Fernando Espinoza recorrió el interior bonaerense y llamó a "construir una planificación estratégica" para el campo y la industria argentina junto a Axel Kicillof

Política

Gestión municipal, visitas educativas y productivas, cercanía con la comunidad y un plenario del MDF fueron los ejes de la agenda del presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que visitó las ciudades de Chivilcoy, Alberti, Mechita y Bragado.

"El interior bonaerense presenta grandes dificultades económicas, sociales y de infraestructura por el abandono y las políticas de ajuste del Gobierno nacional". Bajo esa consigna, el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recorrió diferentes localidades de la provincia, en la Cuarta y Sexta Sección Electoral, donde mantuvo encuentros con intendentes, empresarios, productores, comerciantes y referentes de las economías regionales, con el objetivo de conocer de primera mano las principales problemáticas que atraviesan los distintos sectores productivos. Advirtió sobre la situación de las PyMEs, los productores rurales, el sector agropecuario, y reclamó un Estado presente y eficiente para acompañar a los jóvenes y familias de la región.

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Durante la recorrida por el interior de la provincia de Buenos Aires, que concluyó en un multitudinario Plenario del Movimiento Derecho al Futuro en Coronel Suárez, Fernando Espinoza destacó el potencial de las economías regionales y planteó la necesidad de construir una planificación estratégica para el desarrollo del país. En ese sentido, Fernando Espinoza expresó: “Estuvimos en Chivilcoy, en Bragado y en Alberti, donde fuimos a visitar la Escuela Agraria N°1, conversamos con los docentes, con las alumnas y alumnos. Nos contaban que algunas chicas y chicos deben hacer 150 kilómetros para volver a su casa, entonces de lunes a viernes se quedan a dormir en el establecimiento, que les brinda residencia. Ahí pudimos ver claramente lo que nos va a sacar adelante, a la Argentina y a los argentinos: tiene que haber una gran inversión en educación y hay que generar empleo, es la única forma.”, y agregó: “Los chicos terminan la escuela y muchas veces no se pueden quedar a estudiar en su lugar porque no hay facultades, se tienen que ir a otras ciudades y ya no vuelven. No hay jóvenes en el interior, porque no les damos posibilidades”.

“En Mechita aprendí claramente que no hay una Argentina posible sin ferrocarriles para sacar la producción del sur bonaerense y del oeste. Desde el campo, el transporte hacia el tren, y desde el tren el transporte hacia los puertos, y desde los puertos el transporte en barco. Eso es volver a tener una Argentina con planificación estratégica”, resaltó Fernando Espinoza.



Con respecto a las dificultades que le transmitió la comunidad de Bragado, Fernando Espinoza profundizó sobre el problema de los pequeños y medianos productores rurales de nuestras economías regionales: “Perdieron el 50% de la rentabilidad, prácticamente lo que aumentaron, el gasoil, los insumos, los fertilizantes. Los únicos que ganan hoy en el campo son los acopiadores”.

