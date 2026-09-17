Juan Borrás y la Lista 83 fueron reelectos para conducir el Centro de Estudiantes de la Secundaria 7

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Los estudiantes del Colegio Normal volvieron a elegir a la Lista 83, encabezada por Juan Borrás, para conducir el Centro de Estudiantes durante un nuevo período.

Los estudiantes de la Secundaria 7 del Colegio Normal volvieron a elegir a Juan Borrás y la Lista 83 para conducir el Centro de Estudiantes. La elección renovó la confianza en la agrupación que ya estaba al frente de la representación estudiantil y que continuará trabajando durante un nuevo período.

Al igual que en la elección del año pasado, la mayoría de los estudiantes que participaron de la votación optó por la propuesta encabezada por Borrás, acompañado por un grupo de alumnos de distintos años que integran la conducción del espacio.

De esta manera, la Lista 83 continuará al frente del Centro de Estudiantes de la institución, con el objetivo de sostener las iniciativas desarrolladas durante el último año y profundizar la participación de los alumnos en la vida escolar.

Lista 83 renovó confianza Desde la agrupación celebraron el resultado electoral y destacaron que la continuidad de la conducción es consecuencia del trabajo realizado durante el año, además del acompañamiento recibido por parte de los estudiantes de los diferentes cursos.

“Una vez más, los estudiantes volvieron a elegirnos para seguir al frente del Centro de Estudiantes”, expresaron desde la Lista 83 tras conocerse el resultado de la elección.

En ese sentido, remarcaron que el resultado representa el reconocimiento al trabajo desarrollado dentro de la comunidad educativa. “Este resultado es fruto de todo un año de trabajo, presencia y compromiso con nuestra escuela y con cada estudiante”, señalaron.

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Juan Borrás seguirá al frente Con la renovación del mandato, Juan Borrás continuará como presidente del Centro de Estudiantes de la Secundaria 7, acompañado por los alumnos que conforman la nueva conducción de la Lista 83.

La propuesta estudiantil busca mantener un espacio de representación que permita canalizar inquietudes, propuestas y necesidades de los alumnos de los distintos años, además de promover su participación en las actividades y decisiones vinculadas con la comunidad educativa.

Centro de Estudiantes Normal Tras la elección, los integrantes de la Lista 83 agradecieron especialmente a quienes participaron de la votación y expresaron su satisfacción por la continuidad al frente de la representación estudiantil.

“Gracias por confiar, por acompañarnos y por elegirnos nuevamente”, manifestaron desde la agrupación, que resumió el resultado con un mensaje que sintetiza el desafío para el nuevo período: “La confianza se renueva. El compromiso también”.