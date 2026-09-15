> Día Nacional de la Adopción en Argentina: ¿por qué se conmemora hoy?

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Esta efeméride busca visibilizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en una familia y sensibilizar a la sociedad sobre un proceso transformador.

Muchas personas tienen diversos motivos por los cuales comienzan a pensar en la adopción, pero es fundamental reflexionar acerca de ciertas cuestiones, ya que adoptar consiste en encontrar una familia para un niño y no un niño para una familia.

La adopción es una solución a la situación de algunos niños y adolescentes privados de cuidados parentales. Se trata de asegurar el derecho de ellos a vivir en una familia que les provea los cuidados necesarios para crecer y desarrollarse.

Según un informe del Ministerio de Justicia, la adopción implica una construcción gradual del vínculo, es un compromiso que se asume de una vez y para siempre y que supone una decisión firme de cuidado, independientemente de las circunstancias.

La paternidad o maternidad no es transitoria, sino permanente, mientras que el desistimiento o rechazo de los adoptantes tiene consecuencias emocionales de gran impacto para la niña, niño y adolescente.

Cada 15 de septiembre se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Adopción, una fecha que invita a reflexionar sobre el derecho de niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar donde reciban amor, cuidados y contención.

La fecha, impulsada para instalar en la agenda pública la temática de la adopción desde una perspectiva de derechos, representa una oportunidad clave para derribar mitos, informar con rigor técnico y acompañar tanto a quienes desean adoptar como a las instituciones que intervienen en el proceso.

"Adoptar es alumbrar. No acompañamos solamente el deseo de adoptar de los adultos; preparamos y guiamos a las personas para construir una familia respetando la historia, los tiempos y los derechos de cada niño, niña o adolescente", señalaron desde el equipo interdisciplinario de la Red Argentina por la Adopción.

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Los puntos clave de la efeméride El foco en la infancia. La adopción no es un medio para dar un hijo a una familia, sino la restitución del derecho de un niño, niña o adolescente a tener una familia.

Acompañamiento e información. La preparación jurídica, psicológica y social de los postulantes es clave para construir vínculos sólidos y respetuosos de las identidades de origen.

Visibilización de convocatorias públicas. Un llamado a prestar especial atención a las infancias de mayor edad, grupos de hermanos y niños con situaciones de salud complejas que aguardan una familia en todo el país.

Desde la Red Argentina por la Adopción se llevan adelante de manera continua acciones de orientación a familias, capacitación a instituciones y empresas, difusión de convocatorias y colaboración activa con hogares de tránsito.