Los asaltantes del Café Forum terminaron condenados a más de cuatro años de prisión
Miguel Ángel González y Axel Nahuel Miño recibieron penas de ejecución efectiva tras homologarse un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía N° 2 y la Defensoría N° 3 por una seguidilla de robos a mano armada.
El Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de Pergamino, a cargo de la jueza Dra. Marcela A. Santoro, dictó sentencia condenatoria imponiendo una pena de 4 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento para Miguel Ángel González (34) y Axel Nahuel Miño (29). La resolución judicial homologó el acuerdo alcanzado entre la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 2 y la Unidad Funcional de Defensa Pública (UFDP) N° 3 mediante la vía del juicio abreviado.
El hecho central del proceso ocurrió durante la noche del jueves 27 de marzo del año pasado, alrededor de las 23:30 horas, en el local gastronómico Café Forum, ubicado en la esquina de la avenida Colón y calle Echevarría. Según se acreditó en la causa, los delincuentes arribaron al comercio a bordo de una motocicleta Yamaha XTZ azul y blanca conducida por González.
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En ese escenario, Miño descendió del rodado con el casco colocado, irrumpió armado por la puerta de servicio, tomó por el cuello a la empleada María Altamirano y le apoyó una pistola en la nuca para exigirle la recaudación. Frente a la amenaza, el encargado del establecimiento, Claudio Bichara, entregó una suma aproximada de entre 50.000 y 70.000 pesos en efectivo de la caja registradora. Antes de escapar, el asaltante también sustrajo dos teléfonos celulares. Los malvivientes huyeron a toda velocidad en contramano, eludiendo la persecución del personal de seguridad privada del local.
La investigación policial y judicial sumó pruebas decisivas horas después del atraco. González utilizó uno de los teléfonos robados en el bar para ingresar ilegalmente a la cuenta de Mercado Pago de la empresa propietaria (Lola S.A.) y efectuarse tres transferencias bancarias a su propia billetera virtual durante la madrugada siguiente.
Además del asalto a Café Forum, la condena abarcó la autoría de un raid delictivo cometido entre el 27 y 28 de marzo de 2025, el cual incluyó robos de motocicletas a mano armada y el asalto a un cobrador callejero. En el caso de Miño, el fallo también lo halló culpable de coacción y violación de medios de prueba, ya que tras ser aprehendido intentó desprenderse de la vestimenta incriminatoria en los calabozos de la DDI amenazando a la madre de otro interno para que la sacara oculta en un recipiente plástico.
En el veredicto, la magistrada declaró a Axel Nahuel Miño reincidente por primera vez debido a condenas anteriores. Asimismo, la justicia dispuso el decomiso de todas las prendas y réplicas de armas incautadas, y ordenó que los $89.050 en efectivo secuestrados sean donados a la Asociación Cooperadora del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "San José" de Pergamino.