Audi resucita al A2: la genialidad que llegó 25 años antes de tiempo vuelve como el auto más eficiente de la marca

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El nuevo A2 e-tron recupera el espíritu del innovador compacto de 1999, ahora como crossover eléctrico con hasta 645 kilómetros de autonomía.

Audi presentó el A2 e-tron, un crossover eléctrico que revive un nombre y una idea que la marca ensayó hace 25 años: un compacto liviano, aerodinámico, eficiente y de espíritu premium. Aquel A2 original de 1999 fue un fracaso comercial por adelantado a su época; su heredero llega ahora como el modelo más eficiente en la historia de la firma.

El guiño al pasado es explícito. El nuevo A2 toma señas de identidad del original —la silueta cuadrada, casi de monovolumen, y la luneta trasera partida— y las traslada a una carrocería mucho más ancha, de postura firme y con la parrilla más simpática que se le haya visto a un Audi, según describió el sitio especializado Carscoops. Habrá que conformarse con mirarlo desde lejos en América: al igual que su antecesor, no se venderá en el mercado estadounidense.

La eficiencia como obsesión La gran bandera del A2 e-tron es el consumo: en su configuración más favorable gasta apenas 12,8 kWh cada 100 kilómetros, y la versión de mayor alcance homologa hasta 645 kilómetros de autonomía en el ciclo europeo WLTP. Audi asegura que es el modelo de producción más eficiente de su historia, incluso por encima del recordado A2 3L diésel, aquel que consumía tres litros cada 100 kilómetros.

Los ingenieros de Ingolstadt no lo lograron instalando una batería gigantesca, sino cazando energía desperdiciada por todos lados. El coeficiente aerodinámico es de apenas 0,24, gracias a un piso carenado, tomas de refrigeración activas, llantas aerodinámicas y pequeños deflectores en los pasarruedas que calman el aire turbulento. Hasta las manijas de las puertas se sumaron a la cruzada: son de tipo aleta, ubicadas en la base del pilar, funcionan con sensores en lugar de mecanismos convencionales y abren la puerta eléctricamente con un tirón suave, con un almacenamiento de energía de respaldo por si el sistema eléctrico falla.

Tres baterías y hasta 326 CV, pero sin Quattro La gama se estructura sobre tres baterías de 52, 61 y 84 kWh brutos. La de entrada combina un motor de 170 CV (125 kW), acelera de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos y ofrece 422 kilómetros de autonomía. El paquete intermedio de 61 kWh trae 190 CV (140 kW), baja el sprint a 7,9 segundos y estira el alcance a 515 kilómetros. Con la batería grande y 231 CV (170 kW), el 0 a 100 queda en 7 segundos y se alcanza la cifra récord de 645 kilómetros. En la cima, la versión de 326 CV (240 kW) resigna algo de alcance —629 kilómetros— a cambio de un 0 a 100 en 5,7 segundos y es la única que llega a 200 km/h de velocidad máxima, contra los 160 del resto.

En todos los casos, la potencia va al eje trasero: el A2 se apoya en la plataforma MEB —la misma del Volkswagen ID.3 y del Audi Q4 e-tron—, no en la más nueva MEB+ de tracción delantera, por lo que no hay tecnología Quattro disponible. La carga rápida en corriente continua llega a 183 kW en las versiones de batería grande, que completan del 10 al 80% en 29 minutos; las baterías menores cargan a solo 100 kW, aunque por su capacidad reducida resuelven el mismo tramo en 24 minutos. Como otros eléctricos del grupo Volkswagen, admite carga bidireccional.

Fidlock, la novedad del habitáculo Adentro, un tablero digital de 11,9 pulgadas convive con una pantalla táctil curva de 12,8, y el selector de marchas migró a la columna de dirección, lo que liberó espacio en la consola central para un cargador inalámbrico Qi 2.2 capaz de alimentar dos teléfonos a la vez con hasta 25 watts. Pero la novedad más curiosa es el sistema Fidlock: un anclaje magnético con traba mecánica que permite enganchar accesorios —portavasos, bolsos para el cable de carga— en puntos dedicados de la cabina y el baúl. Los ciclistas ya conocen la tecnología; Audi afirma que es su debut en un auto de producción.

En practicidad, el A2 cumple sin deslumbrar: comparte los 2.770 milímetros de distancia entre ejes con el Q4 e-tron, lo que promete buen espacio para las piernas, pero su baúl de 396 litros queda lejos de los 520 de su hermano mayor y de los 440 del Renault Megane E-Tech, aunque supera al Volkswagen ID.3 (385) y al ajustado Volvo EX30 (318). Suma, eso sí, un baúl delantero.

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La revancha de una idea El A2 original tenía entre sus innovaciones la construcción íntegra en aluminio, que lo encareció y contribuyó a sus pobres ventas. Esta vez, la carrocería es mayormente de acero con contenido parcial de aluminio, una decisión que ayudó a fijar un precio de partida de 32.200 libras, genuinamente accesible para un eléctrico premium. Y hay otro dato que habla del cambio de época: Audi tardó 20 años en decidirse a revivir el A2, pero apenas 21 meses en llevarlo del tablero de diseño al debut.