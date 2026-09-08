Despiste en la ruta 8: un auto despistó y una joven fue trasladada al Hospital de Pergamino

> Despiste en la ruta 8: un auto despistó y una joven fue trasladada al Hospital de Pergamino

Policiales

Un automóvil BMW perdió el control a la altura del kilómetro 217 de la Ruta 8. El conductor resultó ileso y su acompañante fue derivada al nosocomio.

Un accidente de tránsito movilizó este lunes a las fuerzas de seguridad y de salud de la región tras registrarse el despiste de un automóvil en la Ruta Nacional Nº 8, a la altura del kilómetro 217, en las inmediaciones de la localidad de Urquiza y cercano a la firma Tecnal.

Intervención del SAME Por causas que las autoridades se encuentran investigando, un automóvil marca BMW modelo Serie 3 (E36) de color negro perdió el control mientras transitaba en sentido Pergamino - Arrecifes. En el rodado viajaban dos jóvenes domiciliados en la localidad de Urquiza.

El vehículo era conducido por un joven, quien afortunadamente resultó ileso tras la maniobra. En tanto, su acompañante una mujer de la misma edad, sufrió diversos traumatismos y requirió la intervención inmediata de la ambulancia del SAME (Móvil 6), a cargo de la jefa médica del sistema de emergencias sanitarias de Pergamino.

Investigación de la UFI 3 La joven fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos "San José" de Pergamino para someterse a una evaluación médica detallada. Según los informes médicos iniciales, se encontraba consciente y fuera de peligro al momento del traslado.

Seguí leyendo Región Ramallo: Proponen crear un Banco Municipal de Nombres para futuras calles y espacios públicos

En el operativo intervino personal policial del Destacamento Vial Pergamino y de la Comisaría Primera. A pesar del siniestro, la calzada no quedó obstruida y la circulación sobre la Ruta 8 continuó de manera normal.