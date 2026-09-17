Cibercrimen allanó la vivienda de un sujeto investigado por compartir material de pornografía infantil

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Policiales

La Policía Federal allanó una vivienda en Pergamino por una causa sobre material de abuso sexual infantil y secuestró celulares y computadoras para peritajes.

La Policía Federal Argentina allanó este miércoles una vivienda de Pergamino en el marco de una investigación por presunta producción y distribución de material de abuso sexual infantil. Durante el procedimiento fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias forenses para determinar si contienen evidencia vinculada con la causa.

Investigación por material de abuso sexual infantil El procedimiento fue realizado por personal de la Delegación Pergamino de la Policía Federal Argentina, a cargo del comisario Mazzollini, a partir de una investigación desarrollada por el Departamento de Cibercrimen de la Fiscalía.

La pesquisa se encuentra orientada a determinar la posible existencia de maniobras relacionadas con la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, una modalidad delictiva que requiere de herramientas específicas para el análisis de dispositivos y archivos digitales.

La medida judicial fue ordenada por el juez Julio Caturla, titular del Juzgado de Garantías N.° 2 de Pergamino, en el marco de una causa iniciada en la UFIJ N.° 3, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio.

Allanamiento y secuestro de dispositivos De acuerdo con la información vinculada al procedimiento, los investigadores realizaron previamente distintas tareas de análisis de datos y trabajo de campo que permitieron reunir elementos considerados de interés para solicitar la medida judicial.

Una vez autorizada, la diligencia fue concretada este miércoles por efectivos de la Policía Federal en un domicilio de Pergamino. Durante el allanamiento fueron secuestrados diversos dispositivos electrónicos, entre ellos computadoras y teléfonos celulares.

Los elementos incautados tendrán un papel central en la continuidad de la investigación, ya que deberán ser examinados mediante procedimientos de informática forense. El objetivo será determinar qué tipo de información contienen, si existen archivos relacionados con material de abuso sexual infantil y si esos elementos pueden vincularse con los hechos que son materia de investigación.

Pericias sobre material de abuso sexual infantil El análisis de los dispositivos electrónicos requiere procedimientos técnicos específicos destinados a preservar la información almacenada y obtener eventuales evidencias digitales sin alterar los datos originales.

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Las pericias estarán orientadas a establecer la existencia de archivos, comunicaciones, registros u otros elementos que puedan aportar información relevante para la causa. Los resultados serán posteriormente incorporados al expediente judicial y evaluados por los investigadores y la Fiscalía.

La investigación se encuentra en una etapa en la que todavía resta determinar el alcance de las evidencias reunidas y la eventual responsabilidad de las personas vinculadas al procedimiento. El secuestro de los dispositivos, por sí mismo, no implica una acreditación de los hechos investigados.

Cibercrimen y Policía Federal El operativo contó con la intervención del Departamento de Cibercrimen, a cargo de José María Cifuentes, y efectivos de la Policía Federal Argentina Delegación Pergamino, bajo la conducción del subcomisario Mazzollini.

Este tipo de investigaciones demanda la articulación entre los organismos judiciales y las fuerzas especializadas debido a que buena parte de la evidencia puede encontrarse almacenada en dispositivos electrónicos o plataformas digitales.

A partir de los resultados que arrojen las pericias, la Fiscalía podría disponer nuevas medidas procesales destinadas a profundizar la pesquisa, establecer el origen y circulación de los archivos eventualmente encontrados y determinar si existen otras personas relacionadas con los hechos investigados.

La causa continúa bajo investigación de la UFIJ N.° 3, con intervención del fiscal Nelson Mastorchio, y las próximas actuaciones quedarán supeditadas principalmente a los resultados de los análisis de los dispositivos secuestrados.