La Policía allanó las viviendas de cuatro adolescentes involucrados en robos a comercios

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La Policía realizó allanamientos en distintos domicilios de Pergamino y recuperó alhajas, relojes y otros efectos vinculados a dos hechos de robo.

Cuatro adolescentes de entre 13 y 16 años fueron imputados por dos hechos de robo cometidos durante la madrugada en comercios céntricos de Pergamino. La investigación permitió realizar allanamientos en distintos puntos de la ciudad, recuperar elementos sustraídos y secuestrar prendas que serían las utilizadas durante los ilícitos.

La Policía recuperó elementos sustraídos en comercios. — LA OPINION Investigación por robo El procedimiento fue llevado adelante durante la jornada de este miércoles por efectivos de la Comisaría Primera, dependiente de la Jefatura de Policía de Pergamino, a partir de las tareas investigativas desarrolladas por el Gabinete de Investigaciones de esa dependencia, anteriormente denominado Servicio de Calle.

La indumentaria que secuestraron sirve como evidencia contra los sospechosos porque quedaron registrados en los videos de las cámaras de seguridad urbanas. — LA OPINION Las diligencias se concretaron en distintos domicilios de la ciudad, entre ellos una vivienda ubicada en calle Trincavelli al 1300, el complejo habitacional Virgen de Guadalupe, conocido como 512 Viviendas, y el asentamiento ubicado en inmediaciones de las 513 Viviendas.

La investigación se inició a partir de dos hechos de robo registrados durante la madrugada en comercios ubicados en diferentes sectores del área céntrica de Pergamino. El análisis de las circunstancias de ambos episodios y las distintas medidas investigativas permitieron establecer, de acuerdo con la pesquisa policial, que los mismos adolescentes estarían vinculados con ambos hechos.

A partir de las pruebas reunidas, la Justicia dispuso las diligencias de allanamiento en los domicilios identificados durante la investigación.

Allanamientos por robo En las viviendas secuestraron elementos sustraídos en locales. — LA OPINION Durante los procedimientos, los efectivos policiales secuestraron distintos elementos que estarían relacionados con los hechos investigados. Entre los objetos recuperados se encontraron teléfonos celulares, alhajas y relojes que habían sido sustraídos de una joyería ubicada en un centro comercial de calle San Nicolás Norte al 500.

Además, en el marco de los allanamientos fueron incautadas prendas de vestir que, según la investigación, serían las utilizadas por los autores durante la comisión de los delitos.

Los elementos secuestrados fueron posteriormente exhibidos a las víctimas, quienes reconocieron los efectos como propios. Tras las diligencias correspondientes, los objetos recuperados fueron restituidos a sus propietarios.

La indumentaria que secuestraron sirve como evidencia contra los sospechosos porque quedaron registrados en los videos de las cámaras de seguridad urbanas. — LA OPINION Segundo robo en comercio El segundo hecho investigado ocurrió en un comercio ubicado sobre avenida Yrigoyen al 1000. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, durante la madrugada los mismos autores habrían provocado daños en una vidriera del establecimiento para ingresar y sustraer una gorra.

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Luego de apoderarse del elemento, los involucrados emprendieron la huida del lugar. El episodio quedó incorporado a la investigación junto con el robo ocurrido en el comercio de calle San Nicolás Norte.

La coincidencia temporal, las características de ambos episodios y las distintas evidencias reunidas por los investigadores permitieron avanzar en la identificación de los adolescentes que, de acuerdo con la pesquisa, serían los autores materiales de los dos hechos.

Adolescentes imputados Como resultado de las tareas realizadas, fueron identificados cuatro adolescentes de entre 13 y 16 años. Debido a que se trata de personas menores de edad, interviene en las actuaciones el fuero especializado de la Justicia.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Pergamino, que deberá establecer las circunstancias particulares de cada episodio y la responsabilidad que pudiera corresponder a cada uno de los adolescentes.

Las medidas desarrolladas por la Policía permitieron avanzar en el esclarecimiento de los dos hechos de robo, recuperar los objetos denunciados como sustraídos y reunir elementos de interés para la continuidad de la investigación judicial.

La causa permanece en trámite y las autoridades judiciales continuarán con las medidas procesales correspondientes para determinar la participación de cada uno de los involucrados en los episodios investigados.