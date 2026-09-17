Walter Martínez, ex director de la Región Sanitaria IV, quedó detenido por una denuncia de abuso sexual en Colón

> Walter Martínez, ex director de la Región Sanitaria IV, quedó detenido por una denuncia de abuso sexual en Colón

Policiales

El ex director de la Región Sanitaria IV y actual funcionario de Salud de Colón, Walter Martínez, quedó detenido por una denuncia de abuso sexual a una trabajadora del Hospital Municipal colonense.

El ex director de la Región Sanitaria IV, Walter “Catata” Martínez, quedó detenido en Pergamino en el marco de una investigación por una denuncia de abuso sexual contra una trabajadora del Hospital Municipal de Colón. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías a pedido de la fiscal Magdalena Brandt, quien encabeza la investigación.

Martínez, quien actualmente se desempeña como director de Salud de la Municipalidad de Colón, se presentó ante la Fiscalía durante la jornada y, luego de distintas diligencias judiciales, quedó privado de la libertad por disposición del Juzgado de Garantías 2 del juez Julio Caturla.

Tras su presentación, tomó intervención personal de la Sub-DDI de Colón, cuyos efectivos participaron del procedimiento y posteriormente concretaron el traslado del funcionario hacia Pergamino. Finalmente, Martínez quedó alojado en los calabozos de la DDI Pergamino, ubicada en avenida Paraguay y Merlino, donde permanece a disposición de la Justicia.

Denuncia en el Hospital de Colón La causa se inició a partir de una denuncia presentada por una trabajadora del Hospital Municipal de Colón, en relación con un episodio que habría ocurrido el viernes de la semana pasada dentro del edificio sanitario.

De acuerdo con la información incorporada hasta el momento al expediente judicial, las cámaras de seguridad instaladas en el interior del hospital habrían registrado parte de la secuencia investigada. Esas imágenes forman parte de las evidencias que analiza la Fiscalía para establecer qué ocurrió y determinar las circunstancias del hecho denunciado.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y la fiscal Magdalena Brandt lleva adelante la instrucción judicial, con intervención del Juzgado de Garantías que resolvió hacer lugar al pedido de detención formulado por el Ministerio Público Fiscal.

La existencia de registros audiovisuales constituye uno de los elementos que deberán ser analizados dentro del conjunto de pruebas reunidas en el expediente. La Justicia deberá determinar el alcance y el valor probatorio de esas imágenes junto con el resto de las evidencias y testimonios que puedan incorporarse durante el avance de la investigación.

Martínez quedó detenido en Pergamino Luego de presentarse ante la Fiscalía, Martínez permaneció durante varias horas bajo intervención de las autoridades judiciales y policiales. En ese contexto, se dispuso su traslado desde Colón hacia Pergamino, donde finalmente quedó alojado en una dependencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

La medida de detención fue ordenada en el marco de la causa por el presunto abuso sexual denunciado en el Hospital Municipal de Colón. A partir de ahora, la situación procesal del imputado quedará sujeta a las decisiones que adopte la Justicia conforme avance la investigación y se incorporen nuevos elementos al expediente.

La detención constituye una medida procesal y no implica, por sí misma, una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal de Martínez deberá establecerse a partir de las pruebas que sean producidas y valoradas durante el proceso judicial, con las garantías correspondientes.

El alejamiento de Martínez El intendente de Colón, Waldemar Giordano, había solicitado el alejamiento de Martínez de sus funciones luego de tomar conocimiento de la denuncia y mientras avance el proceso judicial.

Seguí leyendo Pergamino Juan Borrás y la Lista 83 fueron reelectos para conducir el Centro de Estudiantes de la Secundaria 7

Según la información conocida en las últimas horas, ambos funcionarios mantuvieron una reunión el lunes por la mañana, en un contexto marcado por las repercusiones que generó el caso en la comunidad de Colón durante el fin de semana.

Martínez se desempeñaba como director de Salud del Municipio y, por las características de su función, tenía injerencia sobre distintos aspectos vinculados con el funcionamiento del sistema sanitario comunal, incluido el Hospital Municipal donde habría ocurrido el episodio denunciado.

La decisión del Ejecutivo municipal se produjo mientras la Justicia avanzaba con las primeras medidas destinadas a esclarecer la denuncia y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

Avanza la causa por abuso Con la detención de Martínez, la investigación judicial ingresó en una nueva etapa. La Fiscalía deberá continuar con la recopilación de pruebas, el análisis de los registros de las cámaras de seguridad y otras diligencias que permitan reconstruir las circunstancias del episodio denunciado.

También deberán determinarse las circunstancias en las que se produjo el hecho y la eventual responsabilidad penal del imputado, aspectos que serán definidos exclusivamente por las autoridades judiciales intervinientes.

Seguí leyendo Turismo Santiago Céccoli Viajes invita a descubrir Europa con la tranquilidad de viajar acompañado

Por el momento, Martínez permanece detenido en Pergamino a disposición del Juzgado de Garantías, mientras continúa la instrucción encabezada por la fiscal Magdalena Brandt.

La causa genera especial repercusión en Colón debido a que el imputado ocupaba un cargo jerárquico dentro de la estructura sanitaria municipal y anteriormente había ejercido funciones como director de la Región Sanitaria IV.

La investigación se encuentra en curso y cualquier modificación de la situación procesal de Martínez dependerá de las decisiones que adopte la Justicia a partir de los elementos reunidos en el expediente.