Política

Pareja: "Mi responsabilidad como presidente del partido en la PBA es hacer todo el esfuerzo para unir posiciones".

“Estamos encaminados a gobernar la provincia de Buenos Aires”, aseguró durante el acto el presidente del partido en la PBA, Sebastián Pareja. Participaron los diputados bonaerenses Analía Corvino y Pablo Morillo, el senador Gonzalo Cabezas, el coordinador seccional y dirigente pergaminense Ezequiel Saccani, concejales y referentes libertarios de distintos municipios.

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires inauguró este sábado una nueva sede partidaria en San Pedro, en el marco de un encuentro que reunió legisladores provinciales, concejales, coordinadores y referentes de distintos municipios de la Segunda Sección Electoral, con el objetivo de fortalecer la organización territorial y coordinar el trabajo del espacio en la región.

La jornada fue encabezada por el diputado nacional y presidente del partido en la PBA, Sebastián Pareja, y contó con la participación de los diputados provinciales Analía Corvino y Pablo Morillo, el senador Gonzalo Cabezas y el pergaminense Ezequiel Saccani, coordinador de La Libertad Avanza en la Segunda Sección Electoral, quien desarrolla tareas de articulación política entre los quince distritos de la región.

Durante el encuentro, los dirigentes analizaron la situación política de los distintos distritos. La actividad fue parte de una recorrida territorial que incluyó Tigre y Bahía Blanca, esta última junto al presidente Javier Milei.

“Estamos encaminados no solo a gobernar la provincia de Buenos Aires y a ganar la Segunda Sección Electoral, sino también a gobernar San Pedro. Vemos una voluntad muy grande de tener presencia, de crecer y de construir un espacio que pueda ofrecer una alternativa de gobierno en cada localidad. Ustedes son el brazo extendido de nuestro Presidente de la Nación”, sostuvo Pareja.

“Mi responsabilidad como presidente del partido en la PBA es hacer todo el esfuerzo para unir posiciones, para que el equipo sea coherente y para que tengamos una propuesta de gobierno de cara al vecino”, afirmó. Pareja también señaló que “el desarrollo de la Provincia resulta determinante para el futuro del país” e insistió en que “el Senado bonaerense no cumple ninguna función. No tiene sentido tener dos Cámaras, una de las cuales tuvo solamente tres sesiones. Es una vergüenza”.

Por su parte, el senador por la cuarta sección, Gonzalo Cabezas, dijo: “Este encuentro me deja una sensación absolutamente positiva, que esté aquí toda la representación de la segunda sección electoral, la verdad que alienta, sobre todo por el nivel de personas y dirigentes que hemos logrado reunir. Las perspectivas son las mejores para las elecciones del año que viene”.

En tanto, la diputada Analía Corvino, de la segunda sección, cerró: “Fue un gran encuentro, con mucha convocatoria. Se nota muy comprometidos a los equipos y siempre quieren escucharlo a Sebastián, que es nuestro referente y conductor en la Provincia. Queremos ganar en la PBA y seguir acompañando el proyecto de nuestro Presidente”.

Saccani destacó la necesidad de fortalecer una propuesta centrada en las demandas de los vecinos: “Tenemos la responsabilidad de construir una alternativa que dé respuestas a los problemas de los bonaerenses. Las dificultades en salud, educación y seguridad, la carga de impuestos y la falta de infraestructura afectan la vida cotidiana de nuestros vecinos. Por eso necesitamos trabajar con generosidad y poner las necesidades de la gente por encima de cualquier interés personal”.