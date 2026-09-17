Fundación Macro, Fundación Equidad y Ocasa acercan tecnología a organizaciones en el país

Economía y Agro

Desde hace 17 años, Fundación Macro y Fundación Equidad han unido sus caminos con un propósito que se mantiene intacto: acompañar y potenciar el trabajo que realizan organizaciones sociales de todo el país, acercándoles herramientas que les permitan ampliar sus oportunidades.

Como parte de esta iniciativa, durante 2026 se entregaron 132 computadoras reacondicionadas a distintas instituciones, contribuyendo a fortalecer sus espacios de formación, aprendizaje e inclusión digital.

El impacto se refleja en cada comunidad. Entre las instituciones que recibieron equipos este año se encuentran la Escuela N.º 329 de Campo Grande, Misiones; la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) San Antonio, de Misiones; la Asociación Vecinal Alto Privado Norte y la Biblioteca Popular Santiago Coronel, de Río Cuarto, Córdoba; la Escuela María Teresa Navarro, de Arroyito, Córdoba; el Club Atlético Talleres, de Perico, Jujuy; la Escuela Aristóbulo del Valle N.º 485, de Casilda, Santa Fe; la Escuela Primaria N.º 1401 Complejo Educativo San José, de Rafaela, Santa Fe; la Casa Histórica - Museo Nacional de la Independencia, de San Miguel de Tucumán, Tucumán; y la Asociación Civil Bomberos Voluntarios Melipal, de San Carlos de Bariloche, Río Negro, entre otras organizaciones.

En cada una de ellas, las computadoras responden a necesidades concretas: acompañar a estudiantes en sus aprendizajes, fortalecer la alfabetización y cultura digital, incorporar nuevas herramientas a las aulas, facilitar el acceso a plataformas educativas y brindar mayores oportunidades a comunidades que muchas veces cuentan con recursos tecnológicos limitados.

Desde la Escuela N.º 329 de Campo Grande, Misiones, destacaron que las computadoras serán de gran utilidad para que los estudiantes puedan aprender a utilizar nuevas herramientas, explorar y realizar sus trabajos prácticos, mientras que desde la EFA San Antonio señalaron que la incorporación de tecnología permitirá fortalecer las competencias digitales de los estudiantes y brindarles mayores oportunidades, especialmente frente a instituciones de zonas urbanas.

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Detrás de cada equipo hay un trabajo conjunto. Fundación Equidad recupera y reacondiciona las computadoras, dándoles una nueva oportunidad de uso, mientras que OCASA acompaña el proceso logístico y hace posible que cada equipo llegue a destino, incluso a localidades de distintos puntos del país.

Así, la iniciativa se convierte en una verdadera red de trabajo colaborativo en la que cada organización aporta su experiencia y compromiso para generar un impacto concreto.

Para Fundación Macro, trabajar en alianza es una forma concreta de construir puentes de progreso. La articulación con Fundación Equidad y OCASA permite que equipos que ya no son utilizados puedan ser recuperados, reacondicionados y llegar a instituciones que los necesitan. Porque cada computadora que llega a una organización no solo entrega tecnología: acerca herramientas, fortalece oportunidades y abre nuevas posibilidades para las personas y comunidades que las reciben.