Rojas: Convocan a vacunarse contra el dengue, quiénes pueden recibir la vacuna

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La Municipalidad de Rojas recordó la importancia de la vacunación contra el dengue y convocó a personas de entre 15 y 59 años a acercarse al Hospital Unzué.

El Municipio de Rojas convocó a la población a vacunarse contra el dengue y recordó que la aplicación está destinada a personas de entre 15 y 59 años. El operativo se realiza en el Vacunatorio del Hospital Unzué, de lunes a viernes, entre las 7.30 y las 12.

Vacunación contra el dengue en Rojas En el marco de las acciones de prevención frente al dengue, desde la comuna de Rojas difundieron un llamado a la comunidad para que las personas que se encuentren dentro del rango de edad establecido puedan acceder a la vacunación.

La convocatoria está dirigida específicamente a quienes tengan entre 15 y 59 años. Para recibir la vacuna, los vecinos deben acercarse al Vacunatorio del Hospital Unzué, donde se lleva adelante la atención de lunes a viernes.

Según se informó, el horario establecido para la vacunación es de 7.30 a 12 horas. De esta manera, las autoridades locales buscan facilitar el acceso de la población a una herramienta de prevención frente a una enfermedad que puede transmitirse a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti.

Dengue: quiénes pueden vacunarse Desde el municipio remarcaron que la campaña está orientada a personas de entre 15 y 59 años. Quienes estén comprendidos dentro de ese grupo pueden concurrir al vacunatorio del Hospital Unzué durante los días y horarios establecidos.

La recomendación forma parte de las medidas de prevención que se promueven para reducir el impacto del dengue y reforzar la protección de la comunidad. La vacunación constituye una de las herramientas disponibles dentro de una estrategia que también requiere mantener las medidas destinadas a evitar la proliferación del mosquito transmisor.

En ese sentido, la convocatoria apunta a que los vecinos comprendidos en el rango de edad indicado puedan consultar y acceder a la vacunación en el centro de salud local, sin necesidad de trasladarse fuera de la ciudad.

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Dónde y cuándo aplican la vacuna contra el dengue El punto de vacunación informado por la Municipalidad de Rojas es el Vacunatorio del Hospital Unzué. La atención se realiza de lunes a viernes, de 7.30 a 12 horas.

Desde la comuna también difundieron una recomendación importante antes de concurrir: las personas embarazadas o que se encuentren amamantando no deben vacunarse.

Por este motivo, quienes tengan dudas sobre su situación particular pueden realizar una consulta previa con un profesional de la salud antes de recibir la vacuna. La indicación busca garantizar que la aplicación se realice de acuerdo con las condiciones establecidas.

La Municipalidad de Rojas insistió así en la importancia de que la población tome medidas preventivas y aproveche los espacios habilitados para la vacunación. La convocatoria se suma a las acciones que se llevan adelante para fortalecer la prevención del dengue durante el período de mayor atención sobre la enfermedad.

Además de la vacunación, la prevención del dengue requiere la participación de toda la comunidad mediante el control de los lugares donde pueda acumularse agua, ya que esos espacios pueden favorecer la reproducción del mosquito transmisor.