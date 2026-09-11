Juegos Bonaerenses: San Pedro se destacó en la etapa interregional de Cultura

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Región

La delegación sampedrina logró cuatro primeros puestos y varios podios en disciplinas artísticas y culturales durante la etapa interregional.

11 de septiembre de 2026 a las 07:18 p. m.

11 de septiembre de 2026 a las 07:18 p. m.

La delegación de la ciudad de San Pedro tuvo una destacada participación en la etapa interregional de Cultura de los Juegos Bonaerenses, con representantes que lograron primeros, segundos y terceros puestos en disciplinas como danzas folclóricas, canto, literatura, artes plásticas, fotografía y cocina.

San Pedro logró cuatro primeros puestos en Cultura Entre los resultados más destacados se encuentran los cuatro primeros puestos obtenidos por representantes de San Pedro. En Danzas Folclóricas Sub 15, la pareja integrada por Narela Morales y Benicio Franco, bajo la conducción del profesor Agustín Rivarola, alcanzó el primer lugar.

También obtuvo el máximo reconocimiento Aluminé Cardozo, en la categoría Solista Vocal PCD. En Videominuto, el primer puesto fue para Salvador Pintos Sigismundi, mientras que Mercedes Ramallo se consagró ganadora en Literatura Cuento Sub 15, con la orientación de la profesora Marina Girándola.

Los resultados reflejan la variedad de disciplinas en las que participaron jóvenes y adultos sampedrinos, con propuestas que combinaron expresiones artísticas, creatividad y producción cultural.

Los sampedrinos también obtuvieron segundos puestos La delegación de San Pedro sumó además importantes segundos puestos en distintas disciplinas. En Artes Plásticas, Valentino Bardallo obtuvo el segundo lugar en Objeto Artístico Juveniles, acompañado por el profesor Claudio Bardallo.

En Dibujo Sub 18, el segundo puesto fue para Ulises Albornoz Raptis, junto a la profesora Laura Raptis, mientras que Priscila Malacrida Greco consiguió la misma posición en Pintura Sub 15, con la profesora Graciela Armengol.

También alcanzó el segundo lugar Francesca Gelabert, en Cocineros Bonaerenses Sub 15 Postre. Por su parte, Felipe Bagnolo completó el destacado desempeño sampedrino con un tercer puesto en Fotografía Juveniles, acompañado por el profesor Juan Segundo More.

Amplia participación de representantes de San Pedro La presencia de San Pedro en esta instancia de los Juegos Bonaerenses también incluyó a numerosos representantes que participaron en diferentes categorías y disciplinas culturales.

En Malambo Sub 18 compitió Luisina Rodríguez, con el profesor Agustín Rivarola; en Solista Vocal participaron Luisana Corbalán, Juliana Ríos y Juan Carlos Juárez, en las categorías Sub 15, Sub 18 y Adultos, respectivamente.

La delegación se completó con Elida Mamberto en Fotografía Adultos; Virginia González en Cuento Sub 18; Nilda Lenticchia en Cuento Adultos; Mirta Ferrari en Poesía Adultos; Brisa Fernández en Plato Principal Sub 18, con el profesor Diego San Hilario; y Olivia Pérez Camilletti en Postre Sub 18.

También participaron Nehemías Zarate en Dibujo Sub 15, acompañado por la profesora Natalia Claverini; Claudio Hernández en Pintura Adultos; y Bernardino Benincasa en Pintura PCD, con la profesora Silvana Brambilla.