San Antonio de Areco: Daiana Cuenca, de Duggan a la tapa de una revista especializada en polo

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La petisera nacida en Duggan llegó a la tapa de Clickpolo tras más de una década de trabajo con caballos y experiencias en Europa.

Daiana Cuenca nació y creció en Duggan, partido de San Antonio de Areco, y esta semana su historia llegó a la tapa de la revista especializada Clickpolo. Con más de una década de trayectoria como petisera, trabajó en Argentina, Inglaterra, Suecia y Francia, en un ámbito históricamente vinculado a los hombres.

De Duggan al polo internacional El vínculo de Daiana con los caballos comenzó mucho antes de convertirse en una profesión. Su padre, conocido como Cacho Cuenca, fue petisero y domador, aunque ella no había trazado inicialmente un camino laboral relacionado con el polo.

Su historia profesional comenzó en 2013, cuando tenía 21 años. En ese momento, su pareja, Matías Mascareño, había conseguido su primer trabajo y ella comenzó a ayudarlo. Poco después fue contratada como ayudante y aquel comienzo terminó convirtiéndose en una profesión que la llevó a distintos países.

Luego de sus primeras experiencias en Duggan, llegaron temporadas de trabajo entre Inglaterra y Argentina y una experiencia junto a una jugadora holandesa. En 2018 dio otro paso importante al incorporarse al Estocolmo Polo Club, en Suecia, donde permaneció durante cuatro años.

Más tarde comenzó a trabajar para Tete Fanelli en Europa, una etapa que continúa hasta la actualidad y que le permitió desarrollar buena parte de su carrera lejos de su lugar de origen.

Daiana Cuenca y el desafío de trabajar en un ambiente de hombres La trayectoria de la joven de Duggan fue destacada por Clickpolo, que la presentó como una mujer que logró abrirse camino en un oficio tradicionalmente asociado a los hombres.

La entrevista, realizada en Chantilly, Francia, también permitió abordar las dificultades que enfrentan las mujeres que trabajan dentro de la estructura del polo. Desde su propia experiencia, Cuenca consideró que se trata de un ambiente donde todavía deben demostrar permanentemente sus capacidades.

La petisera explicó que una mujer suele tener que acreditar que sabe montar, que tiene fuerza y que merece ocupar ese lugar, mientras que esas condiciones muchas veces se presuponen en el caso de los hombres.

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Sin embargo, también observó cambios respecto de los primeros años de su carrera. Cuando comenzó a viajar en 2015, eran menos las argentinas que realizaban este tipo de trabajos en el exterior. Actualmente, según señaló, la presencia femenina es mayor.

Durante su estadía en Francia, además, volvió a participar de una particular competencia para petiseros. Junto a su compañero, el Colo, consiguió ganar con Mustanga por tercer año consecutivo. Para Cuenca, el logro tuvo un significado especial porque lo compartió con Mascareño, su pareja y compañero de vida.

Una vida entre caballos, viajes y el regreso a Argentina Detrás de los partidos y las competencias existe un trabajo cotidiano que resulta fundamental para el polo. Los petiseros se ocupan del cuidado, preparación y acompañamiento de los caballos, una tarea que muchas veces queda en segundo plano frente a la actividad de los jugadores.

Después de recorrer distintos países y construir una trayectoria profesional vinculada al mundo del polo, Cuenca también consiguió concretar uno de sus principales objetivos personales: tener su propio terreno y una casa en Argentina.

Ese sueño fue posible, según contó, gracias a los años de trabajo como petisera. Ahora proyecta continuar viajando durante un tiempo y desarrollar nuevos proyectos junto a su pareja, aunque reconoce que no imagina pasar toda su vida realizando la misma actividad.

A pesar de los cambios y de los kilómetros recorridos, hay una certeza que permanece desde aquellos primeros años en Duggan: los caballos siguen siendo una parte central de su vida.