Universidad Siglo 21 presenta en La Rural su amplia oferta académica

Pergamino

Con más de 90 carreras, modalidades flexibles y una oferta específica de formación agropecuaria, brinda asesoramiento a quienes buscan definir su próximo paso educativo.

La Universidad Siglo 21 es otra de las instituciones que dice presente en la 87ª Exposición Rural de Pergamino, donde durante la muestra brinda información y asesoramiento sobre su amplia propuesta académica.

La participación tiene como objetivo acercar la universidad a estudiantes, trabajadores y familias que recorren la exposición, ofreciendo orientación sobre las distintas alternativas de formación y las modalidades disponibles.

La institución cuenta en Pergamino con un Centro de Aprendizaje ubicado en calle Pueyrredón 633, desde donde acompaña a los estudiantes durante su recorrido académico. A través de su propuesta, ofrece más de 90 carreras de grado y pregrado, muchas de ellas disponibles bajo una modalidad 100 por ciento virtual.

Esta posibilidad constituye una alternativa especialmente atractiva para quienes necesitan compatibilizar los estudios con el trabajo u otras actividades, ya que permite organizar los tiempos de cursada con mayor flexibilidad.

Una propuesta vinculada al campo En el marco de una exposición estrechamente relacionada con la producción agropecuaria, Siglo 21 también presenta su oferta específica de carreras vinculadas al sector agropecuario, acercando a los visitantes información sobre las posibilidades de formación profesional relacionadas con una de las principales actividades productivas de la región.

La universidad cuenta además con una propuesta académica dinámica y herramientas digitales que permiten a los estudiantes acceder al material de estudio, comunicarse con sus docentes y desarrollar su formación a través de plataformas especialmente diseñadas para la modalidad virtual.

Seguí leyendo Pergamino Barulli Maquinarias en la Expo Rural: 25 años de trabajo y de nuevos desafíos

Orientación para elegir una carrera Uno de los servicios que la Universidad Siglo 21 ofrece durante su presencia en la Rural es el asesoramiento personalizado. Quienes todavía no tienen definido qué carrera estudiar pueden acercarse al stand, conocer las diferentes opciones y recibir orientación para identificar la alternativa que mejor se adapte a sus intereses y objetivos.

También se brinda información a estudiantes que están atravesando el último año de la escuela secundaria. En ese sentido, el programa Pre 21 permite comenzar a transitar la experiencia universitaria y adelantar materias antes de finalizar el colegio.

La propuesta busca facilitar la transición entre la escuela secundaria y la universidad y ofrecer herramientas para que los jóvenes puedan comenzar a proyectar su futuro profesional.

Nuevas oportunidades para comenzar a estudiar Otro de los diferenciales de la propuesta es la posibilidad de contar con distintas instancias de ingreso durante el año. La universidad tiene una nueva apertura de inscripciones prevista para octubre y posteriormente contará con nuevas oportunidades de inicio en marzo.