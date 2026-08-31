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Prohibieron en todo el país los “squishies” tipo dumpling por riesgo para la salud

La medida alcanza a determinados juguetes blandos de plástico, conocidos como “squeeze toy” o “squishy”, ante la detección y los antecedentes sobre sustancias químicas potencialmente peligrosas.

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31 de agosto de 2026 a las 03:28 p. m.
Prohibieron en todo el país los “squishies” tipo dumpling por riesgo para la salud
El Gobierno nacional prohibió en todo el territorio argentino la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de determinados juguetes infantiles blandos,

El Gobierno nacional prohibió en todo el territorio argentino la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de determinados juguetes infantiles blandos conocidos como “squishies”. La medida fue establecida mediante la Disposición 690/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y alcanza específicamente a figuras de polímero plástico blando con forma de gyoza, dumpling o similares.

La decisión se tomó a partir de denuncias y antecedentes vinculados con la posible presencia de benceno, ftalatos y otros productos químicos tóxicos en concentraciones superiores a las permitidas por las normas de seguridad. En particular, un informe previo difundido por el Gobierno había señalado que el denominado “Squeezy Dumpling” presentaba una concentración de benceno cuatro veces superior al límite establecido por la legislación argentina. Además, el producto cuestionado carecía de marcado de conformidad, identificación del importador y advertencias de seguridad en castellano.

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La disposición establece que los importadores, fabricantes y comerciantes que tengan unidades alcanzadas deberán destruirlas o desecharlas de manera segura e inmediata. También obliga a quienes comercialicen estos productos a través de sitios web a informar los alcances de la medida dentro de las próximas 72 horas hábiles. La norma contempla una excepción para aquellos productos que cuenten con la declaración jurada de conformidad y las certificaciones que acrediten que cumplen con las normas técnicas de seguridad.

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