Apple presentó el iPhone Duo: cómo es el primer iPhone plegable, el más delgado y con la pantalla más grande de la historia de la marca

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El esperado plegable de Cupertino llega en octubre desde US$1.999, con doble pantalla, titanio pulido a espejo y el chip A20 Pro.

Apple presentó el iPhone Duo, el primer iPhone plegable de su historia. El dispositivo, revelado en el evento del 9 de septiembre junto a los iPhone 18 Pro y Pro Max, combina una pantalla interna de 7,6 pulgadas —la más grande jamás vista en un iPhone— con un diseño que, abierto, es también el más delgado que fabricó la marca.

El lanzamiento marca el ingreso de Apple a un segmento donde Samsung, Huawei y otros fabricantes compiten desde hace años, y es además el primer gran producto de la era de John Ternus, el flamante CEO que reemplazó a Tim Cook. La espera fue larga: las primeras patentes de un iPhone plegable datan de 2016, una década atrás.

Dos pantallas que funcionan como una El concepto del Duo se apoya en un sistema de doble pantalla. Abierto, ofrece un panel interno Super Retina XDR de 7,6 pulgadas, un 50% más grande que el del iPhone 18 Pro Max, con un acabado nanotexturado de diez capas ultradelgadas que minimiza los reflejos y una cámara frontal oculta bajo la pantalla que solo aparece cuando se la necesita. Cerrado, la pantalla externa de 5,4 pulgadas conserva más del 90% del área visible de un iPhone 18 Pro en un formato compacto y de bolsillo.

El detalle de ingeniería más celebrado es la continuidad: ambas pantallas comparten la misma relación de aspecto, por lo que el contenido escala proporcionalmente al abrir o cerrar el equipo, sin saltos visuales. Según el análisis de Tom's Guide tras probarlo, el pliegue central es visible pero no se siente al tacto, y la transición de teléfono a tableta resulta "mágica". El plegable admite además el Apple Pencil, algo inédito en un iPhone.

Titanio, bisagra de precisión y poses nuevas La construcción apunta a despejar la duda clásica de los plegables: la durabilidad. El Duo está fabricado en titanio grado 5 pulido a espejo, con cubierta de bisagra del mismo material, recubrimiento antirrayas en la pantalla interna, Ceramic Shield adelante y atrás y resistencia al agua y al polvo IP68. La bisagra de precisión permite usar el equipo en distintas "poses": apoyado como una notebook para ver contenido con los controles abajo, o parado para funcionar como reloj de mesa con el modo StandBy.

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Adentro corre el nuevo chip A20 Pro, con un sistema de gestión térmica que incluye una cámara de vapor diseñada a medida y una arquitectura de doble batería que promete autonomía para todo el día. La cámara es un sistema Dual Fusion de 48 megapíxeles, y el diseño plegable habilita usos fotográficos imposibles en cualquier otro iPhone. El software también fue repensado: iOS 27 se adapta a los ángulos y orientaciones del equipo, y el paquete se completa con Apple Intelligence y la nueva Siri AI, la versión conversacional del asistente potenciada por inteligencia artificial.

Precio, colores y fechas El iPhone Duo llega en dos colores —blanco estelar y cielo nocturno— y con un precio a la altura de su ambición: arranca en 1.999 dólares para la versión de 256 GB y trepa hasta 3.199 dólares en la configuración de 2 TB. Las reservas comienzan el viernes 16 de octubre y la venta, el 23 de octubre.

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