Los barrios suman infraestructura con nuevas calles y cordón cuneta

Pergamino

Las obras forman parte de una planificación de infraestructura urbana que el Municipio viene llevando adelante en diferentes puntos de Pergamino.

En Pergamino continúa desarrollándose un programa de obras de infraestructura vial que alcanza a distintos sectores de la ciudad y que tiene como uno de sus principales objetivos mejorar las condiciones de circulación, ordenar el espacio público y generar mejores condiciones de accesibilidad para los vecinos. En los últimos días finalizaron nuevos trabajos de pavimentación en diferentes barrios, mientras que en paralelo avanzan obras de cordón cuneta que permitirán seguir incorporando infraestructura básica y preparar calles para futuras intervenciones.

En esta oportunidad, quedaron concluidos los trabajos de pavimentación de calle 25 de Mayo, en el tramo comprendido entre Arturo Jauretche y la ruta nacional Nº 8; de calle Sabino, entre General Alvear y Doctor Víctor Villegas, en barrio Cueto; y de calle San Nicolás, desde Arturo Jauretche hasta la ruta nacional Nº 8, en barrio Villa Fernández.

Se trata de intervenciones que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de quienes viven en estos sectores y que, además, contribuyen a mejorar toda la conexión entre diferentes puntos de la ciudad.

La pavimentación de calles que durante años presentaron dificultades de transitabilidad representa una mejora que excede al propio estado de la calzada. La incorporación de asfalto permite garantizar una circulación más segura y fluida, facilita el acceso de los vecinos a sus viviendas y mejora la llegada a establecimientos educativos, comercios, instituciones y otros servicios que forman parte de la actividad cotidiana de cada barrio.

Mejoras permanentes Uno de los aspectos centrales de este tipo de obras está relacionado, además, con la posibilidad de mantener una adecuada circulación durante todo el año. Las dificultades que generan las precipitaciones sobre calles de tierra suelen repercutir directamente en la movilidad de los vecinos, particularmente durante jornadas de lluvias intensas. Con una superficie pavimentada, esas condiciones se reducen considerablemente y se favorece la continuidad de los desplazamientos aun frente a situaciones climáticas adversas.

Este tipo de mejoras también alcanzan a los servicios esenciales. La existencia de calles pavimentadas permite facilitar el ingreso y egreso de ambulancias, unidades de bomberos, móviles policiales y vehículos destinados a diferentes tareas de asistencia y emergencia. En barrios donde históricamente el estado de las calles podía convertirse en un condicionante durante los días de lluvia, la incorporación de pavimento constituye una mejora concreta para la prestación de estos servicios.

Las obras forman parte de una planificación de infraestructura urbana que el Municipio viene llevando adelante en diferentes puntos de Pergamino. La intención es avanzar de manera progresiva con intervenciones que permitan mejorar la calidad de las calles y, al mismo tiempo, acompañar el crecimiento de los barrios y las necesidades que plantea una ciudad que continúa expandiéndose.

En este sentido, la pavimentación no aparece como una obra aislada, sino como parte de un proceso que requiere distintas etapas de infraestructura. Antes y después de la colocación del pavimento existen trabajos vinculados con el nivelado, el escurrimiento del agua, la delimitación de la calzada y la consolidación de los sectores destinados a la circulación peatonal. Por eso, las obras de cordón cuneta adquieren una importancia particular dentro de este esquema.

En distintos sectores Actualmente, el Municipio sigue adelante con los trabajos de cordón cuneta en barrio Trincavelli. Las tareas se desarrollan sobre calle Irlanda, desde José Ingenieros hasta Juana Ibarbourou; Fernández Blanco, desde Irlanda hasta Juana Ibarbourou; y Juana Ibarbourou, desde Irlanda hasta Paraguay.

La ejecución de cordón cuneta permite resolver uno de los aspectos fundamentales de la infraestructura vial urbana: el correcto escurrimiento del agua. Una calle necesita contar con pendientes y delimitaciones adecuadas para evitar que las precipitaciones se acumulen sobre la calzada o afecten los accesos a las viviendas. En ese sentido, estas obras contribuyen a ordenar el recorrido del agua y a reducir inconvenientes que suelen aparecer especialmente durante los períodos de mayores precipitaciones.

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Al mismo tiempo, el cordón cuneta establece con mayor claridad la separación entre la calzada y la vereda, generando un espacio urbano más ordenado y mejor definido. Esto favorece tanto a quienes circulan en vehículos como a los peatones y permite avanzar posteriormente con otras mejoras vinculadas con la consolidación de las calles y el desarrollo de infraestructura complementaria.