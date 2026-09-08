Despiste en la ruta 8: un auto despistó y una joven fue trasladada al Hospital de Pergamino
Un automóvil BMW perdió el control a la altura del kilómetro 217 de la Ruta 8. El conductor resultó ileso y su acompañante fue derivada al nosocomio.
Un accidente de tránsito movilizó este lunes a las fuerzas de seguridad y de salud de la región tras registrarse el despiste de un automóvil en la Ruta Nacional Nº 8, a la altura del kilómetro 217, en las inmediaciones de la localidad de Urquiza y cercano a la firma Tecnal.
Intervención del SAME
Por causas que las autoridades se encuentran investigando, un automóvil marca BMW modelo Serie 3 (E36) de color negro perdió el control mientras transitaba en sentido Pergamino - Arrecifes. En el rodado viajaban dos jóvenes domiciliados en la localidad de Urquiza.
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El vehículo era conducido por un joven, quien afortunadamente resultó ileso tras la maniobra. En tanto, su acompañante una mujer de la misma edad, sufrió diversos traumatismos y requirió la intervención inmediata de la ambulancia del SAME (Móvil 6), a cargo de la jefa médica del sistema de emergencias sanitarias de Pergamino.
Investigación de la UFI 3
La joven fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos "San José" de Pergamino para someterse a una evaluación médica detallada. Según los informes médicos iniciales, se encontraba consciente y fuera de peligro al momento del traslado.
En el operativo intervino personal policial del Destacamento Vial Pergamino y de la Comisaría Primera. A pesar del siniestro, la calzada no quedó obstruida y la circulación sobre la Ruta 8 continuó de manera normal.
Las actuaciones correspondientes quedaron bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 3 del Departamento Judicial de Pergamino, instruyéndose actuaciones caratuladas preventivamente como "Lesiones Culposas".