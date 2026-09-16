Juicio por abuso sexual: juez, fiscal y defensor tomaron declaración a una testigo en el Hospital San José

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Policiales

El juicio por abuso sexual continuó este miércoles con una declaración testimonial en el Hospital San José, donde permanece internada la madre de la menor denunciante.

El juicio por abuso sexual que se desarrolla en los Tribunales de Pergamino tuvo este miércoles una instancia excepcional: el juez Guillermo Burrone, el fiscal Nelson Mastorchio y el abogado defensor Daniel Tovar se trasladaron al Hospital San José para recibir la declaración de una testigo de la acusación, quien permanece internada por una enfermedad oncológica.

La diligencia se realizó en el centro asistencial debido al delicado estado de salud de la mujer, cuya declaración fue incorporada al debate oral como elemento de prueba. Se trata de la madre de la menor que, al momento de los hechos denunciados, tenía 11 años y que habría sido víctima de abusos sexuales, según la acusación que mantiene al imputado en el banquillo. La chica y el acusado eran cuñados.

La presencia de las partes en el Hospital San José respondió a una medida de prueba dispuesta dentro del juicio oral que se encuentra actualmente en desarrollo ante el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Pergamino.

El juez Guillermo Burrone al momento de arribar al Hospital San José. — LA OPINION Testigo de la acusación La declaración de la mujer fue solicitada por el fiscal Nelson Mastorchio, quien concurrió al centro de salud acompañado por la instructora judicial María José Suárez. Al tratarse de una testigo propuesta por la Fiscalía, su testimonio será valorado junto con el resto de los elementos incorporados durante las jornadas del debate.

De acuerdo con la acusación, el aporte de la madre de la menor estaría vinculado con las circunstancias en las que tomó conocimiento de lo ocurrido y con el acompañamiento que brindó a su hija una vez que pudo comunicar lo sucedido a integrantes de su entorno familiar.

Por las características de la situación, la declaración se produjo fuera de la sede habitual del Tribunal, pero bajo las mismas garantías procesales correspondientes a una audiencia del juicio oral.

El fiscal Nelson Mastorchio al momento de arribar al Hospital San José para participar de la audiencia desarrollada en una sala de internación del centro de salud. La instructora judicial María José Suárez acompañó al fiscal en la audiencia. — LA OPINION Defensa El abogado defensor Daniel Tovar también participó de la diligencia y estuvo acompañado por otro letrado de la matrícula local. La intervención de la defensa permitió formular preguntas a la testigo y ejercer el derecho de contradicción propio del proceso penal.

La declaración será incorporada al conjunto de pruebas que deberán ser consideradas por el Tribunal al momento de analizar las distintas versiones y elementos producidos durante el debate.

La diligencia desarrollada en el Hospital San José permitió, de esta manera, preservar la posibilidad de contar con el testimonio de una persona cuyo estado de salud le impedía trasladarse hasta los Tribunales de Pergamino.

El abogado defensor Daniel Tovar tuvo la oportunidad de preguntar a la testigo propuesta por la Fiscalía durante la declaración. — LA OPINION Juez del juicio El juez Guillermo Burrone, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, concurrió al Hospital San José junto al secretario del organismo, Gustavo Maritato, para participar directamente de la recepción del testimonio.

La presencia del magistrado responde a la necesidad de que el Tribunal escuche de manera directa a la testigo y pueda posteriormente valorar su declaración al momento de resolver sobre las pruebas producidas durante el juicio.

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La audiencia realizada este miércoles corresponde a la tercera jornada del debate oral. El proceso continuará con la producción de las restantes pruebas y declaraciones previstas, antes de que las partes formulen sus conclusiones y el Tribunal quede en condiciones de adoptar una decisión.

La causa se encuentra en etapa de juicio y las responsabilidades penales deberán ser determinadas a partir de la valoración integral de las pruebas incorporadas al debate, conforme avance el proceso judicial.