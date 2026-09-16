Ramallo tuvo una nueva jornada regional de los Juegos Bonaerenses y ya hay clasificados a Mar del Plata

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Región

Jóvenes de Ramallo y de distintos puntos de la región participaron de las competencias de patín, fútbol tenis y atletismo.

La ciudad de Ramallo fue sede de una nueva jornada de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses, con la participación de jóvenes de distintos puntos de la región. Las competencias se desarrollaron en simultáneo en diferentes escenarios deportivos del distrito y varios representantes locales consiguieron la clasificación a la Final Provincial.

Ramallo recibió las competencias regionales de los Juegos Bonaerenses Las actividades se llevaron adelante en tres sedes. Las pruebas de patín tuvieron lugar en el Club Paraná, mientras que el fútbol tenis se disputó en el Club Social y las competencias de atletismo se realizaron en el Polideportivo Municipal.

La jornada reunió a participantes de diferentes localidades de la región, que compitieron en busca de un lugar en la instancia decisiva de los Juegos Bonaerenses.

Como resultado de las distintas competencias, varios representantes de Ramallo obtuvieron la clasificación para la Final Provincial, que se llevará adelante durante octubre en la ciudad de Mar del Plata.

Los representantes de Ramallo que clasificaron en patín y fútbol tenis En la disciplina de patín, consiguieron el pase a la Final Provincial Luz Castro Borda, Zoe Carro, Danisa Zuleta, Juana Rosales, Isabella Gianelli y Florencia Bidegain.

En fútbol tenis Sub-15 masculino, los clasificados fueron Leandro Morzoli y Felipe Dolores. En la rama femenina de la misma categoría, obtuvieron su lugar Costanza Verón y Dana Demetrio.

De esta manera, Ramallo contará con representantes en distintas disciplinas durante la instancia provincial de los Juegos Bonaerenses.

Los atletas de Ramallo que estarán en la Final Provincial El atletismo también dejó varios clasificados locales. Lautaro Mansilla consiguió el pase en jabalina Sub-14 masculino libre, mientras que Lautaro Acevedo lo hizo en disco Sub-16 masculino.

En las categorías Sub-18, Lara Gudiño clasificó en jabalina femenino y Kiara Gorosito en disco femenino. Entre los varones, Simón Ybañez obtuvo la clasificación en jabalina, Guido Motta en lanzamiento de martillo y Lionel Quiroz en disco.