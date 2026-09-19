Un sujeto exaltado atacó a médicos y policías en el Hospital San José y terminó aprehendido

> Un sujeto exaltado atacó a médicos y policías en el Hospital San José y terminó aprehendido

Policiales

Un sujeto de 26 años fue aprehendido en el Hospital San José tras amenazar al personal de salud, enfrentarse con policías y dañar una puerta de la guardia de adultos.

Un sujeto de 26 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en el Hospital San José, luego de protagonizar un episodio de violencia en la guardia de adultos. Según informaron fuentes policiales, habría amenazado e insultado a médicos y enfermeros, intentado abalanzarse contra efectivos de custodia y provocado daños en una puerta de acceso a Emergencias.

El episodio se registró alrededor de las 2:30, cuando el imputado, identificado como Francisco Enzo Lobos, ingresó por sus propios medios al centro asistencial y manifestó a los gritos que sentía un fuerte dolor en uno de sus brazos.

De acuerdo con la información incorporada a las actuaciones policiales, el sujeto fue recibido por profesionales médicos y personal de enfermería que se encontraba cumpliendo funciones en la guardia. En ese contexto, habría comenzado a exigir que le acomodaran el brazo, debido a que, según manifestó, se lo habría sacado de lugar.

La guardia del Hospital San José fue escenario del episodio durante la madrugada de este sábado. — LA OPINION Tensión en guardia Las profesionales le explicaron el procedimiento que correspondía realizar para determinar el origen de la lesión y le indicaron que, antes de cualquier intervención, debía someterse a los estudios radiográficos correspondientes.

Sin embargo, siempre de acuerdo con el informe policial, la respuesta del sujeto habría sido hostil. Comenzó a gritar e insultar al personal de salud y, posteriormente, habría formulado amenazas de muerte contra quienes se encontraban trabajando en la guardia.

Ante el incremento de la situación de tensión, intervinieron los efectivos de la Policía Adicional (Polad), quienes tienen a su cargo la custodia del Hospital San José. Los uniformados intentaron explicarle al paciente el procedimiento que debía seguir y procuraron contenerlo para evitar que el episodio pasara a mayores.

Intervención policial Según consta en la información suministrada por la Policía, el sujeto también habría adoptado una actitud hostil hacia los efectivos, profiriendo insultos e intentando abalanzarse sobre uno de ellos.

Seguí leyendo Pergamino Piden cadena de oraciones para los dos niños que sufrieron quemaduras en una cantera y fueron derivados al Garrahan

En medio de la situación, manifestó que se retiraría del establecimiento. Antes de hacerlo, habría propinado una patada contra la puerta de ingreso al sector de Emergencias, provocando daños materiales.

Los policías lograron reducirlo y controlar la situación dentro del establecimiento sanitario. Mientras se desarrollaba el procedimiento, otro sujeto que se encontraba en el exterior junto con una mujer habría comenzado a filmar la intervención con un teléfono celular.

De acuerdo con el reporte policial, ambas personas que permanecían afuera increparon y agredieron verbalmente a los efectivos de Polad que participaban del procedimiento.

Trasladodel aprehendido Una vez controlada la situación, Lobos fue trasladado en un móvil del Comando de Patrulla hacia la Comisaría Segunda de Pergamino, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

El procedimiento quedó caratulado, en principio, como aprehensión por los delitos de daños, amenazas y resistencia a la autoridad. La intervención se produjo luego del incidente registrado en la guardia de adultos del Hospital San José y tuvo como objetivo restablecer el normal funcionamiento del servicio de emergencias.