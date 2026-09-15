Los casos de influenza alcanzaron un récord en 2026, aunque la curva ya comenzó a bajar

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El adelanto de la circulación de los virus respiratorios llevó a que las notificaciones de enfermedad tipo influenza alcanzaran en las primeras 34 semanas del año el nivel más elevado del período 2016-2026.

El escenario epidemiológico de 2026 quedó marcado por un inicio anticipado de la temporada de virus respiratorios. Según los datos difundidos en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), la circulación comenzó a intensificarse antes de lo habitual y derivó en el mayor número de notificaciones de enfermedad tipo influenza (ETI) de los últimos diez años.

En las primeras 34 semanas del año se contabilizaron 921.001 casos, una cifra que supera los registros correspondientes al mismo período de los años comprendidos entre 2016 y 2026.

El Ministerio de Salud, sin embargo, plantea que este indicador debe analizarse en el contexto del adelanto de la temporada. El informe señala que la circulación de los virus respiratorios comenzó aproximadamente tres semanas antes de lo habitual.

Las notificaciones de ETI se mantuvieron dentro de los parámetros esperados hasta la semana epidemiológica 9. A partir de ese momento comenzó un incremento que llevó al máximo de casos entre las semanas 21 y 22.

Desde entonces, la curva comenzó a descender y mantiene una evolución favorable.

Qué se considera enfermedad tipo influenza La enfermedad tipo influenza comprende cuadros que presentan fiebre de 38 grados o más, tos y dolor de cabeza, a los que pueden sumarse otros síntomas como dolor de garganta, congestión nasal y dolores musculares.

El volumen de notificaciones acumulado durante 2026 convierte al año en el período con mayor registro de ETI de la última década. No obstante, el dato se encuentra atravesado por el comportamiento anticipado de la temporada respiratoria, una particularidad que las autoridades sanitarias consideran al momento de interpretar las cifras.

La neumonía también comenzó a bajar El comportamiento de las notificaciones de neumonía presenta una evolución similar. Durante 2026, las tasas de incidencia se ubicaron levemente por debajo de las registradas durante los dos años anteriores y alcanzaron los niveles más bajos desde 2022.

Luego del incremento que llevó al pico durante las semanas 21 y 22, las notificaciones descendieron de manera sostenida.

Para la semana 35, el indicador se encontraba en zona de éxito, de acuerdo con los parámetros utilizados en el seguimiento epidemiológico.

Bronquiolitis: el menor registro de la década En el caso de la bronquiolitis en menores de dos años, el panorama presenta una particularidad diferente. El BEN informó que 2026 registra el menor número de notificaciones de los últimos diez años, con la excepción de 2020 y 2021, años atravesados por la pandemia.

Los casos mostraron un crecimiento entre las semanas 15 y 29. Sin embargo, posteriormente también comenzaron a descender y actualmente permanecen dentro de los niveles esperados.

De esta manera, mientras la influenza concentra en 2026 el mayor número de notificaciones de la última década, la bronquiolitis presenta uno de sus registros más bajos del mismo período.

Virus Sincicial Respiratorio Entre los pacientes internados por cuadros respiratorios continúa predominando el virus sincicial respiratorio (VSR).

En las últimas cuatro semanas analizadas se detectaron 319 casos positivos de VSR, frente a 35 casos confirmados de influenza.

La circulación de ambos virus también se refleja en las consultas ambulatorias. Durante la semana 35 se notificaron 14 casos de influenza, con una positividad del 24,5%, mientras que en las últimas cuatro semanas se registraron 25 nuevos casos de VSR.