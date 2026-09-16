San Nicolás: Lucas Giuggia estrena “Decepciones del alma”, su sexta película, en el Teatro de la ciudad

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San Nicolás

El cineasta nicoleño presentará este jueves su nuevo largometraje, filmado en distintos escenarios de San Nicolás, y celebrará 30 años de trayectoria.

El cineasta de la ciudad de San Nicolás Lucas Giuggia estrenará este jueves 17 de septiembre su sexta película, “Decepciones del alma (La agonía de la soledad)”, en una función especial que tendrá lugar desde las 20:00 en el Teatro San Nicolás. La presentación coincidirá con la celebración de sus 30 años de trayectoria cinematográfica.

El nuevo largometraje de Lucas Giuggia La película fue escrita y dirigida por Giuggia y tiene como eje una historia familiar atravesada por los recuerdos, los silencios y una herida del pasado que permanece abierta con el paso de los años.

La trama transcurre en dos momentos históricos diferentes: 1968 y 1998. Entre ambos períodos existe una distancia de tres décadas, pero los acontecimientos que marcaron a la familia continúan teniendo consecuencias en el presente.

“Decepciones del alma” propone un relato íntimo, construido a partir de aquellas palabras que nunca llegaron a decirse y de preguntas que permanecen sin respuesta durante largos períodos. El drama ocupa un lugar central en la historia, aunque también incorpora algunos momentos de comedia.

Dónde se filmó “Decepciones del alma” en San Nicolás El nuevo trabajo cinematográfico de Giuggia fue rodado principalmente en escenarios de San Nicolás y localidades cercanas. Una vivienda ubicada en Falcón 174 funcionó como uno de los principales espacios utilizados durante la filmación.

También se registraron escenas en un campo cercano al Arroyo del Medio, el Centro Español y diferentes sectores de La Emilia, incorporando espacios reconocibles de la región a la construcción visual de la película.

El elenco está encabezado por Victoria Ninona, Jorge Baldini, Daniela Ocampo, Javier Zorzin, Facundo Rivero Verdún, Pali Pellegrino y Santiago Lucchesi. A ellos se sumaron numerosos artistas de San Nicolás y otras localidades de la zona.

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Para recrear los períodos históricos en los que se desarrolla la historia, Brisa Berenguel y Candela Gutiérrez estuvieron a cargo del trabajo de vestuario de época. La producción fue realizada por Goodtimes, en asociación con Juguetes Perdidos, con la colaboración de Mariano Abad.

Estreno en el Teatro San Nicolás y 30 años de trayectoria La avant-première tendrá una duración de dos horas y diez minutos y tendrá además un significado especial para Giuggia, ya que coincidirá con la celebración de sus tres décadas de trayectoria en el cine.

El recorrido del realizador comenzó en 1996, cuando realizó su primer largometraje, originalmente registrado en formato VHS. Desde entonces, desarrolló diferentes producciones hasta llegar a esta sexta película.

Luego de su presentación en San Nicolás, “Decepciones del alma” iniciará un recorrido por festivales. Entre las primeras invitaciones figura el Festival Inusual de Buenos Aires, mientras que también están previstas nuevas proyecciones en la ciudad.