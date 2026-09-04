Bayer acelera su nueva generación tecnológica: maíz de baja estatura, soja editada e inteligencia artificial

Economía y Agro

La compañía avanza con un plan que contempla diez grandes lanzamientos en una década y que ya empieza a tener impacto en la Argentina.

Bayer avanza hacia una nueva etapa de innovación agrícola con una estrategia que busca integrar genética, biotecnología, protección de cultivos y herramientas digitales. El objetivo anunciado por la compañía es llevar al mercado diez productos considerados “blockbusters” en un período de diez años, categoría que comprende a aquellas tecnologías con un potencial de ventas máximas estimado en al menos 500 millones de euros.

Dos de esos desarrollos ya comenzaron su comercialización: el insecticida Plenexos™ y Preceon™, el sistema de precisión para maíz de baja estatura que este año inicia su lanzamiento comercial en la Argentina. A ellos se sumarán Vyconic™ en soja, previsto para 2027 en Estados Unidos y Canadá, e Intacta 5+™, cuyo lanzamiento en Brasil está proyectado para la campaña 2027/2028.

“Estamos cumpliendo las promesas que hicimos y acercando a los productores una nueva generación de productos transformadores. Al conectar la innovación en semillas y protección de cultivos, podemos ofrecer soluciones integrales que ayudan a los productores a gestionar riesgos, capturar el potencial de rendimiento y mejorar el retorno sobre la inversión”, señaló Rodrigo Santos, miembro del Directorio de Bayer AG y responsable global de la División Crop Science.

El maíz de baja estatura llega a la Argentina Uno de los desarrollos de mayor interés para la agricultura argentina es Preceon™, un sistema de precisión para maíz de baja estatura que integra genética con herramientas digitales y que ya está siendo utilizado por productores de México, Italia, España y Estados Unidos.

Durante este año comenzó su lanzamiento comercial en la Argentina.

La propuesta busca combinar diferentes beneficios agronómicos: mayor protección frente a eventos climáticos extremos, posibilidad de trabajar con mayores densidades de siembra, mejor accesibilidad de la maquinaria agrícola durante toda la campaña y un sistema radicular más desarrollado.

Según Bayer, esas características permiten reducir riesgos productivos, maximizar la productividad y mejorar la rentabilidad del sistema. La compañía proyecta que para 2035 Preceon™ alcance una penetración de aproximadamente 10,5 millones de hectáreas.

El sistema incorpora además capacidades digitales mediante FieldView™, que funciona como plataforma de colaboración entre productores y asesores agronómicos y permite trabajar sobre información destinada a maximizar el potencial agronómico y económico del cultivo.

Nuevas herramientas para soja La soja constituye otro de los grandes ejes del pipeline tecnológico.

Vyconic™ será, según informó Bayer, el primer stack de eventos biotecnológicos para soja de la industria con tolerancia a cinco herbicidas. La tecnología fue diseñada para ampliar la flexibilidad de los productores en el manejo de malezas y responder al creciente problema de resistencia a herbicidas.

El desarrollo se integrará al programa de mejoramiento genético de Bayer y será incorporado en variedades de élite que, de acuerdo con los ensayos de la compañía, demostraron incrementos de rendimiento superiores a los 130 kilos por hectárea.

Intacta 5+™, por su parte, también ofrecerá tolerancia a cinco herbicidas y sumará nuevos eventos de protección contra insectos específicamente desarrollados para el mercado brasileño.

Bayer calcula que estas tecnologías, junto con la próxima generación de eventos biotecnológicos de tolerancia a herbicidas y las nuevas herramientas de protección contra insectos, tienen potencial para superar los 3.000 millones de euros en ventas máximas.

Menos ingrediente activo para controlar insectos El otro producto que ya comenzó su etapa comercial es Plenexos™, un nuevo insecticida destinado al control de un amplio espectro de insectos succionadores.

Fue introducido inicialmente en Colombia y está previsto que posteriormente llegue a México, Brasil y Estados Unidos.

Uno de los atributos destacados por la compañía es que permitiría utilizar hasta un 75% menos de ingrediente activo para controlar determinadas plagas en comparación con otros productos. Bayer sostiene que esto contribuye además a proteger polinizadores, insectos benéficos y otros organismos no objetivo.

La estimación surge de más de 600 ensayos internos y externos realizados entre 2021 y 2025 en Brasil, incluidos trabajos para control de mosca blanca en soja, en los que se compararon dosis de 24 gramos de ingrediente activo por hectárea de Plenexos™ frente a 100 gramos por hectárea de imidacloprid.

Con foco principalmente en soja, algodón, frutas y hortalizas, la compañía proyecta para Plenexos™ un potencial máximo de ventas de 500 millones de euros hacia mediados de la década de 2030.

Quince nuevos modos de acción bajo investigación La protección de cultivos tendrá otros desarrollos importantes durante los próximos años.

Entre los próximos productos de gran escala previstos antes de finalizar esta década aparecen la cuarta generación de eventos para el control del gusano de la raíz del maíz y el herbicida Icafolin, al que Bayer asigna un potencial de ventas de alrededor de 750 millones de euros hacia mediados de la década de 2030.

La compañía tiene actualmente más de 15 nuevos modos de acción en fase de investigación.

Una pieza central de ese trabajo es CropKey, una plataforma basada en inteligencia artificial que permite descubrir nuevos modos de acción y diseñar moléculas específicas, evaluando desde las primeras etapas aspectos vinculados con eficacia, seguridad y sostenibilidad.

Entre esos proyectos se encuentra un nuevo fungicida de amplio espectro para soja que ya ingresó en la Fase II de desarrollo y que, según Bayer, también podría alcanzar la categoría de blockbuster.

Inteligencia artificial desde la genética La inteligencia artificial también está modificando los programas de mejoramiento.

Bayer informó que anualmente introduce entre 400 y 500 nuevos híbridos y variedades y que buena parte de esa capacidad está respaldada por una plataforma de mejoramiento de precisión –precision breeding– basada en inteligencia artificial.

De acuerdo con los datos presentados por la empresa, esta metodología permite duplicar la tasa de mejora de rendimiento obtenida en cada nueva generación respecto de los métodos históricos y acelerar tres veces el tiempo necesario para que las nuevas tecnologías lleguen al mercado.

“La inteligencia artificial se está convirtiendo en un habilitador clave de nuestro modelo de innovación. Nos ayuda a acelerar el descubrimiento científico, mejorar la eficiencia del desarrollo y transformar conocimientos biológicos en productos diferenciados para los productores de una manera más rápida”, explicó Mike Graham, responsable global de I+D de Crop Science.

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Según Graham, una de las ventajas del modelo es que los diferentes equipos trabajan sobre una misma base de conocimiento biológico, lo que permite combinar especialidades y acelerar los procesos de innovación.

Una soja editada para resistir mejor al vuelco Dentro de ese esquema aparece también la edición génica.

La compañía comenzó a incorporar esta herramienta desde las etapas iniciales de sus programas de mejoramiento y uno de los primeros ejemplos concretos está relacionado con la arquitectura de las plantas de soja.

A medida que aumenta el potencial de rendimiento, las variedades pueden desarrollar plantas de mayor altura y, consecuentemente, aumentar su susceptibilidad al vuelco. Para enfrentar ese problema, Bayer trabaja en soja editada génicamente con una arquitectura de planta mejorada y mayor resistencia al vuelco.

La combinación entre edición génica y los programas avanzados de mejoramiento permitirá desarrollar nuevos conceptos de producto cuyos primeros lanzamientos están previstos para los primeros años de la próxima década.

Un herbicida y el cultivo tolerante desarrollados en conjunto Otra novedad es el desarrollo simultáneo de nuevas herramientas de protección de cultivos y eventos biotecnológicos.

En etapas iniciales, Bayer trabaja en su sexta generación de tolerancia a herbicidas, que incluiría tolerancia a Icafolin.

Por primera vez para la compañía, una nueva molécula herbicida y el correspondiente evento biotecnológico destinado a conferir tolerancia al cultivo están siendo desarrollados simultáneamente.

El propósito es llegar al productor con un sistema integral para el control de malezas que combine ambas tecnologías desde su concepción.

Biocombustibles y trigo híbrido, los nuevos horizontes La estrategia de investigación también busca abrir nuevos mercados.

Bayer desarrolla un portafolio de cultivos intermedios destinados a biocombustibles que incluye camelina, canola de invierno y CoverCress™. El objetivo es responder al crecimiento de la demanda mundial de biodiésel, diésel renovable y combustible sostenible de aviación (SAF).

La empresa estima que esos mercados prácticamente triplicarán su tamaño y alcanzarán los 40.000 millones de galones hacia 2040.

Al mismo tiempo, avanza con el objetivo de comercializar trigo híbrido en Europa y Norteamérica a comienzos de la década de 2030.

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La apuesta apunta a trasladar los beneficios de la hibridación a uno de los cultivos más importantes del planeta, con una superficie superior a 200 millones de hectáreas.

De esta manera, entre trigo híbrido, camelina, canola de invierno y CoverCress™, Bayer prevé ingresar simultáneamente en cuatro nuevos cultivos.

Un plan para crecer y mejorar la rentabilidad Todo este proceso se encuentra enmarcado en el Plan Estratégico a Cinco Años de Crop Science, presentado en 2025 para impulsar crecimiento, resiliencia y rentabilidad.

Según informó la compañía, la ejecución avanza de acuerdo con lo previsto y ya permitió reducir costos por alrededor de 400 millones de euros.

El objetivo es alcanzar una mejora de 1.000 millones de euros en el EBITDA antes de partidas especiales y llegar hacia finales de la década a un margen de EBITDA antes de partidas especiales ubicado en el rango medio del 20%.

Dentro de ese proceso, Bayer desinvirtió cinco ingredientes activos y discontinuó más de 100 formulaciones de protección de cultivos.

También avanzó en la reducción de inventarios, que hasta el momento alcanza los 500 millones de euros. Esa estrategia forma parte del objetivo de conseguir un flujo de caja operativo libre superior a los 3.000 millones de euros para 2029.

El plan apunta además a crecer por encima del mercado y generar más de 3.500 millones de euros en ventas incrementales, a tipo de cambio constante, hacia finales de la década.

Para conseguirlo, Bayer apuesta al lanzamiento anual de híbridos con alto potencial de rendimiento, una adopción más rápida de nuevas tecnologías, la expansión de su participación de mercado y el ingreso de tecnologías ya consolidadas en nuevos mercados de Asia, Europa, Medio Oriente y África.

En Protección de Cultivos, la estrategia incluye iniciativas comerciales adaptadas a cada mercado, reasignación de recursos hacia productos y regiones con mayores posibilidades de crecimiento y medidas de gestión del ciclo de vida. Entre ellas aparece la introducción de Convintro™ en Estados Unidos, Brasil y Canadá.

El esquema se completa con el modelo operativo Dynamic Shared Ownership, diseñado para agilizar la toma de decisiones y establecer responsabilidades más claras. Bayer considera que esta estructura también permitirá acelerar la adopción y escalabilidad de soluciones basadas en inteligencia artificial dentro de sus diferentes áreas.

“Nuestra estrategia de innovación y nuestro Plan Estratégico de cinco años se sustentan en la capacidad de ejecución”, resumió Santos, quien aseguró que la compañía busca liderar la industria mediante soluciones diferenciadas que respondan a las necesidades de los productores.