Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Policiales

Un sujeto exaltado atacó a médicos y policías en el Hospital San José y terminó aprehendido

Un sujeto de 26 años fue aprehendido en el Hospital San José tras amenazar al personal de salud, enfrentarse con policías y dañar una puerta de la guardia de adultos.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
19 de septiembre de 2026 a las 05:38 p. m.
Un sujeto exaltado atacó a médicos y policías en el Hospital San José y terminó aprehendido
La guardia del Hospital San José fue escenario del episodio durante la madrugada de este sábado.Foto: LA OPINION

Un sujeto de 26 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en el Hospital San José, luego de protagonizar un episodio de violencia en la guardia de adultos. Según informaron fuentes policiales, habría amenazado e insultado a médicos y enfermeros, intentado abalanzarse contra efectivos de custodia y provocado daños en una puerta de acceso a Emergencias.

El episodio se registró alrededor de las 2:30, cuando el imputado, identificado como Francisco Enzo Lobos, ingresó por sus propios medios al centro asistencial y manifestó a los gritos que sentía un fuerte dolor en uno de sus brazos.

Publicidad

Las mas leidas de Policiales

1

Walter Martínez, ex director de la Región Sanitaria IV, quedó detenido por una denuncia de abuso sexual en Colón

17/9, 02:51 p. m.
Walter Martínez, ex director de la Región Sanitaria IV, quedó detenido por una denuncia de abuso sexual en Colón
2

Los asaltantes del Café Forum terminaron condenados a más de cuatro años de prisión

13/9, 09:56 a. m.
Los asaltantes del Café Forum terminaron condenados a más de cuatro años de prisión
3

Encontraron sin vida al adulto mayor que buscaba la familia

16/9, 05:46 p. m.
Encontraron sin vida al adulto mayor que buscaba la familia
4

Juicio por abuso sexual: juez, fiscal y defensor tomaron declaración a una testigo en el Hospital San José

16/9, 11:12 a. m.
Juicio por abuso sexual: juez, fiscal y defensor tomaron declaración a una testigo en el Hospital San José
5

Cibercrimen allanó la vivienda de un sujeto investigado por compartir material de pornografía infantil

16/9, 10:45 p. m.
Cibercrimen allanó la vivienda de un sujeto investigado por compartir material de pornografía infantil

De acuerdo con la información incorporada a las actuaciones policiales, el sujeto fue recibido por profesionales médicos y personal de enfermería que se encontraba cumpliendo funciones en la guardia. En ese contexto, habría comenzado a exigir que le acomodaran el brazo, debido a que, según manifestó, se lo habría sacado de lugar.

La guardia del Hospital San José fue escenario del episodio durante la madrugada de este sábado. — LA OPINION

Tensión en guardia

Las profesionales le explicaron el procedimiento que correspondía realizar para determinar el origen de la lesión y le indicaron que, antes de cualquier intervención, debía someterse a los estudios radiográficos correspondientes.

Publicidad

Sin embargo, siempre de acuerdo con el informe policial, la respuesta del sujeto habría sido hostil. Comenzó a gritar e insultar al personal de salud y, posteriormente, habría formulado amenazas de muerte contra quienes se encontraban trabajando en la guardia.

Ante el incremento de la situación de tensión, intervinieron los efectivos de la Policía Adicional (Polad), quienes tienen a su cargo la custodia del Hospital San José. Los uniformados intentaron explicarle al paciente el procedimiento que debía seguir y procuraron contenerlo para evitar que el episodio pasara a mayores.

Publicidad

Intervención policial

Según consta en la información suministrada por la Policía, el sujeto también habría adoptado una actitud hostil hacia los efectivos, profiriendo insultos e intentando abalanzarse sobre uno de ellos.

Seguí leyendo

Piden cadena de oraciones para los dos niños que sufrieron quemaduras en una cantera y fueron derivados al Garrahan
Pergamino

Piden cadena de oraciones para los dos niños que sufrieron quemaduras en una cantera y fueron derivados al Garrahan

En medio de la situación, manifestó que se retiraría del establecimiento. Antes de hacerlo, habría propinado una patada contra la puerta de ingreso al sector de Emergencias, provocando daños materiales.

Publicidad

Los policías lograron reducirlo y controlar la situación dentro del establecimiento sanitario. Mientras se desarrollaba el procedimiento, otro sujeto que se encontraba en el exterior junto con una mujer habría comenzado a filmar la intervención con un teléfono celular.

De acuerdo con el reporte policial, ambas personas que permanecían afuera increparon y agredieron verbalmente a los efectivos de Polad que participaban del procedimiento.

Publicidad

Trasladodel aprehendido

Una vez controlada la situación, Lobos fue trasladado en un móvil del Comando de Patrulla hacia la Comisaría Segunda de Pergamino, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

El procedimiento quedó caratulado, en principio, como aprehensión por los delitos de daños, amenazas y resistencia a la autoridad. La intervención se produjo luego del incidente registrado en la guardia de adultos del Hospital San José y tuvo como objetivo restablecer el normal funcionamiento del servicio de emergencias.

El caso quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes, que deberán determinar las circunstancias y responsabilidades correspondientes a partir de las actuaciones realizadas por el personal policial.

WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...