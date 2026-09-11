Daniel Dessein es el nuevo presidente de ADEPA: así quedó conformado el Consejo Ejecutivo 2026-2027

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El director de La Gaceta de Tucumán conducirá la entidad que nuclea a los medios argentinos. Martín Etchevers presidirá la Comisión de Libertad de Prensa.

Al cierre de la 64ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), realizada el 11 de septiembre en San Miguel de Tucumán, se eligió el nuevo Consejo Ejecutivo que conducirá la entidad durante el período 2026-2027. La presidencia quedó en manos de Daniel Dessein, de La Gaceta de Tucumán.

Las autoridades principales El máximo cuerpo ejecutivo de la institución quedó constituido con Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán) como presidente, secundado por Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe) como vicepresidenta primera y Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta) como vicepresidente segundo.

La secretaría general quedó a cargo de Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires), mientras que Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires) será secretario de Organización, Agustino Fontevecchia (Perfil, Buenos Aires) secretario de Relaciones Institucionales y Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui) secretario de Actas. La tesorería será ejercida por Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes), con Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas) como protesorero.

Vocales de todo el país La representación federal se refleja en la nómina de vocales titulares: Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos), Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos), Ricardo Terán (La Capital, Rosario), Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires), Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca) y Juan A. Boglione (Nueva Rioja, La Rioja).

Como vocales suplentes fueron designados Claudia Bogado (La Mañana, Formosa), Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires), Gustavo Ick (El Liberal, Santiago del Estero), Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Coronel Pringles), Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires) y Federico Torres (Río Negro, General Roca).

Las comisiones de trabajo La estructura se completa con las comisiones temáticas que llevan adelante la agenda de la entidad. La de Libertad de Prensa e Información será presidida por Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires), mientras que José Santa María (Página/12, Buenos Aires) encabezará la de Asuntos Económicos y Resoluciones, acompañado por Carlos Valentini como vicepresidente. El Comité Estratégico quedó a cargo de Guillermo Ignacio (TSN Necochea) y la Comisión de Premios "Federico C. Massot" será presidida por José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires).

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En el área digital y de desarrollo, la Comisión de Desarrollo Digital será conducida por Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan) con Tomás Vio como vicepresidente, y la de Capacitación Multiplataforma tendrá como coordinador a Andrés D'Alessandro, director ejecutivo de ADEPA. La Comisión de Desarrollo de Medios Locales quedó presidida por Ana Tronfi (ADNSUR, Comodoro Rivadavia), con Héctor Lebensohn (Democracia, Junín) como vicepresidente y Francisco Muñoz como secretario.

Completan el esquema la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por Gustavo Ick con Ignacio Fidanza (La Política Online) como vicepresidente; la de Bien Público, a cargo de Roberto Suárez (Mendoza Today) y Ricardo Terán; la de Propiedad Intelectual, con Diego Garazzi como presidente y Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe) como vicepresidente; la de Socios, encabezada por Diego Dillenberger junto a Emilio Magnaghi (Ciudadano News, Mendoza); y la de Difusión, presidida por Hugo Ferrer (La Opinión Austral, Río Gallegos).

La Comisión Revisora de Cuentas quedó integrada por Miguel Gaíta, Sergio Ducca y Diego Garazzi como titulares, con Cecilia Gargatagli como suplente. El Servicio de Orientación Legal seguirá a cargo de Carlos Laplacette (Libertad de Prensa) y Nicolás Novoa (Propiedad Intelectual), y el de Orientación Tributaria, de Sergio Ducca. La estructura ejecutiva se completa con Andrés D'Alessandro como director ejecutivo y Gabriel Matijas como gerente general.