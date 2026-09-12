Daniel Dessein, en la Casa Histórica de Tucumán: "El desafío del periodismo es preservar la conversación democrática"

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El flamante presidente de ADEPA cerró la Asamblea de Tucumán con un discurso sobre la IA, la independencia y el valor de la verdad frente a las máquinas.

La 64ª Asamblea General de ADEPA tuvo un cierre cargado de simbolismo: una cena en uno de los patios de la Casa Histórica de Tucumán, donde el flamante presidente de la entidad y titular del directorio de LA GACETA, Daniel Dessein, pronunció un discurso sobre el desafío del periodismo en la era de la inteligencia artificial.

Con ambientación folclórica y una representación de época, las nuevas autoridades y los socios de la entidad cerraron las deliberaciones en el solar donde se declaró la Independencia. Antes de ingresar, los miembros de ADEPA posaron para la foto de familia y fueron recibidos por el director de la Casa Histórica, Javier Vázquez. Es la cuarta vez que Tucumán es sede de la Asamblea: la primera fue en 1966, cuatro años después de la creación de la entidad; la segunda, en 1986; la tercera, en 2016, en coincidencia con el Bicentenario de la Declaración de la Independencia; y la cuarta transcurrió esta semana, declarada de interés turístico por el Ente Tucumán Turismo.

Presidentes, diarios y una Olivetti Dessein abrió su mensaje recordando dos hechos históricos de la jornada: el atentado de 2001 contra las Torres Gemelas y el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, por quien se celebra el Día del Maestro. De ahí hilvanó el vínculo histórico entre los presidentes argentinos y la prensa: Sarmiento con El Zonda, Bartolomé Mitre con el legado de La Nación y el tucumano Nicolás Avellaneda, fundador de El Eco del Norte, quienes a través de los medios "debatieron el país". Y recuperó una frase propia de la asamblea de San Juan de 2023: "La Argentina es hija de los libros y de los diarios".

La nostalgia atravesó el discurso. Dessein evocó a sus antepasados, forjadores de uno de los diarios más tradicionales del país, y su reencuentro con la Olivetti que usaba su padre, Daniel Alberto Dessein: "El sonido del golpeteo de los tipos contra la cinta entintada y el papel fue mi magdalena de Proust. Me transportó a mis años adolescentes en los que, con esa máquina, yo jugaba a ser periodista, mientras escuchaba a mi padre hablar de una reunión de una organización que se llamaba Adepa y que estaba reunida en Tucumán. Era inimaginable para mí que, 30 años más tarde, durante el Bicentenario de la Declaración de la Independencia, me elegirían presidente de la institución".

Hubo también agradecimientos: al fundador de LA GACETA, Alberto García Hamilton, y a la línea sucesoria familiar; a José Pochat, CEO de la empresa durante 27 años, y a quienes hoy continúan esa tarea, Federico van Mameren y Julieta Asaf. En el ámbito de ADEPA, destacó el legado de Martín Etchevers y de dos referentes de la institución: Guillermo "Willy" Ignacio y José Claudio Escribano.

"La independencia comenzó siendo un conjunto de palabras" El escenario le dio pie al corazón conceptual del discurso. "Conviene detenerse en algo elemental: la independencia comenzó siendo un conjunto de palabras. Antes de contar con fronteras seguras, una Constitución estable o un Estado organizado, la Argentina fue una conversación, una decisión y un texto: debatido, aprobado, firmado y comunicado", señaló Dessein. "La independencia necesitaba una red de información. Necesitaba salir de aquí, cruzar el desierto y convertirse en una convicción compartida".

Citó luego al historiador israelí Yuval Noah Harari y su idea de que "la democracia es, en esencia, una conversación; la dictadura, en cambio, es un dictado". Y concluyó el razonamiento: "En una democracia, millones deben conversar para decidir quién ejercerá el poder y con qué límites. Esa conversación necesita tecnologías e instituciones que permitan a una sociedad discutir consigo misma. Los medios no son un adorno de la democracia. Son parte de su estructura: permiten que personas que nunca se conocerán compartan hechos, argumentos y preguntas".

La IA como agente, no solo como herramienta Sobre la innovación tecnológica, eje central del debate de la Asamblea, Dessein trazó una distinción histórica: "La imprenta podía reproducir una idea, pero no crearla; imprimir un libro, pero no decidir qué libro escribir. La radio y la televisión podían multiplicar una voz, pero necesitaban una voz humana. La inteligencia artificial, en cambio, produce textos, imágenes y argumentos; aprende de nuestras reacciones y adapta el mensaje a cada uno. Ya no es solamente un instrumento: es también un agente".

Ahí ubicó el verdadero desafío del periodismo: "No consiste en competir con una máquina que redacta más rápido, sino en preservar la conversación democrática cuando palabras, imágenes y voces pueden ser creadas por sistemas sin experiencia, responsabilidad moral ni compromiso con la comunidad". Y comparó: "La inteligencia artificial puede producir una respuesta verosímil. El periodismo debe averiguar si es verdadera. Puede imitar una voz. El periodismo debe identificar quién habla; puede personalizar un mensaje para confirmar los prejuicios de cada usuario. El periodismo debe reconstruir un espacio común, donde todos podamos discutir a partir de ciertos hechos compartidos".

"En la era de la abundancia informativa, nuestra misión no es agregar más palabras al ruido. Es evitar que el ruido se convierta en desierto. Es producir sentido, jerarquía, contexto y confianza", enfatizó. A su criterio, la IA abarata de manera extraordinaria la fabricación de información, pero no la producción de verdad: "En muchos casos ocurre lo contrario: cuanto más sencillo resulta crear una falsificación, más trabajo cuesta verificarla; cuanto más abundan las respuestas automáticas, más valiosa se vuelve la pregunta humana".

Usar la tecnología sin entregar las responsabilidades En el tramo final, Dessein advirtió que la inteligencia artificial necesita información confiable: si debilita o reemplaza a las instituciones que la generan, acabará reciclando un mundo de rumores, copias y falsificaciones. Las máquinas pueden multiplicar el contenido, señaló, pero no pueden garantizar por sí solas el ecosistema humano e institucional del cual surge la información de calidad.

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Lejos de un mensaje de resistencia, llamó a la adaptación: "No se trata de resistir la tecnología. El desafío es usarla para ampliar nuestras capacidades sin entregarle nuestras responsabilidades; para investigar mejor, no para verificar menos; para conocer a nuestras audiencias, no para manipularlas; para dedicar más tiempo a aquello que demanda presencia, sensibilidad y juicio".

Y enumeró los nuevos frentes del oficio: "No solo informar qué puede hacer la inteligencia artificial, sino preguntar para qué, para quién, bajo qué reglas y con qué consecuencias. No solo observar a los gobiernos, sino también a los nuevos poderes privados y algorítmicos. No solo controlar a quienes toman decisiones, sino hacer visibles las decisiones que las máquinas empiezan a tomar sobre nosotros". El cierre fue una síntesis de todo el discurso: "El periodismo no podrá competir con la inteligencia artificial en velocidad, memoria o volumen. Su fuerza estará en otro lugar: en la presencia, la responsabilidad, la independencia y la confianza. Sin una conversación basada en hechos no hay democracia. Y sin periodismo, esa conversación corre el riesgo de dejar de pertenecernos".