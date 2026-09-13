En Pergamino la hectárea agrícola ya promedia los US$ 17.900

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Economía y Agro

Los campos de alta aptitud agrícola de Pergamino, Rojas y Colón alcanzaron el mayor valor nominal de la historia y superaron el récord de 2012. El mercado acumula cinco años consecutivos de recuperación y también aumentaron con fuerza los arrendamientos.

13 de septiembre de 2026 a las 07:01 a. m.

13 de septiembre de 2026 a las 07:01 a. m.

La tierra agrícola vuelve a mostrar todo su peso como uno de los activos más valiosos de la región. Y esta vez el dato toca directamente a Pergamino: el precio promedio de la hectárea de alta aptitud agrícola en la denominada subzona maicera de la Zona Núcleo alcanzó los US$ 17.900 entre enero y julio de 2026, estableciendo un nuevo récord nominal.

El relevamiento toma como referencia precisamente los partidos bonaerenses de Pergamino, Rojas y Colón, una de las áreas de mayor productividad agrícola del país.

Los datos surgen de un informe elaborado por Bruno Ferrari, Emilce Terré y Julio Calzada, especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que analizó la evolución del precio de la tierra y de los arrendamientos agrícolas durante las últimas décadas.

Los US$ 17.900 actuales superan los US$ 17.350 por hectárea registrados en 2012, que hasta ahora constituían el máximo histórico nominal.

Detrás del número aparece además una tendencia que comienza a consolidarse: desde 2022 el valor de la tierra lleva cinco años consecutivos de recuperación y acumula un crecimiento del 28%.

De US$ 2.600 a casi US$ 18.000 La evolución de los últimos 25 años permite dimensionar la magnitud que adquirió el valor patrimonial de los campos agrícolas de la región.

Luego de la salida de la convertibilidad, en 2002 la hectárea llegó a ubicarse alrededor de los US$ 2.600. Desde allí comenzó uno de los períodos de mayor valorización de la tierra argentina.

El superciclo internacional de los commodities, la expansión de la agricultura, la consolidación de la siembra directa y las mejoras tecnológicas y productivas llevaron el valor de los campos a multiplicarse 6,7 veces durante la década siguiente.

Así se llegó al récord de 2012.

Después comenzó una etapa diferente. El estancamiento de la economía, las restricciones cambiarias, la brecha entre diferentes cotizaciones del dólar y el peso de los derechos de exportación afectaron la rentabilidad agrícola y terminaron repercutiendo también sobre el mercado inmobiliario rural.

El valor nominal descendió hasta alcanzar un piso de US$ 13.950 por hectárea en 2021.

A partir de allí cambió nuevamente la tendencia. Desde 2022 comenzó una recuperación sostenida que llevó los valores hasta los actuales US$ 17.900.

Récord, pero con una aclaración El nuevo máximo requiere, sin embargo, una segunda lectura.

Los US$ 17.900 representan efectivamente el mayor precio nominal registrado por la hectárea agrícola en la serie analizada. Pero eso no significa que la tierra haya recuperado completamente el valor económico que tenía en 2012.

La explicación está en la inflación acumulada por Estados Unidos durante estos años.

Cuando se actualizan aquellos US$ 17.350 de 2012, el equivalente actual sería aproximadamente US$ 25.300 por hectárea.

De esta manera, el valor actual de los campos continúa 28,5% por debajo de aquel máximo en términos reales.

La diferencia resulta importante para interpretar correctamente el mercado: se alcanzó un récord medido en dólares corrientes, pero todavía no se recuperó el máximo histórico cuando se considera la pérdida de poder adquisitivo de la propia moneda estadounidense.

De todos modos, los valores actuales representan el nivel real más alto desde 2020 y muestran una recuperación considerable frente al piso registrado en 2023.

Pergamino, en el corazón del fenómeno Para Pergamino el informe tiene una relevancia especial porque no se trata de una estimación general para toda la provincia de Buenos Aires.

La referencia utilizada corresponde específicamente a la subzona maicera de la Zona Núcleo, integrada en este análisis por Pergamino, Rojas y Colón.

Son tierras caracterizadas por su elevada aptitud agrícola, condiciones agroecológicas excepcionales y capacidad para sostener planteos de alta productividad.

Eso explica también por qué los valores observados se encuentran muy por encima de los registrados en otras regiones bonaerenses.

En esta zona, además, la tierra combina dos características que históricamente sostuvieron su demanda: es un activo patrimonial escaso y, al mismo tiempo, un bien productivo capaz de generar renta.

Esa doble condición vuelve particularmente sensibles sus precios frente a los cambios en las expectativas económicas y productivas.

También subieron los alquileres La recuperación no se limita al precio de compra de los campos. También se trasladó al mercado de arrendamientos, una variable central para la agricultura regional debido a la importante cantidad de superficie trabajada bajo alquiler.

Para la campaña 2025/26, el valor orientativo alcanzó un techo cercano a 19 quintales de soja por hectárea en la subzona maicera.

Medido en dólares, el alquiler se ubicó en aproximadamente US$ 570 por hectárea, muy por encima de los valores observados durante varios de los ciclos anteriores.

Entre las campañas 2012/13 y 2021/22, los alquileres habían oscilado aproximadamente entre US$ 237 y US$ 442 por hectárea.

La recuperación de los últimos años estuvo acompañada por la normalización de los rendimientos después de campañas particularmente complejas y por un escenario económico que permitió mejorar el valor efectivo recibido por los propietarios.

Para quienes producen sobre campos arrendados, naturalmente, la contracara es un incremento importante dentro de la estructura de costos. Cuanto mayor es el valor exigido por el propietario, más alto debe ser el rendimiento necesario para cubrir el alquiler y alcanzar rentabilidad.

Una renta del 3,17% El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario también analizó la relación entre el precio de compra de un campo y los ingresos que puede obtener un propietario mediante su arrendamiento.

La rentabilidad bruta teórica anual alcanzó el 3,17%, el mayor registro dentro de la serie estudiada.

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La mejora está vinculada principalmente con la recuperación de los alquileres expresados en dólares.

Durante varios años, la brecha cambiaria había reducido considerablemente el ingreso efectivo de los propietarios medido en moneda estadounidense. A eso se sumaban los derechos de exportación y diferentes restricciones que incidían sobre los precios internos recibidos por los productores.

El nuevo escenario permitió recomponer parcialmente esa ecuación.

Un activo que vuelve a ganar atractivo La recuperación de los campos agrícolas también refleja el renovado interés de productores e inversores por un activo que históricamente funcionó en Argentina como refugio de valor.

A diferencia de otros bienes, la tierra tiene una oferta prácticamente inelástica: las hectáreas de máxima aptitud agrícola de Pergamino, Rojas y Colón son las que existen y no pueden multiplicarse.

A esa escasez se suma su capacidad productiva.

Por eso, cuando mejoran las expectativas de rentabilidad agrícola y disminuyen algunas distorsiones macroeconómicas, el interés por los campos tiende a fortalecerse.

El actual promedio de US$ 17.900 por hectárea confirma esa recuperación.

Pero también obliga a poner el récord en perspectiva. La tierra agrícola del corazón productivo argentino volvió a superar nominalmente los valores de hace 14 años, aunque todavía necesita recorrer un trecho considerable para recuperar aquel máximo cuando se mide en términos reales.