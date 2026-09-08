Del arado a la inteligencia artificial: una historia que se sigue sembrando

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Economía y Agro

El Día del Agricultor y del Productor Agropecuario permite recorrer 170 años de una actividad que transformó a la Argentina. Desde aquellos pioneros de Esperanza hasta una agricultura atravesada por genética, datos, satélites e inteligencia artificial.

08 de septiembre de 2026 a las 07:00 a. m.

08 de septiembre de 2026 a las 07:00 a. m.

Cuando el 8 de septiembre de 1856 comenzó a consolidarse en Santa Fe la colonia agrícola de Esperanza, aquellos pioneros estaban escribiendo una página decisiva de la historia productiva argentina. Familias inmigrantes llegadas principalmente desde Europa encontraron allí un territorio donde trabajar, producir y construir un porvenir. La experiencia quedó reconocida como la primera colonia agrícola organizada del país y se transformó en símbolo del desarrollo de la agricultura nacional.

Casi nueve décadas después, en 1944, el Decreto 23.317 estableció el 8 de septiembre como fecha destinada a homenajear a la agricultura y a sus productores.

Porque cambió la forma de producir, pero no desapareció la incertidumbre. Cambiaron las máquinas, pero sigue siendo necesario mirar el cielo. Cambiaron las semillas y los conocimientos, pero cada campaña continúa comenzando con una decisión y una enorme cuota de confianza.

Una historia escrita sobre la tierra La agricultura fue determinante en la organización productiva de buena parte del territorio argentino. Con las colonias llegaron familias, herramientas y conocimientos, pero alrededor de ellas también crecieron pueblos, caminos, comercios y servicios.

Pergamino ocupa un lugar privilegiado dentro de esa historia. Sus suelos, ubicación y cultura productiva hicieron de esta región uno de los corazones agrícolas del país. Aquí la agricultura nunca fue solamente aquello que sucedía tranqueras adentro.

Alrededor de cada hectárea sembrada creció una red de actividades: contratistas, transportistas, acopios, agronomías, talleres, fabricantes de maquinaria, semilleros, profesionales, laboratorios, comercios y empresas de servicios. El campo ayudó a moldear la economía y también la identidad de nuestras comunidades.

De la mecanización a los datos Durante décadas, aumentar la capacidad de trabajo fue uno de los grandes objetivos. Llegaron tractores más potentes, sembradoras de mayor precisión y cosechadoras capaces de realizar en horas tareas que anteriormente demandaban jornadas enteras.

Pero la revolución agrícola no ocurrió solamente en los fierros. La genética permitió desarrollar materiales con mayor potencial y adaptación. La protección de cultivos incorporó nuevas herramientas, la fertilización comenzó a pensarse según los ambientes y la siembra directa produjo un cambio profundo en el manejo de los suelos.

Después llegaron la biotecnología y la revolución de la información. Hoy una máquina puede conocer su posición dentro de un lote, modificar automáticamente una dosis, registrar información mientras trabaja y generar mapas para nuevas decisiones.

Imágenes satelitales permiten observar diferencias dentro de un campo. Estaciones meteorológicas brindan información en tiempo real y sensores, drones y plataformas digitales ayudan a detectar problemas. Hoy es posible modificar densidades y fertilización según ambientes, realizar aplicaciones selectivas y construir una historia digital de cada lote.

La inteligencia artificial ya llegó Una nueva transformación está en marcha. La inteligencia artificial comienza a procesar enormes volúmenes de información, encontrar patrones y asistir en decisiones agronómicas. Algoritmos, visión artificial, automatización y nuevas técnicas de mejoramiento genético delinean una agricultura que hasta hace pocos años parecía futurista.

El desafío no consiste simplemente en incorporar tecnología, sino en saber utilizarla. Lejos de desaparecer, el papel del productor se vuelve más complejo. Necesita comprender agronomía, interpretar información, administrar una empresa, evaluar inversiones y tomar decisiones en mercados dinámicos.

Una empresa a cielo abierto Sin embargo, hay una característica que atravesó toda la historia agrícola: producir significa asumir riesgos. Una explotación agropecuaria funciona literalmente a cielo abierto. Una sequía puede modificar una campaña planificada durante meses; una lluvia excesiva puede impedir ingresar a un lote y una helada, una tormenta o el granizo pueden cambiar un resultado en minutos.

A la incertidumbre climática se agregan precios internacionales, costos, financiamiento, impuestos, regulaciones y condiciones económicas.

Detrás de cada siembra existe una enorme decisión. Antes de saber cuánto producirá un cultivo y cuál será su precio, alguien tuvo que comprar semillas, fertilizantes y fitosanitarios, contratar labores, disponer maquinaria y comprometer capital. Esa dimensión pocas veces resulta visible cuando finalmente los granos se exportan o se transforman en alimentos, energía y productos industriales.

Producir y conservar Si durante buena parte del siglo XX el desafío fue producir más, el siglo XXI agregó otra condición: hacerlo preservando los recursos. El suelo dejó de ser considerado simplemente un soporte para ser entendido como un sistema vivo que necesita cuidado.

Rotaciones, cultivos de servicio, reposición de nutrientes, manejo eficiente del agua y de los insumos y búsqueda de mayor biodiversidad ganaron protagonismo. Sustentabilidad, huella de carbono, agricultura regenerativa y eficiencia son conceptos cada vez más presentes.

El desafío es producir conservando la capacidad de los sistemas para las generaciones futuras.

Las nuevas generaciones También cambia el perfil de quienes llegan al campo. Los jóvenes que se incorporan a las empresas agropecuarias tienen una relación natural con la tecnología. Utilizan plataformas digitales, procesan información y encuentran oportunidades profesionales que exceden ampliamente la imagen tradicional del agricultor.

Ingenieros agrónomos, técnicos, especialistas en datos, programadores, investigadores, meteorólogos y contratistas integran un ecosistema cada vez más amplio. El futuro profundizará esa integración: habrá máquinas con mayores niveles de autonomía, aplicaciones más selectivas, genética de enorme precisión y sistemas capaces de anticipar escenarios.

Pero ninguna tecnología podrá eliminar completamente la incertidumbre que caracteriza a producir junto con la naturaleza.

Lo que nunca cambia Tal vez exista un hilo invisible que conecta a aquellos agricultores de Esperanza de 1856 con un productor de Pergamino de 2026. Los separan máquinas, conocimientos y tecnologías pertenecientes a mundos diferentes. Pero ambos conocen la sensación de comenzar una campaña sin saber exactamente cómo terminará.

Ambos dependen de la tierra, del clima y de decisiones tomadas pensando varios meses hacia adelante. Y comparten algo todavía más profundo: la necesidad de confiar.

El agricultor siembra cuando todavía no existe cosecha. Invierte cuando el resultado es apenas una posibilidad. Trabaja sobre un presente cuyo verdadero fruto llegará en el futuro.

Por eso el 8 de septiembre representa mucho más que una fecha vinculada con una actividad económica. Es el reconocimiento a generaciones de hombres y mujeres que hicieron producir la tierra, incorporaron conocimientos, atravesaron sequías, inundaciones y crisis, adoptaron tecnologías y volvieron a empezar tantas veces como fue necesario.

En Pergamino, donde el campo atraviesa nuestra historia y nuestra identidad, ese homenaje adquiere un significado especial.

Desde el viejo arado hasta una sembradora guiada por satélite; desde la observación del cielo hasta los pronósticos construidos con millones de datos; desde las primeras semillas hasta la biotecnología y la inteligencia artificial, la agricultura recorrió una transformación extraordinaria.