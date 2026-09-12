Comparten la imagen de un hombre buscado por los familiares desde el viernes porque desconocen su paradero

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Policiales

La familia y la Policía buscan a Lucas Pablo Ruiz, quien se ausentó de su domicilio del barrio Vicente López el viernes por la mañana.

Buscan a Lucas Pablo Ruiz, de 46 años, quien se ausentó de su domicilio en Pergamino durante la mañana del viernes 11 de septiembre y desde entonces sus familiares perdieron todo contacto con él. La Policía y la Justicia solicitaron colaboración a la comunidad para establecer su paradero.

La búsqueda se encuentra enmarcada en una investigación por averiguación de paradero, iniciada a partir de la denuncia realizada por un familiar y con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 del Departamento Judicial de Pergamino, a cargo del fiscal Francisco Furnari.

Según la información difundida por las autoridades, Lucas Pablo Ruiz tiene 46 años, es de contextura física delgada y mide aproximadamente 1,80 metros de altura. Tiene cutis blanco, cabello corto de color negro y ojos marrones.

Al momento de ausentarse de su domicilio, el hombre vestía pantalón de jean azul, campera gris y zapatillas negras. Además, llevaba consigo una mochila de color negro que contenía algunas pertenencias.

Buscan a Lucas Ruiz De acuerdo con la denuncia, Lucas Ruiz se retiró de su vivienda durante la mañana del viernes y desde ese momento no se logró establecer comunicación con él. Ante la falta de novedades, sus familiares recurrieron a las autoridades y se puso en marcha el protocolo de búsqueda correspondiente.

La Policía informó que el hombre presenta retraso madurativo, un dato considerado relevante para orientar las tareas de localización y para solicitar la colaboración de vecinos y personas que pudieran haberlo visto desde el momento de su desaparición.

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La causa judicial fue caratulada como “Averiguación de paradero” y se encuentra bajo intervención de la Fiscalía N° 5 de Pergamino. Las autoridades solicitaron que cualquier información que pueda contribuir a encontrarlo sea comunicada de inmediato.

Información sobre Lucas Ruiz La descripción física y la vestimenta que llevaba Lucas Ruiz al momento de retirarse de su domicilio son los principales datos aportados para facilitar su identificación. La mochila negra que llevaba consigo también puede constituir un elemento de referencia para quienes eventualmente hayan tenido contacto visual con él.

Desde la Policía solicitaron evitar la difusión de información no verificada y comunicarse directamente con los organismos que intervienen en la búsqueda ante cualquier dato concreto sobre su posible ubicación.

Dónde aportar datos Quienes puedan aportar información sobre el paradero de Lucas Pablo Ruiz pueden comunicarse con la DDI Pergamino a los teléfonos 2477-429624 y 2477-424623.