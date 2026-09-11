Los vecinos del barrio Aeroclub alertaron sobre sujetos ascendiendo a los postes en forma sospechosa

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Policiales

Varias personas alertaron a los servicios de emergencias en seguridad al advertir a dos individuos ascendiendo con una escalera a los postes de tendido de media tensión sobre la ruta nacional 8.

En la tarde de este viernes los vecinos del barrio Aeroclub alertaron a los servicios de emergencias en seguridad por la presencia de dos sujetos ascendiendo a los postes de tendido de media tensión en forma sospechosa.

Los vecinos sospecharon que los sujetos estarían intentando apoderarse de cables del tendido de media tensión. Alrededor de las 15:00 registraron imágenes en fotografías y videos de los dos sujetos que se movilizaban en una moto tipo 110 roja que dejaron en la banquina y trasladaron la escalera de grandes dimensiones hasta un poste de tendido de media tensión ubicado a la vera de la ruta 8, frente a los silos de la Cooperativa La Unión de Alfonso.

Los vecinos sospecharon que los sujetos estarían intentando apoderarse de cables del tendido de media tensión. — LA OPINION Las personas residentes en el barrio Aeroclub desde hace mucho tiempo que se ven afectados directamente por el robo del tendido de media tensión en ese sector porque los deja sin servicio eléctrico en sus moradas familiares.

Los vecinos sospecharon que los sujetos estarían intentando apoderarse de cables del tendido de media tensión. — LA OPINION Por ese motivo llamaron al 911 y a Ojos en Alerta, el sistema municipal para que se despliegue la fuerza comunal de prevención.

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Los vecinos sospecharon que los sujetos estarían intentando apoderarse de cables del tendido de media tensión. — LA OPINION Aparentemente, se desplegaron los móviles del escuadrón municipal, pero no habrían visto a los sospechosos ya que el reporte a los vecinos fue negativo sobre la presencia individuos en esas inmediaciones.