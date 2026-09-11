Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Policiales

Los vecinos del barrio Aeroclub alertaron sobre sujetos ascendiendo a los postes en forma sospechosa

Varias personas alertaron a los servicios de emergencias en seguridad al advertir a dos individuos ascendiendo con una escalera a los postes de tendido de media tensión sobre la ruta nacional 8.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
11 de septiembre de 2026 a las 07:52 p. m.
Los vecinos del barrio Aeroclub alertaron sobre sujetos ascendiendo a los postes en forma sospechosa
Las personas ascendieron por escalera a un poste de tendido eléctrico de la ruta 8.

En la tarde de este viernes los vecinos del barrio Aeroclub alertaron a los servicios de emergencias en seguridad por la presencia de dos sujetos ascendiendo a los postes de tendido de media tensión en forma sospechosa.

Los vecinos sospecharon que los sujetos estarían intentando apoderarse de cables del tendido de media tensión.

Alrededor de las 15:00 registraron imágenes en fotografías y videos de los dos sujetos que se movilizaban en una moto tipo 110 roja que dejaron en la banquina y trasladaron la escalera de grandes dimensiones hasta un poste de tendido de media tensión ubicado a la vera de la ruta 8, frente a los silos de la Cooperativa La Unión de Alfonso.

Publicidad

Las mas leidas de Policiales

1

Investigan la muerte de una reconocida docente jubilada hallada sin vida en su vivienda

8/9, 11:51 a. m.
Investigan la muerte de una reconocida docente jubilada hallada sin vida en su vivienda
2

Murió Jonatan Sarmiento tras 130 días internado por un siniestro vial ocurrido a fines de abril

7/9, 04:00 p. m.
Murió Jonatan Sarmiento tras 130 días internado por un siniestro vial ocurrido a fines de abril
3

Murió Jonatan Sarmiento y la causa por el siniestro vial en ruta 32 fue recaratulada como homicidio culposo

7/9, 05:35 p. m.
Murió Jonatan Sarmiento y la causa por el siniestro vial en ruta 32 fue recaratulada como homicidio culposo
4

Los escracharon diciendo que eran delincuentes, pero resultaron ser empleados de una empresa

30/08/2024, 12:00 a. m.
Los escracharon diciendo que eran delincuentes, pero resultaron ser empleados de una empresa
5

Despiste en la ruta 8: un auto despistó y una joven fue trasladada al Hospital de Pergamino

8/9, 12:10 p. m.
Despiste en la ruta 8: un auto despistó y una joven fue trasladada al Hospital de Pergamino
Los vecinos sospecharon que los sujetos estarían intentando apoderarse de cables del tendido de media tensión. — LA OPINION

Las personas residentes en el barrio Aeroclub desde hace mucho tiempo que se ven afectados directamente por el robo del tendido de media tensión en ese sector porque los deja sin servicio eléctrico en sus moradas familiares.

Los vecinos sospecharon que los sujetos estarían intentando apoderarse de cables del tendido de media tensión. — LA OPINION

Por ese motivo llamaron al 911 y a Ojos en Alerta, el sistema municipal para que se despliegue la fuerza comunal de prevención.

Publicidad

Seguí leyendo

Pergamino ganó el Zonal en Chivilcoy y sacó pasaje al Provincial U17 de básquet
Deportes

Pergamino ganó el Zonal en Chivilcoy y sacó pasaje al Provincial U17 de básquet

Los vecinos sospecharon que los sujetos estarían intentando apoderarse de cables del tendido de media tensión. — LA OPINION

Aparentemente, se desplegaron los móviles del escuadrón municipal, pero no habrían visto a los sospechosos ya que el reporte a los vecinos fue negativo sobre la presencia individuos en esas inmediaciones.

Los sospechosos se movilizarían en una moto 110 roja que dejaron cerca de donde desplegaron la escalera para ascender al poste de media tensión. — LA OPINION


WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...