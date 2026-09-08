Investigan la muerte de una reconocida docente jubilada hallada sin vida en su vivienda

> Investigan la muerte de una reconocida docente jubilada hallada sin vida en su vivienda

Policiales

La mujer de 51 años, quien fue directora de un instituto de formación docente, y su fallecimiento serían por causas naturales.

La Fiscalía Nº 3, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, dispuso una operación de autopsia para determinar las circunstancias del fallecimiento de una reconocida docente jubilada de 51 años, quien fue encontrada sin vida en una habitación de su vivienda del barrio Malvinas. La mujer había sido directora de un instituto de formación docente 122 de Pergamino hasta su jubilación, el año pasado.

El hecho se produjo este lunes por la tarde en un domicilio de calle Clemente Parodi al 1500, donde personal policial concurrió tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre una mujer que no presentaba signos vitales.

De acuerdo con las primeras actuaciones incorporadas a la causa, el procedimiento se inició luego de que un familiar recibiera el aviso de una menor, quien manifestó que su madre permanecía encerrada en su habitación desde aproximadamente las 18:00 del domingo y que no había logrado obtener respuesta pese a sus intentos de comunicarse con ella.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un hombre de 49 años, familiar de la mujer, quien explicó la situación. Ante la falta de respuesta desde el interior de la habitación, los policías constataron que la puerta se encontraba cerrada con la llave colocada desde adentro.

Frente a esa circunstancia, los efectivos procedieron a forzar la puerta para poder ingresar. Una vez dentro, encontraron a la docente tendida sobre la cama y solicitaron la intervención del servicio de emergencias médicas.

Personal del SAME concurrió al domicilio y la médica que intervino constató que la mujer se encontraba fallecida. A partir de ese momento se puso en marcha el protocolo correspondiente para establecer las circunstancias y la causa del deceso.

La intervención quedó registrada en la P.P. Nº 513/26, caratulada inicialmente como “Averiguación causales de muerte”, y vinculada a la I.P.P. Nº 12-00-006165/26-00, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio.

Seguí leyendo Región Ramallo: Proponen crear un Banco Municipal de Nombres para futuras calles y espacios públicos

La autopsia será clave Ante las características del hallazgo, el fiscal Mastorchio requirió la realización de una operación de autopsia y la intervención del médico de Policía, con el objetivo de determinar fehacientemente la causa y las circunstancias del fallecimiento.

Las primeras observaciones realizadas en el lugar no habrían permitido establecer de manera inmediata qué provocó la muerte. Según las actuaciones policiales, la habitación se encontraba ordenada y todo indicaría que se trataría de un fallecimiento por causas naturales por un paro cardíaco.

La mujer era ampliamente conocida en el ámbito educativo de Pergamino. Se había desempeñado como directora de uno de los institutos de formación docente de la ciudad, el 122, y había dejado ese cargo tras acogerse a la jubilación durante el año pasado.

Por disposición de la Fiscalía, se aguarda ahora el resultado de los estudios forenses que permitirán establecer con precisión la causa del fallecimiento y aportar elementos para determinar cómo se produjo el desenlace.