> Día Internacional del Chocolate: por qué se celebra el 13 de septiembre

Gastronomía

Cada 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate en honor al natalicio de dos grandes impulsores de este alimento: el escritor Roald Dahl y el chocolatero Milton Hershey.

El 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate, una jornada dedicada a uno de los placeres gastronómicos más universales. Desde bombones de alta gastronomía hasta productos artesanales, opciones veganas o libres de gluten, la variedad de propuestas crece año tras año y confirma que el chocolate tiene un lugar asegurado en todas las mesas.

La fecha es también una invitación a recordar su historia: un alimento con más de 5.500 años de tradición, que pasó de ser un ritual en las antiguas civilizaciones mesoamericanas a convertirse en un fenómeno global que despierta pasiones en todo el mundo.

Dónde se originó el chocolate El chocolate procede de los granos del árbol del cacao, originario de las selvas tropicales de América Central y del Sur. El cacao contiene una pulpa blanca dulce, estos granos se fermentan, se secan y tuestan para crear el sabor y la textura del cacao.

El primer uso conocido del chocolate como alimento se lo dieron los aztecas, que lo utilizaron para preparar una bebida espesa y amarga llamada xocoatl.

Se servía frío, se aromatizaba con especias y miel, y creían que aportaba fuerza y sabiduría. También se utilizó como moneda por los aztecas y los mayas. Además, creían que el cacao tenía propiedades espirituales y medicinales, y que podía utilizarse como ofrenda a los dioses.

En 1528, el explorador español Hernán Cortés llevó a España los granos de cacao y se extendieron por toda Europa. En el siglo XVI, los españoles empezaron a añadirle azúcar para endulzarla. Finalmente en el siglo XVI, se creó el chocolate como postre, ya que se lo servían a la corte del rey Felipe IV.

Por qué se celebra el 13 de septiembre El Día Internacional del Chocolate se celebra por el nacimiento de Milton Hershey en 1957, el estadounidense fundador de The Hershey Chocolate Company, una de las empresas más grandes dedicadas a la producción chocolatera.

Además, al mismo tiempo, el 13 de septiembre pero de 1916 nació el escritor británico Roald Dahl, autor de Charlie y la Fábrica de Chocolates, la novela que Tim Burton llevó al cine con Johnny Deep como protagonista.

Sin embargo, la Academia del Chocolate y la Confitería, con sede en Francia, estableció junto con la Organización Internacional de los Productores de Cacao conmemorar al chocolate junto al Día Mundial del Cacao: el 7 de julio, que hace referencia a la llegada del cacao desde América a Europa en 1550.

Consumo de chocolate en Argentina En Argentina se consumen alrededor de 45.000 toneladas de chocolate al año, con un promedio cercano a 2 kilos per cápita. De acuerdo con datos de la firma, alrededor del 85% de las compras son espontáneas o semi planificadas, una dinámica que explica la importancia de los canales de cercanía para el desarrollo de la categoría.

Por otra parte, el segmento de tabletas continúa liderando el consumo y representa cerca del 46% del volumen total de ventas, consolidándose como uno de los formatos preferidos por los consumidores gracias a su versatilidad, variedad de sabores y practicidad.

Entre mayo y agosto se concentra la temporada más relevante para la categoría, impulsada por hábitos que combinan disfrute, bienestar emocional y búsqueda de pequeños momentos de recompensa dentro de la rutina diaria. Es decir que, con la llegada de las bajas temperaturas, el consumo de chocolate entra en su período de mayor actividad en Argentina.

Seguí leyendo Tendencias Dos Toyota Hilux de Zárate serán los papamóviles de León XIV en Argentina

Cuál es la mejor forma de consumir chocolate Para poder aprovechar mejor los beneficios y los compuestos saludables del cacao, una de las mejores opciones para consumirlo es elegir chocolate oscuro con un alto porcentaje de cacao y una menor cantidad de azúcares añadidos. De esta manera, se puede mantener el perfil nutricional del alimento. Mientras mayor sea la proporción de cacao, generalmente habrá más compuestos propios del ingrediente que se pueden aprovechar, aunque también es importante notar que este tipo de productos suelen tener un sabor más intenso y amargo, lo que puede resultar desagradable para algunas personas.

Para poder conocer la cantidad de cacao y azúcar que un chocolate contiene, debes revisar la etiqueta antes de elegirlo. Además, la cantidad que consumes también es importante. No se necesita comer grandes porciones de chocolate para incluir sus beneficios en tu alimentación. Consumir una porción pequeña de chocolate oscuro como parte de una dieta variada y equilibrada, complementando con alimentos nutritivos y sin caer en el exceso, puede ser bastante beneficioso. Esto no quiere decir que los chocolates con rellenos, caramelos o grandes cantidades de azúcar sean inherentemente malos o deban de evitarse a toda costa. Se pueden disfrutar ocasionalmente y en porciones moderadas, siempre teniendo en cuenta que aportan menos cacao y más calorías.