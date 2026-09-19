> Dos niños sufrieron graves quemaduras y fueron trasladados en un vuelo sanitario al Hospital Garrahan

Policiales

Los menores terminaron con lesiones de consideración y fueron trasladados al Hospital Garrahan por la gravedad de las heridas en sus extremidades.

Dos niños de 8 años sufrieron quemaduras en el cuerpo y el rostro durante un incidente registrado en la tarde de este viernes en una cantera cercana al barrio Túpac Amaru de Pergamino.

De acuerdo con la información consignada por el Hospital Interzonal General de Agudos San José, el episodio ocurrió en inmediaciones de Bombero Esquivel y Juana Azurduy. Los dos niños, identificados como SIAM y EYB, ingresaron al centro asistencial alrededor de las 15:50 y fueron asistidos por las lesiones que presentaban.

Según relató Carlos Márquez, padre de SIAM, los dos niños habían concurrido hasta una cantera cercana al sector donde residen con el propósito de arrojar basura. De acuerdo con su testimonio, momentos después regresaron corriendo y presentaban quemaduras en distintas partes del cuerpo y en el rostro.

Las circunstancias concretas en las que se produjeron las lesiones todavía no fueron establecidas. Tampoco surge del informe médico cuál fue el elemento o material que habría provocado las quemaduras, por lo que ese aspecto deberá ser determinado a partir de las actuaciones correspondientes y de las averiguaciones que se realicen en el lugar.

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Ambos niños fueron trasladados para recibir asistencia médica en el Hospital San José. El diagnóstico consignado en el ingreso fue de quemaduras y, debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente se dispusieron las derivaciones correspondientes para que recibieran atención especializada.