> Renault presentó la Niagara: la pickup compacta que se fabricará solo en la Argentina y apunta a toda Latinoamérica

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La marca del rombo eligió al país para la revelación mundial de su primera chata compacta, que se producirá en Córdoba y saldrá a la venta en noviembre.

Renault presentó oficialmente la Niagara, su primera pickup compacta, en un evento realizado en Tortuguitas que marcó un hito doble: es la primera vez que la marca elige a la Argentina como escenario de una revelación mundial, y el vehículo se fabricará exclusivamente en la planta cordobesa de Santa Isabel para abastecer a toda la región.

Se trata del proyecto industrial más relevante del año para la industria automotriz nacional y de uno de los más importantes de los últimos tiempos: un vehículo desarrollado íntegramente entre la Argentina y Brasil, con la fábrica de Córdoba como único centro de producción mundial. La magnitud del lanzamiento quedó reflejada en la presencia de Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer de Renault Group, que viajó especialmente para la ocasión.

Una pickup de monocasco, única en su tipo de producción nacional La Niagara es una camioneta compacta de media tonelada con arquitectura monocasco: no tiene chasis de largueros como las pickups medianas y será la única de su tipo fabricada en el país, ya que casi todos sus competidores provienen de Brasil o México. Junto a la Kangoo, completará el esquema productivo de Santa Isabel, que desde 2023 se transforma en un hub de utilitarios livianos con fuerte perfil exportador. Los tres mercados principales serán Brasil, la Argentina y Colombia, con exportaciones a otros destinos de la región.

El vehículo entra a pelear en un segmento que dejó de ser un nicho: la Fiat Toro marcó el camino, la Ford Maverick subió la vara de tecnología, la Ram Rampage terminó de consolidar a las compactas como objeto de deseo, y a la lista se suman la Volkswagen Tukan, la Chevrolet Montana y la BYD Shark como próxima competidora electrificada.





Diseño integrado y un interior calcado del Boreal Basada en la plataforma RGMP adaptada a pickups, la Niagara fue diseñada en conjunto con el SUV Boreal, con el que comparte todo el frontal y el interior. A nivel de diseño se logró una transición armoniosa de silueta SUV a pickup, con la caja de carga integrada al habitáculo como un conjunto —algo que en este tipo de vehículos suele percibirse como dos piezas separadas— y detalles como las manijas traseras integradas en el pilar C, que une en diagonal el techo de la cabina con los laterales de la caja.

Interior del vehículo El equipamiento replica al Boreal: pantalla doble de 10,2 y 10,1 pulgadas, sistema OpenR Link con Google integrado y el asistente conversacional Google Gemini, impulsado por inteligencia artificial, que reemplaza las frases fijas de las órdenes de voz por conversaciones naturales. Suma 26 asistencias electrónicas a la conducción (ADAS), entre ellas el control de crucero adaptativo con Stop & Go. Para el confort, el asiento del conductor tiene regulación eléctrica, el trasero se reclina 25 grados y detrás de la segunda fila hay un compartimento oculto de 36 litros.

Mecánica: 1.3 turbo, 4x4 y una caja de 938 litros En la primera etapa, la Niagara tendrá únicamente el motor 1.3 turbo de inyección directa, compatible con nafta y Flex Fuel para funcionar con los combustibles de la Argentina y Brasil: 156 CV en la versión naftera, 160 CV en la Flex y 270 Nm de torque, asociado a caja manual de seis velocidades o automática de doble embrague húmedo con selector electrónico. Habrá versiones 4x2 y 4x4, con seis modos de conducción (Eco, Comfort, Sport, Smart, Mud-Sand y Off-Road).

La camioneta mide 4,94 metros de largo en la versión 4x4 (4,91 la 4x2) y 1,72 de alto, con un despeje de hasta 233 milímetros y llantas de 17 o 18 pulgadas. La caja de carga ofrece 938 litros de capacidad y 654 kilos de carga máxima, con cobertor rígido deslizante, recubrimiento protector, ocho ganchos de amarre y un enchufe de 12 voltios para herramientas eléctricas. La capacidad de remolque llega a 710 kilos.

La híbrida, el as en la manga Los precios y el detalle de las configuraciones se conocerán en noviembre, cuando el vehículo salga a la venta. En una segunda etapa —la marca mencionó un plazo aproximado de un año— llegará la versión híbrida E-Tech, de la que por ahora solo se sabe que no será una hibridación suave y que sería un sistema innovador. La pista la había dado Bruno Vanel, vicepresidente de la marca, en el Salón de París 2024: una unidad de potencia con motor delantero mild hybrid y un motor trasero exclusivamente eléctrico, para lograr propuestas full hybrid "de distintos mundos".

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La Niagara es, además, el primer vehículo del programa futuREady lanzado por François Provost, CEO de Renault Group desde julio de 2025, que prevé 14 modelos nuevos para los mercados internacionales de acá a 2030. Que el primero de todos salga de Córdoba dice bastante sobre el rol que la marca le asigna a la región y a la industria argentina.