Pergamino: 11 escuelas continuarán con el programa para fortalecer la escritura y lectura en la secundaria

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Pergamino

El Programa de Fortalecimiento del Tramo de Inicio Acompañado (FoTIA) continuará hasta el 31 de octubre. La iniciativa está destinada a estudiantes de primer año que presentan dificultades en lectura y escritura . En Pergamino alcanza a 11 escuelas secundarias, con 55 módulos asignados.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires decidió extender hasta el 31 de octubre de 2026 el Programa de Fortalecimiento del Tramo de Inicio Acompañado (FoTIA), una propuesta que comenzó a implementarse este año con el objetivo de acompañar a estudiantes que ingresan al nivel secundario y presentan dificultades en sus prácticas de lectura y escritura.

La prórroga fue oficializada a través de la Resolución N° 4586-DGCYE-2026, mediante la cual la Provincia dispuso la continuidad de las acciones pedagógicas que se vienen desarrollando en las escuelas secundarias de gestión estatal y privada.

La medida alcanza también a los denominados Módulos Presenciales de Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas (FORTE) y permite extender las designaciones de los docentes que tienen a su cargo las actividades previstas por el programa.

En este primer año de implementación, Educación planteó la necesidad de sostener y profundizar el acompañamiento a quienes atraviesan dificultades al momento de enfrentarse con situaciones de escritura por sí mismos, con intervenciones sistemáticas que permitan trabajar sobre los problemas detectados y favorecer mayores niveles de autonomía.

El programa también se desarrolla en Pergamino La iniciativa tiene presencia en el distrito y alcanza a 11 establecimientos educativos de Pergamino, de acuerdo con la información brindada desde la Jefatura de Inspección.

Las escuelas que participan del FoTIA son la Escuela Secundaria Nº 2, Nº 4, Nº 7, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 14, Nº 15, Nº 17, Nº 18 y Nº 20.

Para el desarrollo de las propuestas pedagógicas en estos establecimientos fueron asignados 55 módulos, que permiten sostener el trabajo específico con los alumnos que fueron identificados a partir de las evaluaciones realizadas al comienzo del ciclo lectivo.

Una transición que requiere acompañamiento El FoTIA fue puesto en marcha en mayo, luego de que las evaluaciones de escritura realizadas a estudiantes que comenzaban primer año permitieran detectar distintas dificultades.

El diagnóstico permitió advertir que, para algunos alumnos, el paso de la escuela primaria a la secundaria requiere un acompañamiento pedagógico específico. La propuesta apunta precisamente a intervenir durante ese tramo inicial para favorecer la inserción y el tránsito por el nuevo nivel educativo.

La Provincia define al programa como una acción destinada al fortalecimiento de las trayectorias educativas, mediante propuestas pedagógicas que acompañen de manera continua a los estudiantes y contemplen los recorridos particulares de cada uno.

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En este sentido, los grupos son organizados dentro de un dispositivo específico a cargo de maestras y maestros especialmente designados para desarrollar propuestas de enseñanza centradas en la comprensión del sistema de escritura y en la posibilidad de avanzar en los procesos de aprendizaje.

Más tiempo para profundizar el trabajo La extensión responde a la necesidad de consolidar las acciones desarrolladas durante la primera etapa del programa.

Originalmente, las designaciones docentes estaban previstas entre el 26 de mayo y el 25 de septiembre. Con la nueva resolución, quienes ya se encuentran trabajando en el FoTIA podrán continuar hasta el 31 de octubre, mientras que también podrán realizarse nuevas designaciones cuando existan módulos vacantes.

La continuidad permitirá profundizar el trabajo que comenzó durante los primeros meses, especialmente en aspectos relacionados con la revisión ortográfica y, cuando resulte necesario, con contenidos vinculados al propio sistema de escritura.

La segunda etapa también contempla avanzar hacia la producción de textos de mayor extensión, con el propósito de acompañar a los estudiantes en la adquisición progresiva de autonomía para planificar, escribir y revisar producciones de mayor complejidad.

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De la revisión de palabras a textos más extensos Entre las actividades previstas aparece también el trabajo a partir de textos literarios. En esta etapa, los estudiantes abordarán la lectura de “Teseo y el Minotauro”, que funcionará como uno de los materiales para desarrollar las propuestas de enseñanza.

El objetivo no se limita a corregir errores puntuales, sino a generar situaciones de aprendizaje que permitan a los alumnos reflexionar sobre sus propias escrituras, revisar sus producciones y avanzar en el dominio de herramientas necesarias para desenvolverse en la escuela secundaria.