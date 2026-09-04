Bomberos de Ramallo refuerzan su preparación ante una posible emergencia hídrica

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El cuartel inició una capacitación en rescate acuático y trabaja en la incorporación de una embarcación y equipamiento específico.

Ante la posibilidad de lluvias intensas y una crecida significativa del río Paraná, los Bomberos Voluntarios de Ramallo comenzaron una capacitación específica en rescate acuático. La iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta del cuartel y anticiparse a un eventual escenario de emergencia que demande evacuaciones y asistencia a vecinos.

Capacitación en rescate acuático para Bomberos de Ramallo La formación contempla clases teóricas y prácticas y continuará durante los próximos días con la participación de especialistas nacionales y regionales. El objetivo es preparar al personal para intervenir en situaciones vinculadas con el agua, una tarea que no forma parte de las emergencias habituales que atiende el cuartel.

Desde Bomberos explicaron que la preparación apunta a contar con personal capacitado para actuar rápidamente ante una eventual crecida del río o lluvias de gran intensidad. La anticipación es considerada clave para reducir los tiempos de respuesta y asistir a las familias que pudieran encontrarse en sectores afectados.

Evacuación de vecinos y trabajo conjunto con el Municipio El segundo jefe del cuartel, Emanuel Andolfi, señaló que, ante una eventual emergencia hídrica, una de las principales funciones de los bomberos sería evacuar a los vecinos de las zonas comprometidas y trasladarlos hacia lugares seguros.

En ese sentido, también se avanza en la coordinación con distintos organismos y sectores. El trabajo incluye al Municipio, Obras Públicas, Prefectura y empresas de energía, con el propósito de establecer una respuesta conjunta frente a un posible escenario de emergencia.

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Bomberos proyectan sumar una embarcación y nuevo equipamiento Además de la capacitación, la comisión directiva del cuartel analiza la adquisición de una embarcación para reforzar las tareas de rescate. La incorporación de este recurso permitiría ampliar las posibilidades de intervención en zonas afectadas por una eventual inundación o crecida.

El equipamiento previsto incluye chalecos salvavidas, trajes de neopreno, cascos, guantes y otros elementos necesarios para desarrollar operaciones de rescate acuático con mayores condiciones de seguridad.