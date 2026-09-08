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Detectan en Argentina una nueva subvariante de Covid: cuáles son los primeros casos

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó tres contagios con el linaje BA.3.2 en la provincia de Buenos Aires. Por el momento, las autoridades señalan que presenta un bajo riesgo adicional para la salud pública.

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08 de septiembre de 2026 a las 12:46 p. m.
Detectan en Argentina una nueva subvariante de Covid: cuáles son los primeros casos
Las autoridades sanitarias señalaron que la circulación general del Covid en Argentina permanece en niveles bajos .

La nueva subvariante de Covid, denominada BA.3.2, ya fue detectada en Argentina. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó tres casos en la provincia de Buenos Aires, según consta en la última edición del Boletín Epidemiológico Nacional.

Los contagios corresponden a un adulto y dos adultos mayores. Uno de ellos permanece internado y presenta comorbilidades. De acuerdo con el análisis realizado hasta el momento, no existen evidencias de que este linaje provoque cuadros más graves que las variantes que actualmente circulan.

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BA.3.2 fue identificada por primera vez en Sudáfrica, en noviembre de 2024, y posteriormente fue incorporada a la categoría de Variante Bajo Monitoreo (VUM). Se trata de un linaje descendiente de Ómicron BA.3.

 

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Qué se sabe sobre la nueva variante

El monitoreo genómico permitió advertir un marcado escape inmunológico, por lo que el riesgo asociado a esta característica fue considerado moderado. Sin embargo, los datos disponibles indican que las vacunas contra el Covid-19 mantienen su capacidad de protección frente a las formas graves de la enfermedad.

Hasta el momento, BA.3.2 tampoco mostró señales de un crecimiento significativo ni de un aumento en las hospitalizaciones o fallecimientos en comparación con otros linajes que circulan actualmente.

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En el continente americano, antes de su identificación en Argentina, se habían registrado secuencias de este linaje en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa, de acuerdo con los registros de GISAID citados por el Ministerio de Salud.

 

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El Covid se mantiene en niveles bajos

Pese a la aparición de esta nueva subvariante, las autoridades sanitarias señalaron que la circulación general del Covid en Argentina permanece en niveles bajos y estables durante este año.

El escenario epidemiológico actual presenta una mayor actividad de otros virus respiratorios, principalmente influenza y virus sincicial respiratorio (VSR), que registraron más detecciones durante el período analizado.

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Por ahora, el Ministerio de Salud considera que BA.3.2 representa un riesgo adicional bajo para la salud pública respecto de los demás linajes descendientes de Ómicron que se encuentran en circulación.

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