La Cámara de Comercio Italiana busca abrir nuevas oportunidades para las empresas de Pergamino

> La Cámara de Comercio Italiana busca abrir nuevas oportunidades para las empresas de Pergamino

Pergamino

Gustavo Micatrotta, director general de la entidad con sede en Rosario, se reunió con empresarios y comerciantes locales. Explicó cómo funciona la institución, destacó las posibilidades de vinculación con Italia y aseguró que sus servicios están abiertos a empresas de cualquier tamaño y actividad.

16 de septiembre de 2026 a las 04:20 p. m.

16 de septiembre de 2026 a las 04:20 p. m.

La posibilidad de acceder a nuevos mercados, establecer contactos comerciales, incorporar tecnología y participar de misiones empresariales internacionales fue el eje de un encuentro desarrollado este miércoles en Pergamino, con la presencia de Gustavo Micatrotta, director general de la Cámara de Comercio Italiana en Argentina, sede Rosario.

La actividad, convocada por la facilitadora local Lidia Piatti, reunió a empresarios, comerciantes y emprendedores de la ciudad interesados en conocer las herramientas que ofrece la institución para establecer vínculos con Italia y explorar nuevas oportunidades de negocios.

En diálogo con LA OPINIÓN, Micatrotta explicó el funcionamiento de la Cámara, detalló algunas de las iniciativas que se encuentran en marcha y destacó el renovado interés de empresas italianas por ingresar al mercado argentino.

Una puerta de entrada al mundo Uno de los primeros conceptos que buscó aclarar Micatrotta fue la naturaleza de la institución y el alcance de sus actividades, ante el desconocimiento que todavía existe sobre sus funciones.

Según explicó, la Cámara forma parte del denominado Sistema Italia, una red internacional que cuenta con 67 oficinas distribuidas en distintos países y que trabaja siguiendo los lineamientos del Gobierno italiano, a través del ministerio competente en materia empresarial y desarrollo económico.

En Argentina, el sistema cuenta con cámaras en Buenos Aires y Rosario. Pergamino se encuentra dentro del área de influencia de esta última, por lo que las empresas y organizaciones de la ciudad pueden acceder a sus programas y servicios.

"Básicamente nos ocupamos de la internacionalización", sintetizó Micatrotta.

Esa tarea comprende la organización de misiones comerciales, la participación en ferias internacionales, el desarrollo de rondas de negocios y distintas actividades de formación e información destinadas a facilitar el intercambio entre empresas argentinas e italianas.

La Cámara actúa, de esta manera, como un puente entre ambos mercados, ayudando a identificar oportunidades, establecer contactos y vincular empresas con potenciales socios comerciales.

No es necesario ser una gran empresa ni tener origen italiano Uno de los aspectos más relevantes de la entrevista fue la aclaración sobre quiénes pueden recurrir a la institución.

Micatrotta fue categórico al señalar que no existen requisitos particulares relacionados con el tamaño, el rubro o el origen de las empresas interesadas.

"A la Cámara puede venir todo tipo de empresa, no hay un requisito en particular", afirmó.

Para ilustrar la amplitud de ese universo, mencionó que reciben consultas tanto de pequeños productores familiares de miel como de establecimientos metalúrgicos y fabricantes de maquinaria agrícola.

La tarea de la institución consiste en identificar las necesidades de cada interesado y procurar vincularlo con una contraparte adecuada en Italia.

Tampoco es necesario que la empresa tenga capitales italianos o que sus propietarios pertenezcan a esa colectividad.

"La Cámara es de todos y para todos", remarcó Micatrotta, quien explicó que el sistema funciona en numerosos países donde empresarios locales recurren a estas instituciones para establecer relaciones comerciales con Italia.

El vínculo, además, es de doble vía: permite tanto que una empresa argentina busque oportunidades en el mercado italiano como que una firma de Italia encuentre representantes, distribuidores o socios comerciales en nuestro país.

Esta característica resulta especialmente significativa para el entramado productivo de Pergamino, integrado por empresas industriales, agropecuarias, comerciales y de servicios de diferentes dimensiones.

Misiones comerciales: de la panificación a la gestión municipal Las misiones comerciales constituyen históricamente una de las principales actividades de la Cámara y continúan ocupando un lugar central en su agenda.

Micatrotta explicó que actualmente se encuentran trabajando en diferentes propuestas orientadas a sectores específicos.

Una de ellas se denomina "El Arte Blanco" y está dirigida al sector de la panificación, con especial atención a las maquinarias, los procesos productivos y las actividades vinculadas con esta industria.

La iniciativa busca acercar a los participantes a la experiencia italiana en un rubro que cuenta con una importante tradición tecnológica y productiva.

Otra de las misiones está orientada al cooperativismo y contempla un viaje a Italia para conocer experiencias, incorporar conocimientos y acceder a instancias de formación relacionadas con la organización y el funcionamiento de las cooperativas.

Paralelamente, la institución trabaja en una propuesta destinada a presidentes comunales e intendentes, con el objetivo de conocer modelos de gestión de municipios y comunas italianas.

Seguí leyendo Pergamino Pergamino: 11 escuelas continuarán con el programa para fortalecer la escritura y lectura en la secundaria

La agenda también incluye iniciativas de vinculación con una universidad de Italia, además de numerosas actividades que surgen a partir de las consultas y necesidades que plantean cotidianamente las empresas.

Micatrotta destacó que la dinámica de trabajo no se limita a programas previamente establecidos, sino que también contempla la atención de requerimientos particulares y la búsqueda de respuestas para proyectos específicos.

Pergamino, en la agenda de vinculación internacional La visita de este miércoles respondió precisamente a la intención de extender esas posibilidades hacia el entramado empresarial e institucional de Pergamino.

A partir de la convocatoria realizada por Lidia Piatti, Micatrotta llegó a la ciudad para presentar las herramientas disponibles, escuchar inquietudes y generar nuevos contactos.

El director general explicó que la intención es promover un mayor movimiento en diferentes ámbitos, no solamente en el sector empresarial, sino también en los espacios político-institucionales y universitarios.

En este último punto, destacó las oportunidades que pueden surgir a partir de la vinculación educativa con Italia.

Señaló que numerosos jóvenes de Pergamino se trasladan a Rosario para cursar estudios superiores y consideró importante que también conozcan las alternativas de formación que pueden abrirse mediante acuerdos y contactos con instituciones italianas.

El encuentro tuvo, por lo tanto, un propósito inicial de acercamiento: presentar la Cámara, explicar su funcionamiento y escuchar las necesidades de los actores locales para identificar posibles líneas de trabajo.

Empresas italianas buscan representantes y distribuidores Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la coyuntura económica argentina y su impacto sobre las relaciones comerciales con Italia.

Micatrotta manifestó una visión favorable sobre el momento que atraviesa el país desde la perspectiva de los potenciales inversores externos.

Según su interpretación, el ordenamiento macroeconómico y las políticas de apertura generan condiciones de mayor confianza para las empresas extranjeras interesadas en desarrollar negocios en Argentina.

Como ejemplo de las oportunidades de inversión mencionó el sector energético y el desarrollo de Vaca Muerta.

Seguí leyendo Pergamino Pergamino recibe la primavera con música, feria y una tarde pensada para los jóvenes

Más allá de esa apreciación sobre el escenario general, el directivo aseguró que desde la Cámara ya observan manifestaciones concretas del interés empresarial italiano.

En particular, señaló que numerosas firmas están buscando representantes y distribuidores para volver a ingresar al mercado argentino.

Ese movimiento comprende diferentes productos, maquinarias y tecnologías, y abre posibilidades tanto para empresas que buscan incorporar equipamiento como para aquellas interesadas en establecer acuerdos de representación comercial.

También mencionó la existencia de parques industriales que están ofreciendo espacios para la eventual radicación de empresas italianas.

De acuerdo con Micatrotta, estas situaciones reflejan un mayor interés por explorar oportunidades de negocios en el país, aunque cada iniciativa requiere posteriormente avanzar en contactos y negociaciones específicas.

Un vínculo que puede transformarse en oportunidades concretas La presencia de la Cámara de Comercio Italiana en Pergamino representa una instancia de acercamiento entre el entramado productivo local y una red internacional de contactos empresariales, institucionales y académicos.

El mensaje que Micatrotta procuró transmitir durante su visita fue que esas herramientas no están reservadas a las grandes compañías ni a las firmas vinculadas históricamente con la colectividad italiana.

Desde un pequeño emprendimiento familiar hasta una industria consolidada pueden recurrir a la institución para plantear sus necesidades, explorar posibilidades comerciales o participar de actividades de internacionalización.

La reunión convocada por Lidia Piatti constituyó así un primer espacio de intercambio destinado a dar a conocer esas alternativas y recoger las inquietudes de los participantes.