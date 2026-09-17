A cinco años de su partida, Carlos Mosca sigue presente en el recuerdo de su familia y de Pergamino

> A cinco años de su partida, Carlos Mosca sigue presente en el recuerdo de su familia y de Pergamino

Pergamino

Su hija Fabiana lo recordó con un emotivo mensaje en las redes sociales, en el que rescató al hombre que existía detrás del abogado y dirigente político. Fue una figura de extensa trayectoria pública, cuyo legado permanece ligado a la historia institucional de nuestra ciudad.

17 de septiembre de 2026 a las 11:34 a. m.

17 de septiembre de 2026 a las 11:34 a. m.

Hay personas cuya ausencia se mide en años, pero cuya presencia permanece en los gestos, las enseñanzas y los recuerdos de quienes compartieron su vida. Este miércoles 16 de septiembre se cumplieron cinco años del fallecimiento del doctor Carlos Miguel Ángel Mosca, reconocido abogado y dirigente político pergaminense, y su hija Fabiana eligió recordarlo con un mensaje que trascendió la evocación de su trayectoria pública para detenerse en aquello que solo puede contar una hija: el hombre detrás de los cargos, las responsabilidades y los reconocimientos.

Mosca falleció el 16 de septiembre de 2021, a los 87 años. Su partida provocó numerosas expresiones de pesar en los ámbitos político, judicial y social de Pergamino, donde había desarrollado una extensa actividad profesional e institucional.

Cinco años después, las palabras de Fabiana permiten recuperar una dimensión más íntima de su figura y recordar que detrás del dirigente existía un padre de familia numerosa, un abuelo, un bisabuelo y un hombre que disfrutaba de las cosas sencillas de la vida.

El hombre detrás del dirigente En su publicación, Fabiana recordó que su padre provenía de una familia de tradición radical y que llevaba la política en la sangre. Pero enseguida se apartó de la biografía conocida para reconstruir al hombre que disfrutaba de estar con su familia y sus amigos, jugar al tenis, sacar fotografías y escribir.

Lo describió como alguien aventurero, sociable y particularmente afecto a conversar. Una simple salida para hacer un mandado podía transformarse en un recorrido de varias horas porque siempre encontraba a alguien con quien detenerse a hablar.

También evocó las contradicciones propias de la vida familiar. Las obligaciones profesionales y políticas muchas veces lo mantenían ausente, pero eso no impedía que encontrara tiempo para llevar a sus hijos a misa, acompañarlos a la escuela, prepararles el desayuno o llevarlos al club y a su estudio.

Fabiana no construyó un recuerdo idealizado. Reconoció que su padre era rígido y exigente, y que entre ambos existieron diferencias. Sin embargo, con el paso del tiempo comprendió que, más allá de las discusiones, siempre quedaba abierta la posibilidad del diálogo.

Esa sinceridad le otorga al homenaje una profundidad particular: no se trata solamente de recordar a un padre querido, sino de reconocerlo en toda su dimensión humana.

Una trayectoria vinculada a la democracia Carlos Mosca había nacido en Pergamino el 31 de julio de 1934. Abogado de profesión, desarrolló una extensa militancia en la Unión Cívica Radical, partido al que estuvo vinculado desde sus años universitarios.

Fue concejal de Pergamino en 1963 y 1973, senador provincial entre 1983 y 1987 y diputado nacional entre 1987 y 1991. Integró el Movimiento de Renovación y Cambio, espacio del radicalismo impulsado por Raúl Alfonsín.

Su trayectoria también quedó vinculada a la creación del Departamento Judicial Pergamino-Colón, una conquista institucional de enorme importancia para la región, concretada durante el período de recuperación democrática.

En diciembre de 2012, el Concejo Deliberante lo distinguió como Ciudadano Honorario de Pergamino, en reconocimiento a su trayectoria.

Su interés por la historia política también encontró expresión en la escritura. Fue autor de obras dedicadas a Enrique Mosca y Raúl Borrás, figuras de la tradición radical.

Los valores que permanecen Entre los recuerdos compartidos por Fabiana aparece una enseñanza que sintetiza buena parte del legado familiar de su padre:

Seguí leyendo Cultura 256 Dance Studio brilló en una selectiva y obtuvo el pase a una final internacional

"Nadie te va a quitar lo que tengas en la cabeza".

Era su manera de transmitir la importancia del estudio, junto con la responsabilidad, el trabajo y el esfuerzo como herramientas para construir el propio camino.

Su hija reconoció que esos valores fueron fundamentales para afrontar las dificultades que le presentó la vida y que hoy puede identificarlos también en sus hijos y en las nuevas generaciones de la familia.

Hay, además, una herencia que va más allá de las enseñanzas. Fabiana reconoce que se parece físicamente a su padre y que probablemente también haya recibido de él parte de su carácter, su necesidad de mantenerse activa y su disposición a asumir responsabilidades.

En definitiva, descubrió que mucho de aquello que admiraba, discutía o aprendía de su padre sigue formando parte de su propia identidad.

El recuerdo Al cumplirse este quinto aniversario, se recuerda a Carlos Mosca como una figura cuya trayectoria forma parte de la historia política e institucional de Pergamino.

Seguí leyendo Pergamino Novena y celebración en Pergamino en honor a la Virgen del Rosario de San Nicolás

Su paso por el Concejo Deliberante, la Legislatura bonaerense y el Congreso Nacional, así como su participación en acontecimientos relevantes para el desarrollo judicial de la región, constituyen capítulos de una vida dedicada a la actividad profesional y pública.

Pero el testimonio de Fabiana invita a completar esa semblanza con una mirada diferente: la del hombre que encontraba tiempo para conversar, que disfrutaba de sus nietos y bisnietos, que escribía, fotografiaba y transmitía a sus hijos la importancia del conocimiento y del esfuerzo.

Su hija cerró el homenaje con una reflexión que expresa el sentido profundo de la memoria familiar:

"Cinco años después, lo sigo encontrando en muchas de las cosas que somos. Y eso también es una forma de que alguien siga estando".