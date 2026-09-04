Bayer fortalece su vínculo con la región con capacitación, seguridad y oportunidades para jóvenes

> Bayer fortalece su vínculo con la región con capacitación, seguridad y oportunidades para jóvenes

Región

Bomberos de nueve localidades se capacitaron en la Planta María Eugenia, se puso en marcha una formación gratuita de Electricista Industrial que hasta ahora no existía en Rojas y estudiantes de la Escuela Técnica N°1 comenzaron sus prácticas profesionalizantes.

Bayer profundiza su trabajo junto a instituciones de Rojas y localidades de la región a través de una serie de iniciativas vinculadas con la capacitación, la seguridad y la formación para el mundo laboral.

Durante las últimas semanas, la compañía llevó adelante tres acciones que tienen como denominador común poner conocimientos, instalaciones y experiencia a disposición de la comunidad: 28 bomberos pertenecientes a nueve localidades participaron de un entrenamiento especializado en la Planta María Eugenia; se lanzó una capacitación gratuita de Electricista Industrial, una alternativa que hasta ahora no se ofrecía en Rojas; y estudiantes de la Escuela Técnica N°1 comenzaron una nueva edición de sus prácticas profesionalizantes dentro de la empresa.

Las propuestas forman parte de la vinculación que Bayer mantiene con instituciones educativas, organismos y organizaciones locales, particularmente en cuestiones relacionadas con seguridad, formación técnica y acompañamiento de jóvenes próximos a incorporarse al mundo laboral.

La compañía lleva más de 30 años vinculada con Rojas a través de la Planta María Eugenia y busca que esa presencia trascienda específicamente la actividad productiva.

“Bayer es parte de Rojas desde hace más de 30 años, y eso significa estar cerca, escuchar y trabajar junto a quienes todos los días hacen crecer esta ciudad. Nuestro aporte va mucho más allá de la producción de semillas: compartimos conocimientos, generamos oportunidades de formación y ponemos nuestras capacidades al servicio de nuestros vecinos. De esta manera, buscamos seguir aportando valor al lugar donde estamos presentes”, señaló Jorgelina Cárcova, líder de la Planta María Eugenia de Bayer Crop Science.

Bomberos de nueve localidades, en María Eugenia Una de las iniciativas tuvo como protagonistas a los cuerpos de bomberos de la región.

El Centro de Entrenamiento de la Brigada de María Eugenia fue escenario de una jornada especializada en rescate y búsqueda en espacios confinados, de la que participaron 28 bomberos y representantes provenientes de Rojas, El Socorro, Carabelas, Colón, Arribeños, Ascensión, Rafael Obligado, Ferré y General Arenales.

La presencia de efectivos de El Socorro y Colón le otorgó además una vinculación directa con el área de influencia de Pergamino.

Durante la jornada se desarrollaron diferentes ejercicios prácticos destinados a mejorar la preparación y capacidad de respuesta de los servidores públicos ante emergencias producidas en espacios confinados y entornos industriales, dos escenarios que requieren conocimientos, procedimientos y entrenamiento específicos.

La actividad estuvo conducida por integrantes de la Brigada de María Eugenia: Lionel Daletto, Leandro Laconga, Ariel Tononi, Fabricio Furiasse, Mariana Hafford e Ignacio Gallo, quienes aportaron su experiencia y estuvieron a cargo de las diferentes instancias del entrenamiento.

De esta manera, equipamiento, instalaciones y conocimientos especializados desarrollados dentro de la planta fueron puestos a disposición de los cuerpos de bomberos que tienen a su cargo una tarea fundamental ante situaciones de emergencia en las distintas comunidades de la zona.

Una nueva capacitación con salida laboral El segundo eje está relacionado directamente con la formación para el trabajo y surgió a partir de la identificación de una necesidad que existía en Rojas: ampliar las posibilidades de capacitación en electricidad industrial.

A partir del trabajo conjunto de los equipos de Ingeniería y Mantenimiento de Bayer con instituciones educativas y organismos locales, se creó un curso gratuito de Electricista Industrial, que fue presentado oficialmente el pasado 21 de agosto.

La capacitación se dictará sin costo en la Escuela Técnica N°1 de Rojas a través del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL) de la provincia de Buenos Aires.

La propuesta permitirá a los participantes incorporar conocimientos técnicos y herramientas específicas para desenvolverse de manera más segura frente a los riesgos eléctricos existentes en ámbitos industriales.

Además de aportar conocimientos específicos, la puesta en funcionamiento del curso significa ampliar la oferta de formación disponible en la ciudad con una especialidad que hasta el momento no se brindaba en Rojas.

Seguí leyendo Región Bomberos de Ramallo refuerzan su preparación ante una posible emergencia hídrica

La iniciativa busca así acercar una alternativa concreta a quienes pretenden adquirir herramientas relacionadas con el mundo del trabajo y responder, al mismo tiempo, a necesidades existentes dentro de la actividad productiva e industrial de la región.

De la Escuela Técnica a una planta industrial La tercera iniciativa tiene como protagonistas a estudiantes de la Escuela Técnica N°1 y da continuidad a una experiencia que Bayer desarrolla desde hace varios años en Rojas.

Se trata de las prácticas profesionalizantes, mediante las cuales alumnos de distintas especialidades tienen la posibilidad de trasladar los conocimientos adquiridos en las aulas a un entorno laboral real.

Este año participan jóvenes pertenecientes a las orientaciones de Electromecánica, Informática y Maestro Mayor de Obra.

Los estudiantes realizan sus prácticas en diferentes sectores de la compañía: Soporte Técnico de Campo, Soporte Técnico de Infraestructura, Data Intelligence y Mantenimiento de la Planta María Eugenia.

Durante su paso por Bayer se incorporan a proyectos y actividades vinculados con mantenimiento, mejora de procesos, digitalización, gestión de información, relevamientos técnicos y soporte operativo.

Las tareas son desarrolladas con el acompañamiento de profesionales de la compañía, de manera que los alumnos no solamente puedan aplicar conocimientos técnicos sino también experimentar las dinámicas propias de una organización industrial.

La experiencia les permite conocer el funcionamiento cotidiano de una planta, relacionarse y trabajar con profesionales de distintas especialidades y comenzar a desarrollar competencias que posteriormente serán importantes para su inserción laboral.

Un vínculo que trasciende la producción Las tres experiencias parten de necesidades y públicos diferentes, pero confluyen en una misma estrategia de vinculación con la comunidad.

Por un lado, la capacitación de quienes tienen la responsabilidad de intervenir ante emergencias; por otro, la creación de una alternativa de formación técnica que Rojas todavía no tenía; y finalmente, el acompañamiento a estudiantes que se encuentran transitando sus últimos pasos educativos antes de ingresar al mercado laboral.

En los tres casos existe además un trabajo articulado con organizaciones e instituciones locales.

La intención de Bayer es que los conocimientos, la infraestructura y la experiencia acumulados en la Planta María Eugenia puedan generar también un impacto fuera del establecimiento industrial y contribuir a fortalecer las capacidades existentes en Rojas y su zona de influencia.

La compañía entiende esta articulación como parte de una presencia territorial que lleva más de tres décadas y que busca generar valor más allá de su actividad central vinculada con la producción de semillas.

Así, seguridad, capacitación técnica y primeras experiencias laborales aparecen como tres caminos diferentes para un mismo objetivo: aprovechar capacidades ya instaladas para generar oportunidades concretas en las comunidades donde la empresa desarrolla sus actividades.