Piden cadena de oraciones para los dos niños que sufrieron quemaduras en una cantera y fueron derivados al Garrahan

> Piden cadena de oraciones para los dos niños que sufrieron quemaduras en una cantera y fueron derivados al Garrahan

Pergamino

Los pequeños resultaron lesionados en una cantera cercana al barrio Tupac Amaru y este sábado fueron derivados en vuelos sanitarios desde Pergamino.

Dos niños de 9 años sufrieron quemaduras en el rostro y distintas partes del cuerpo luego de concurrir a una cantera cercana al barrio Túpac Amaru para arrojar residuos. Tras ser asistidos inicialmente en el Hospital San José, ambos fueron trasladados en vuelos sanitarios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para recibir tratamiento pediátrico especializado en el Hospital Garrahan.

El episodio ocurrió durante la tarde de este viernes, alrededor de las 15:50, en inmediaciones de Bombero Esquivel y Juana Azurduy. De acuerdo con la información incorporada al registro de ingreso del nosocomio local, los dos niños llegaron acompañados por sus familiares y fueron atendidos por las lesiones sufridas.

Según relató el padre de uno de los pequeños ante el personal interviniente, ambos habían concurrido hasta una cantera cercana para arrojar residuos domiciliarios. Momentos después, regresaron corriendo hacia sus viviendas con quemaduras en el cuerpo y el rostro.

Quemaduras en la cantera Las circunstancias que provocaron las lesiones son materia de investigación. Una de las hipótesis consideradas inicialmente es que los niños podrían haber manipulado algún elemento inflamable que habría entrado en combustión cuando se encontraban próximos a él. Por el momento, esa posibilidad no fue confirmada oficialmente.

Los familiares advirtieron las lesiones cuando los pequeños regresaron a sus domicilios y decidieron trasladarlos en vehículos particulares hasta la guardia pediátrica del Hospital San José, donde fueron evaluados por profesionales.

El parte asistencial consignó como diagnóstico quemaduras y dejó asentado que ambos pacientes ingresaron por sus propios medios, acompañados por personas de su entorno familiar.

Traslado al Hospital Garrahan Luego de la primera atención recibida en Pergamino, se resolvió el traslado de ambos niños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que pudieran acceder a atención pediátrica especializada.

Entre la madrugada y la mañana de este sábado, los dos pequeños fueron derivados mediante vuelos sanitarios y trasladados al Hospital Garrahan, institución especializada en la atención de pacientes pediátricos complejos.

La derivación se realizó debido a las características de las lesiones y con el objetivo de que ambos recibieran el tratamiento específico requerido por su cuadro. A partir de ese momento, la evolución de los niños quedó bajo seguimiento de los profesionales del centro pediátrico porteño.

Seguí leyendo Política La Libertad Avanza en la Segunda Sección

Familias piden por los niños Mientras los pequeños permanecen bajo atención médica especializada, sus familiares y allegados comenzaron a compartir un pedido de oración por la recuperación de ambos y convocaron a la comunidad a acompañarlos espiritualmente.

El pedido se concentra especialmente en la evolución de los niños luego de las lesiones sufridas y busca reunir a familiares, amigos y vecinos en una cadena de oración por la salud de ambos.

La situación generó preocupación entre allegados y vecinos del sector, que durante las últimas horas expresaron su acompañamiento a las familias y se sumaron al pedido de recuperación.

Investigación por las quemaduras Samuel Marquez y Elias Berrondo sufrieron quemaduras que generaron su traslado al Hospital Garrahan. — LA OPINION En paralelo con la atención médica, deberán determinarse las circunstancias en las que se produjo el episodio. La investigación buscará establecer qué ocurrió dentro de la cantera y qué elemento pudo haber provocado la combustión que terminó afectando a los dos niños.

Seguí leyendo Policiales Un sujeto exaltado atacó a médicos y policías en el Hospital San José y terminó aprehendido

Hasta el momento, la información disponible indica que ambos se encontraban en una cantera próxima al barrio Túpac Amaru cuando sufrieron las lesiones y que posteriormente regresaron a sus viviendas, desde donde fueron trasladados al Hospital San José.

También deberá establecerse si existía algún material inflamable en el lugar y de qué manera se produjo la combustión. Esos aspectos todavía forman parte de las averiguaciones y no existe, por el momento, una explicación oficial definitiva sobre el origen de las quemaduras.

Mientras los niños reciben atención especializada en el Hospital Garrahan, sus familiares mantienen el pedido de oración y solicitan a la comunidad acompañarlos en este momento de preocupación y expectativa por su recuperación.