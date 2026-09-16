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Encontraron sin vida al adulto mayor que buscaba la familia

Juan Ramón Sosa (87) atentó contra su vida en inmediaciones del Arroyo Chú Chú en el barrio José Hernández.

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16 de septiembre de 2026 a las 05:46 p. m.
Encontraron sin vida al adulto mayor que buscaba la familia
Juan Ramón Sosa.Foto: LA OPINION

Este miércoles la Policía de la DDI Pergamino halló sin vida al adulto mayor que desde el martes era buscado por su familia y las fuerzas de seguridad se habían desplegado para dar con su paradero.

Lamentablemente el hallazgo del hombre sin signos vitales tras atentar contra si mismo produjo un profundo desánimo entre sus seres queridos y las mismas autoridades que estaban movilizadas en su búsqueda.

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