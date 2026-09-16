> El IPS confirmó el cronograma de pagos a jubilados y pensionados

Pergamino

Los jubilados y pensionados comenzarán a cobrar sus haberes el jueves 29, de acuerdo con la terminación del DNI.

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó el cronograma de pagos correspondiente a septiembre para jubilados y pensionados bonaerenses. Los depósitos se realizarán en los dos últimos días del mes y los haberes se verán acreditados de acuerdo con la terminación del DNI.

En primer turno cobrarán el jueves 29 de septiembre los jubilados y pensionados cuyos DNI terminen en 0, 1, 2 y 3. Ese mismo día cobrarán los titulares de pensiones sociales no contributivas, cualquiera sea la terminación de su documento.

En tanto, el viernes 30 de septiembre percibirán sus haberes los jubilados y pensionados cuyos documentos finalicen en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De esta manera, el organismo previsional bonaerense concentrará el pago de los haberes de septiembre en las dos últimas jornadas hábiles del mes.