunes 9 comenzará con una visita que tendrá un marcado sentido social. A las 9.15, León XIV llegará al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde se encontrará con trabajadores y personas con discapacidad que reciben atención en la institución.

Será uno de los momentos más significativos de la jornada, en línea con la preocupación de la Iglesia por quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

Dos horas más tarde, el Papa celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El lugar tendrá además una particular carga simbólica: allí Juan Pablo II celebró una misa durante su primera visita a la Argentina, en 1982, pocos meses después de la Guerra de Malvinas.

Por la tarde, León XIV llevará su mensaje al mundo del trabajo. A las 16.10 se reunirá en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con empresarios, sindicalistas y representantes de movimientos sociales.

La agenda continuará con un encuentro con líderes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Más tarde, a las 18.45, participará de la celebración de las vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, donde también pronunciará una homilía.

La jornada concluirá con una cena junto a los obispos en el arzobispado.

El logo creado en el marco de la visita del Sumo Pontífice a Argentina. — LA NACION Córdoba, jóvenes y una noche de oración El martes 10 será el día de mayor despliegue territorial. León XIV viajará temprano a Córdoba: partirá desde Aeroparque a las 7.30 y está previsto que aterrice a las 9.

Una hora después celebrará una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Será la segunda gran celebración religiosa de su visita y uno de los encuentros que concentrará a mayor cantidad de fieles.

A las 15.15, el Pontífice se reunirá en la Catedral de Córdoba con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y operadores pastorales.

Pero la jornada todavía tendrá un último capítulo en Buenos Aires. León XIV regresará a la capital a las 18.10 y, apenas dos horas después, encabezará una vigilia de oración con cientos de miles de jóvenes en el Monumento de los Españoles.

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El mismo espacio que habrá recibido la misa del lunes volverá a convertirse en escenario de encuentro y oración, esta vez con las nuevas generaciones como protagonistas.

Luján, el cierre de una visita histórica El miércoles 11 llegará el momento final de la visita. Antes de la gran celebración de despedida, León XIV visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto, un lugar que también formó parte de las visitas que Jorge Bergoglio realizaba cuando era arzobispo de Buenos Aires.

Luego se trasladará a Luján, donde a las 10 celebrará la tercera y última gran misa de su paso por el país.

La celebración tendrá lugar al aire libre, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, y se espera una convocatoria multitudinaria. La presencia del Papa en el principal santuario mariano argentino tendrá además un significado especial, ya que cumplirá uno de los deseos que Francisco no pudo concretar durante su pontificado: regresar a Luján como Papa.

Después de la celebración, León XIV regresará a Buenos Aires. A las 13.30 participará de la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Ezeiza y partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su primera gira por América Latina.

“Bienvenidos todos. Vayan y anuncien” La visita estará identificada por un lema que sintetiza buena parte del espíritu de la agenda preparada para el Pontífice: “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”.

La frase combina dos movimientos: la bienvenida y la misión. Por un lado, la invitación a construir una Iglesia abierta y capaz de recibir; por otro, el llamado a salir al encuentro y llevar el mensaje cristiano.

Esa idea también aparece reflejada en el logotipo oficial. El diseño representa a un pueblo reunido, sin exclusiones y con Cristo como centro. Los tonos celestes funcionan además como una referencia directa a la identidad argentina, mientras que las figuras dejan en blanco, en el centro, la forma de una cruz.

Según explicó la Iglesia al presentar la imagen, ese espacio central representa la centralidad del mensaje cristiano que el Pueblo de Dios cree y anuncia.

Cuatro días para un reencuentro esperado La agenda de León XIV recorrerá en apenas cuatro días escenarios muy diferentes: instituciones sociales, la Casa Rosada, espacios académicos, el mundo del trabajo, comunidades religiosas, cárceles, Córdoba, Buenos Aires y finalmente Luján.

Pero detrás de ese intenso recorrido habrá un hecho que excede cualquier cronograma. Desde la última visita de un Papa a la Argentina pasaron casi cuatro décadas, una generación entera que creció sin vivir un encuentro de estas características.