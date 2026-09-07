Apple presenta los nuevos iPhone este miércoles: qué se sabe de los 18 Pro y del esperado plegable

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El evento "Surprise and shine" será el 9 de septiembre e inaugura la era de John Ternus como CEO. El iPhone 18 estándar quedaría para 2027.

Apple confirmó que este miércoles 9 de septiembre presentará su nueva generación de iPhones en el Steve Jobs Theater de Apple Park, en Cupertino. El evento, bautizado "Surprise and shine", tendría como protagonistas a los iPhone 18 Pro y Pro Max y al primer teléfono plegable de la compañía, conocido informalmente como iPhone Ultra.

La presentación llega con un condimento institucional inédito: será la primera gama de teléfonos presentada bajo el mando de John Ternus, quien asumió como CEO el 1 de septiembre en reemplazo de Tim Cook, que tras más de una década al frente de la empresa pasa a ocupar otros roles ejecutivos. Fue el propio Cook quien anticipó el evento en sus redes: "Todos estamos contando los días", escribió el 26 de agosto.

Un cambio de estrategia: los modelos base, para 2027 La gran novedad del calendario es lo que no estaría en el escenario. Según los últimos reportes, Apple modificaría su estrategia histórica y dejaría el iPhone 18 estándar —el más accesible de la familia— junto con el 18e para los primeros meses de 2027, entre febrero y marzo, una cadencia inédita para la compañía. El objetivo sería darles la mayor ventana de venta posible a los equipos más caros, que son también los más populares de la marca.

De confirmarse, el evento del miércoles se concentraría en la gama alta y en la gran apuesta del año: el plegable, con el que Apple entraría por fin a un segmento donde Samsung, Huawei y otros fabricantes compiten desde hace años. Según proyecciones de analistas, la del iPhone Ultra sería parte de la generación de iPhones más costosa de la historia de la empresa.

Iphone Ultra Qué traerían los iPhone 18 Pro y Pro Max Los modelos Pro mantendrían el diseño que la familia estrenó el año pasado, con cambios concentrados en el hardware. Las filtraciones apuntan al chip A20 Pro, fabricado con un proceso de 2 nanómetros, que sería un 18% más rápido y un 30% más eficiente que su antecesor, acompañado por 12 GB de RAM en todos los modelos, el piso necesario para correr la nueva Siri con inteligencia artificial.

En fotografía, la cámara principal incorporaría apertura variable de diafragma —una función que permite ajustar la cantidad de luz que ingresa al sensor y lograr mayor profundidad de campo, presente en equipos de Huawei, Xiaomi y Nubia—, además de cambios en el sensor principal y el teleobjetivo. La Isla Dinámica sería más compacta, habría nuevos colores (se mencionan un rojo carmesí y un azul) y la batería mantendría un tamaño cercano al de la generación anterior.

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Otra novedad sería el módem C2, tercera generación del chip de conectividad propio de Apple, con soporte para 5G mmWave y conectividad satelital mejorada, aunque llegaría a mercados como el europeo mientras Estados Unidos conservaría los módems de Qualcomm. En paralelo, más países abandonarían la tarjeta SIM física: los nuevos modelos funcionarían exclusivamente con eSIM en varios mercados.

Modelos de Iphone 2026 Precios en alza y un calendario particular Las filtraciones anticipan también una suba de precios respecto de la generación anterior, empujada por la crisis global de memorias que ya encareció buena parte del catálogo de Apple; los analistas estiman un incremento en torno a los 100 euros para los Pro en Europa.

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El calendario tendría además una particularidad. La rutina histórica de Apple es presentar un miércoles, abrir reservas el viernes siguiente y vender una semana después. Pero este año ese viernes cae 11 de septiembre, cuando se cumplen 25 años de los atentados en Nueva York, por lo que las reservas se correrían al sábado 12 —algo que ya ocurrió en 2015— y la venta comenzaría el viernes 18.