Premios Hugo 2026: Billy Elliot fue el gran ganador, seguido por Hairspray y Company
El Teatro Coliseo fue escenario de una gala que reunió a las figuras destacadas de la temporada, con reconocimientos especiales, homenajes y una fuerte defensa de la unidad dentro del género de teatro musical.
Billy Elliot se quedó con el máximo reconocimiento de la 16ª edición de los Premios Hugo, al obtener ocho estatuillas, entre ellas la de mejor musical. Asimismo, Hairspray consiguió siete galardones, mientras que Company sumó cuatro. La ceremonia se realizó en el Teatro Coliseo y tuvo transmisión de TV Pública.
La gala comenzó con una referencia histórica: “Hoy se celebran los primeros cien años del teatro musical en nuestro país”, expresó Ricky Pashkus, uno de los conductores junto con Pablo Gorlero. El jurado analizó las producciones estrenadas entre agosto de 2025 y julio de 2026, en una edición que contempló 43 categorías.
Las mas leidas de País
Detectan en Argentina una nueva subvariante de Covid: cuáles son los primeros casos
¿Cuánto aumentarán las jubilaciones, la AUH y otras asignaciones en octubre, tras el dato de inflación del Indec?
“Mi papá es un psicópata”: habló el hijo de la mujer asesinada en Merlo y reveló qué le dijo su padre tras el crimen
De la cuna tucumana al desafío de la IA: el periodismo según Kirschbaum y Morales Solá
Daniel Dessein es el nuevo presidente de ADEPA: así quedó conformado el Consejo Ejecutivo 2026-2027
Diego Reinhold y Diego Ramos protagonizaron la apertura, dedicada a Judía, considerada la primera comedia musical realizada en Buenos Aires, con dirección de Ivo Pelay. Más tarde, Laura Oliva se sumó a la conducción y marcó el espíritu de la velada: “Esta noche vamos a celebrar a los que están arriba del escenario”.
Uno de los primeros momentos conmovedores tuvo como protagonista a Pichu Straneo, distinguido por su actuación masculina de reparto en Anastasia. Visiblemente emocionado, recordó a su familia al recibir la estatuilla: “Siempre me dediqué al humor hasta que mi hija me dijo: ‘papá, tenés que salir de la zona de confort’, así que este premio va para ella, Bianca, para Luca y a mi viejito, que se me fue hace dos meses”.
La trayectoria también tuvo su espacio. Gustavo “Tweety” Monje recibió una placa honorífica y recordó cómo Annie marcó su vida: “Era muy tímido y a los nueve años vi Annie, verla me cambió la vida y la personalidad, cuarenta años después estoy haciendo Annie”. Luego fue reconocida la profesora y directora de danza Elizabeth de Chapeaurouge.
La ceremonia contó además con presentaciones musicales de Hairspray, la Compañía de Teatro Musical Infantil, Billy Elliot y Company. Entre quienes anunciaron las distinciones estuvieron Eluney Salazar, Juan Rodó, César Banana Pueyrredón, Iliana Calabró, Agustín Sullivan, Marisol Otero, Josefina Scaglione, Luciano Cáceres, Graciela Alfano y Pepe Cibrián.
En los Hugo Federales, Diego Duarte Conde y Juani Cebrián fueron distinguidos por sus interpretaciones masculinas, mientras que Romina Benito y Andrea Bardá recibieron el reconocimiento femenino. Pepe Cibrián Campoy obtuvo además el premio a dirección por Drácula II, resurrección. El propio dramaturgo sumó las estatuillas a mejor libro y musical, mientras que Cuentos y canciones de María Elena Walsh ganó por mejor música.
El cierre más fuerte llegó con Fer Dente y un pedido de unidad para el sector. Tras recibir el premio a mejor actor por Company, respondió a quienes habían defendido la presencia obligatoria de una orquesta en vivo: “El teatro musical, es teatro musical. Más allá de que haya músicos, sino díganle a los chicos de Annie o de Billy Elliot que no están haciendo un musical. Si hay algo que no necesita esta industria es una grieta. Unámonos”.
(Fuente: diariopopular.com.ar)
Todos los ganadores de los Premios Hugo 2026
-MEJOR MUSICAL
Billy Elliot
-MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA
Alejandra Perlusky (Billy Elliot)
-MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA
Fer Dente (Company)
-MEJOR MUSICAL OFF
La culpa es de la tierra
-MEJOR DIRECCIÓN GENERAL
Fer Dente (Company)
-MEJOR MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
El mago de Oz
-MEJOR INTÉRPRETE MASCULINO EN MUSICAL OFF
Agustín Iannone (¡Hostias, Isabel!)
-MEJOR MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL
The ópera locos
-MEJOR LIBRO DE MUSICAL ARGENTINO
Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
-ESPECTÁCULO MUSICAL PARA UN SOLO INTÉRPRETE
Memento mori, la forma del recuerdo (Fede Fedele)
-MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
-MEJOR MÚSICA ORIGINAL
Martín Bergman y Delfina Pallardó (Kilómetros)
-REVELACIÓN FEMENINA
Belén Bilbao (Hairspray)
-MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Emiliano Larea (El mago de Oz)
-MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT y/o VARIETÉ MUSICAL
Constanza Díaz Falú (The ópera locos)
-MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT y/o VARIETÉ MUSICAL
Duilio Smiraglia (The ópera locos)
-MEJOR DISEÑO DE SONIDO
Gastón Briski (Billy Elliot)
-MEJOR COREOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Marina Svartzman (Remigio Verdiales, un carpincho)
-MEJOR CARACTERIZACIÓN
Fabián Sigona (Pelucas de Hairspray)
-MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA
Vane Butera (Company)
-MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN ENSAMBLE
Belén Cabrera (Hairspray)
-MEJOR DISEÑO DE LUCES ORIGINAL
Anteo Del Mastro - Sebastián Viola (Charlie y la fábrica de chocolate)
-MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL OFF
Gustavo Manzanal - Luis Alberto Rivera López (La culpa es de la tierra)
-REVELACIÓN MASCULINA
Damián Betular (Hairspray)
-MEJORES LETRAS EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
-MEJOR LIBRO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
-MEJORES LETRAS DE MUSICAL ARGENTINO
Clara Christensen - Tomás Caia (Espejos marcados)
-MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO ORIGINAL
Gustavo Alderete para La Polilla (Hairspray)
-MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Julia Morgado (El salpicón)
-MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL
Club Media - Olga (Hairspray)
Diego Romay - Omar Romay (Billy Elliot)
-MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN ENSAMBLE
Mariano Taccagni (Billy Elliot)
Sebastián Holz (Company)
-MEJORES ARREGLOS MUSICALES
Murci Bouscayrol - Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
-MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL
Gaby Goldman (Billy Elliot)
-MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Gonzalo Córdoba Estévez (El mago de Oz)
-MEJOR MÚSICA ORIGINAL DE MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Fernando Nazar (Remigio Verdiales, un carpincho)
-MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Javier Ponzio (Remigio Verdiales, un carpincho)
-MEJOR DIRECCIÓN VOCAL
Gaby Goldman - Pilar Noseda (Billy Elliot)
-MEJOR ESCENOGRAFÍA Y/O DISEÑO AUDIOVISUAL ORIGINAL
José Ponce Aragón - Maxi Vecco (Charlie y la fábrica de chocolate)
-MEJOR ADAPTACIÓN Y/O TRADUCCIÓN DE LIBRO Y LETRAS
Rubén Szuchmacher - Lautaro Vilo (libro de Billy Elliot)
-MEJOR COREOGRAFÍA
Vanesa García Millán (Hairspray)
-MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA
Pichu Straneo (Anastasia)
-MEJOR PRODUCCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Teatro Nacional Cervantes (El mago de Oz)