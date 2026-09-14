San Pedro: Continúan los operativos de descacharreo y prevención del dengue en los barrios

> San Pedro: Continúan los operativos de descacharreo y prevención del dengue en los barrios

Región

Los equipos de salud recorren distintos barrios con tareas de descacharreo y concientización para reducir los criaderos del mosquito del dengue.

14 de septiembre de 2026 a las 09:10 a. m.

14 de septiembre de 2026 a las 09:10 a. m.

Los equipos de salud continúan con los operativos de descacharreo y prevención del dengue en distintos barrios de San Pedro, mediante recorridas casa por casa y acciones de concientización. Las tareas buscan reducir la presencia de recipientes que acumulen agua y puedan convertirse en criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad.

Operativos de descacharreo casa por casa Las acciones son desarrolladas por personal de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y del área de Salud Comunitaria de la Región Sanitaria IV, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Durante las recorridas, los equipos ingresan en contacto con los vecinos para identificar posibles elementos que puedan favorecer la reproducción del mosquito y brindar información sobre las medidas necesarias para prevenir la aparición de criaderos.

Los barrios donde se realizan las tareas Los operativos preventivos fueron llevados adelante por los equipos de los centros de salud del CIC, Villa Igoillo, Depietri, Dáligaic Piogonac y Arco Iris.

Las jornadas también cuentan con el acompañamiento de estudiantes de la Carrera de Enfermería, que participan de las recorridas y de las actividades de promoción y concientización sanitaria en los distintos sectores de la ciudad.

Seguí leyendo Región Juegos Bonaerenses: San Pedro se destacó en la etapa interregional de Cultura

Cómo prevenir los criaderos del mosquito del dengue Desde los equipos de salud remarcaron la importancia de eliminar o dar vuelta recipientes que puedan acumular agua estancada, tanto dentro de las viviendas como en patios, terrazas y otros espacios al aire libre.

La prevención constituye una de las principales herramientas para reducir la proliferación del mosquito transmisor del dengue. En este marco, las tareas territoriales buscan reforzar el compromiso de los vecinos y promover hábitos que permitan mantener los hogares libres de posibles criaderos.