“Mi papá es un psicópata”: habló el hijo de la mujer asesinada en Merlo y reveló qué le dijo su padre tras el crimen

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Ernesto contó cómo encontró el cuerpo de su madre, puso en duda la versión del acusado y habló de los antecedentes de violencia en la pareja. Marcelo Roberto Tesio, de 64 años, permanece detenido

“Me defendí y se me fue la mano”. Esa fue una de las explicaciones que, según su hijo, dio Marcelo Roberto Tesio, de 64 años, tras el crimen de su esposa, Silvia Beatriz Mina, de 62, quien fue asesinada a puñaladas este domingo en su casa de Merlo. El acusado permanece detenido y será indagado por el fiscal Leandro Vaccaro.

En diálogo con los medios en la puerta de la vivienda donde ocurrió el femicidio, Ernesto, hijo de la víctima y del acusado, reconstruyó cómo descubrió el crimen. “Mi papá me llamó y me dijo: ‘Se nos fue la vieja’”, recordó.

Según contó, el domingo al mediodía había salido a pasear con su hija y su sobrina. Tras recibir el llamado, regresó inmediatamente al domicilio ubicado sobre la calle Asunción al 2400, entre Operativo Cóndor y Dalton, en el partido bonaerense de Merlo.

“Cuando entré a la habitación vi a mi mamá con un corte en el cuello bien calculado”, relató. Dijo que no llegó a tomarle el pulso porque vio un gran charco de sangre que ya estaba coagulado y entendió que había muerto.

Ante la escena, llevó a su hija y a su sobrina a la casa de un vecino. Luego regresó a la vivienda y advirtió un detalle que, según dijo, no había visto al entrar por primera vez a la habitación: “El cuchillo estaba cerca de la mano de mi mamá”.

Ernesto aseguró que el arma blanca no estaba allí cuando encontró el cuerpo y deslizó sus sospechas sobre lo que pudo haber ocurrido mientras él estuvo afuera de la casa. Según su hipótesis, su padre pudo haber colocado el cuchillo junto a la víctima para intentar sostener que había sido atacado por ella.

“Estábamos comiendo pan con queso, discutimos y se me fue la mano”, fue otra de las explicaciones que, según Ernesto, le dio su padre. También sostuvo que Tesio tenía lesiones en el pecho y en un brazo. “Mi papá dice que mi mamá lo atacó y que él se defendió”, contó.

Sin embargo, Ernesto puso en duda esa versión. “No puede ser que los cortes se los haya hecho mi madre. Para mí se autolesionó”, afirmó.

De acuerdo con su relato, después de contarle lo que había ocurrido, Tesio se acostó en una cama y le pidió que llamara a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, el acusado fue detenido. “Yo calculo que fue premeditado”, expresó el hijo de la víctima, aunque hasta el momento esa hipótesis no fue confirmada por los investigadores.

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Ernesto también habló sobre los antecedentes de violencia en la relación de sus padres. Según contó, durante años hubo episodios de agresiones físicas, aunque aseguró que en el último tiempo esas situaciones habían cesado. “Discutían por pavadas nada más”, indicó.

El hombre señaló que, pese a haber atravesado situaciones de violencia durante su infancia, en los últimos años había decidido volver a vivir con sus padres. “Incluso me había amigado con mi mamá y había aceptado que él era mi padre”, agregó.

Sobre la relación entre ambos, Ernesto sostuvo que su madre era manipulada psicológicamente por su marido. “El tipo le hacía una psicológica y se hartaba”, dijo. También señaló que ella no le tenía miedo y que en algunas oportunidades respondía a las agresiones. “A veces ella empezaba con las agresiones físicas, pero era para defenderse”, sostuvo. Según su hijo, Mina nunca había denunciado a Tesio.

“Mi papá es un psicópata”, sentenció Ernesto. Además, lo describió como “un tano loco” con quien había logrado recomponer el vínculo en los últimos años. “Yo estoy como se puede”, expresó. Y agregó: “Todo fue una sorpresa”. Finalmente, dijo que espera que se haga justicia por su madre.

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El caso El crimen ocurrió este domingo al mediodía en una vivienda de Merlo. Tras un llamado al 911, efectivos de la Comisaría 6ª de la Policía Bonaerense llegaron al lugar, donde encontraron a Silvia Beatriz Mina sin vida y detuvieron a Tesio.

Debido a las lesiones que presentaba, el acusado fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, donde recibió asistencia médica y posteriormente fue dado de alta.