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El IPS confirmó el cronograma de pagos a jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados comenzarán a cobrar sus haberes el jueves 29, de acuerdo con la terminación del DNI.

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16 de septiembre de 2026 a las 02:13 p. m.
El IPS confirmó el cronograma de pagos a jubilados y pensionados
Los jubilados y pensionados comenzarán a cobrar sus haberes el jueves 29, de acuerdo con la terminación del DNI.

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó el cronograma de pagos correspondiente a septiembre para jubilados y pensionados bonaerenses. Los depósitos se realizarán en los dos últimos días del mes y los haberes se verán acreditados de acuerdo con la terminación del DNI.

En primer turno cobrarán el jueves 29 de septiembre los jubilados y pensionados cuyos DNI terminen en 0, 1, 2 y 3. Ese mismo día cobrarán los titulares de pensiones sociales no contributivas, cualquiera sea la terminación de su documento.

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En tanto, el viernes 30 de septiembre percibirán sus haberes los jubilados y pensionados cuyos documentos finalicen en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De esta manera, el organismo previsional bonaerense concentrará el pago de los haberes de septiembre en las dos últimas jornadas hábiles del mes.

¿Cuándo vence el pago por ventanilla para jubilados y pensionados?

En el IPS también recordaron que el vencimiento del pago por ventanilla será el lunes 2 de octubre de 2026. A partir de esa fecha, quienes no hayan retirado sus haberes dentro del plazo establecido deberán realizar las gestiones correspondientes ante el organismo previsional.

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